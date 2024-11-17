Шольц назвал важным и подробным телефонный разговор с Владимиром Путиным

Шольц прибыл в Бразилию для участия в саммите G20. Во время пресс-подхода он отметил, что Украина по-прежнему может положиться на Германию.

«Разговор был очень подробным, но также способствующим осознанию того, что российский президент не сильно изменился в своих взглядах на этот [конфликт], что не является хорошей новостью. Но именно поэтому так важно, чтобы мы очень четко придерживались принципиального подхода, а именно: Украина может на нас положиться», - объяснил Олаф Шольц.

На днях он впервые почти за три года позвонил Владимиру Путину. По мнению политолога Дмитрия Солонникова, так глава немецкого правительства пытается спасти свою политическую карьеру и заработать очки, ведь его рейтинги в Германии значительно упали.