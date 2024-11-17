17 ноября 2024, 16:00

Шольц назвал важным и подробным телефонный разговор с Владимиром Путиным

Global Look Press
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Канцлер Германии Олаф Шольц назвал телефонные переговоры с Владимиром Путиным важными и подробными. Глава немецкого правительства заявил, что российский лидер не изменил взгляды на ситуацию вокруг украинского кризиса, сообщил телеканал Welt.

Шольц прибыл в Бразилию для участия в саммите G20. Во время пресс-подхода он отметил, что Украина по-прежнему может положиться на Германию.

«Разговор был очень подробным, но также способствующим осознанию того, что российский президент не сильно изменился в своих взглядах на этот [конфликт], что не является хорошей новостью. Но именно поэтому так важно, чтобы мы очень четко придерживались принципиального подхода, а именно: Украина может на нас положиться», - объяснил Олаф Шольц.

На днях он впервые почти за три года позвонил Владимиру Путину. По мнению политолога Дмитрия Солонникова, так глава немецкого правительства пытается спасти свою политическую карьеру и заработать очки, ведь его рейтинги в Германии значительно упали.

Международные отношения Переговоры Владимир Путин Олаф Шольц
16 ноября 2024, 10:04
Британцы пожалели об оказанной украинцам помощи
Global Look Press
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Глава Тринити-колледжа Кембриджского университета профессор Салли Дэвис пожалела об учреждении фонда помощи в размере 250 тысяч фунтов стерлингов для украинцев. В этом она призналась на встрече с пропалестинскими студентами, сообщила газета The Times.

Высказывание прозвучало в ответ на критику учащихся о «двойных стандартах» в работе колледжа. Они были недовольны тем, что учебное заведение оказало поддержку украинцам, но не помогло палестинцам. Дэвис назвала ошибкой создание фонда помощи украинцам.

Тем не менее поддержка Украины со стороны некоторых государств продолжается. Накануне немецкий канцлер позвонил российскому президенту Владимиру Путину и сообщил, что Германия продолжит помогать Украине сколько потребуется. США также намерены еженедельно поставлять ВСУ оружие до окончания полномочий нынешнего лидера Джо Байдена.

Великобритания Работа Студенты
14 ноября 2024, 02:20
Блогер Стас Ай как Просто ошарашил россиян жуткой шуткой про расстрел детей
РИА «Новости»
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Блогер Станислав Васильев (Стас Ай как Просто) разозлил общественность своей шуткой над расстрелом Романовых. Скандальное высказывание он сделал в эфире Соловьев Live.

В программе блогер рассуждал о магии и любви на Руси. Он отметил, что старцев и колдунов все почитали, в том числе и царская семья. Например, жена Николая II все время искала целителей, способных вылечить царевича, который сильно болел.

«Кстати, я нахожу очень ироничным, что его от болезни вылечили не гадалки, а большевики. Без шуток, свинцом. Свинцом, Карл», - заявил Васильев.

Автор Telegram-канала «Сыны Монархии» после этого назвал блогера «моральным уродом», который пошутил над страшной смертью ни в чем не повинного мальчика. Он сравнил ироническое высказывание с «глумом украинских нацистов» над убитыми детьми.

Свое негодование в Telegram-канале также высказал гендиректор телеканала «Спас» Борис Корчевников. По его мнению, шутка Стаса вычеркивает его как из журналистов, так и из людей.

Дети Скандалы Блогеры
12 ноября 2024, 05:45
ЕС решил высвободить миллиарды евро из бюджета на военные расходы
РИА «Новости»
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Европейский союз намерен высвободить из бюджета миллиарды евро, чтобы потратить их на безопасность и оборону. Об этом сообщила газета Financial Times.

По данным журналистов, сначала эти деньги предназначались для сокращения экономического неравенства. Речь идет о 392 миллиардах евро. На данный момент из этой суммы израсходовали менее 5%.

«Брюссель меняет свою политику расходов, чтобы потенциально перенаправить десятки миллиардов на оборону и безопасность», - написали авторы материала.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил Владимира Зеленского к склонению ЕС к воровству. Украинский лидер запросил все замороженные активы России.

На фоне этого Филиппо призвал Францию перестать отправлять Украине деньги и оружие. Также политик потребовал остановить Зеленского и выйти из «этого бешеного безумия».

Евро Военные Россия Оружие Франция Деньги
12 ноября 2024, 04:42
Украинский военнопленный рассказал о размере взятки, за которую военкомы отпускают «жертву»
РИА «Новости»
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Военкомы украинских ТЦК отпускают пойманных украинцев за взятку в размере 600-1000 долларов. Об этом РИА «Новости» рассказал военнопленный Сергей Ревенко.

«Напрямую те, кто тебя забирает, [с ними] договориться можно… Когда меня забрали, человек вышел - 600 долларов, 20 тысяч гривен это обошлось», - рассказал украинец.

Ревенко признал, что откупившегося могут задержать повторно, тогда придется платить снова. Не каждый адвокат приедет в ТЦК по вызову мобилизованного, отметил пленный.

Из-за сопротивления жителей Харькова ТЦК перестали устраивать рейды в людных местах. Теперь они отлавливают уклонистов во дворах и возле магазинов, где случайных защитников меньше. На защиту выступают женщины и старики.

Адвокаты Харьков Военнопленные

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