26 июля 2024, 12:45

Россиянина посадили на 10 лет за подготовку теракта в Санкт-Петербурге

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Жителя Санкт-Петербурга признали виновным в подготовке к госизмене и приговорили к 10 годам заключения. Он присматривал промышленный объект для удара БПЛА и собирался примкнуть к боевикам на Украине, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на УФСБ России по Москве и Московской области.

Приговор вынес второй Западный военный окружной суд. Вячеслава Лутора 1990 года рождения признали виновным в приготовлении к госизмене, сотрудничестве с иностранным государством и подготовке к участию в террористической организации. Ему назначили 10 лет колонии строгого режима. В 2023 году мужчину задержали при попытке вылететь за рубеж.

Он рассказал на допросе, что хотел вступить в «Легион „Свобода России““ * и сражаться на стороне Украины. Для этого россиянин связался с представителями группировки в Telegram и купил билеты по маршруту Санкт-Петербург - Москва - Стамбул. До отъезда по заданию украинских кураторов Лутор занимался доразведкой промышленного объекта в Санкт-Петербурге, чтобы устроить атаку БПЛА. В его телефоне нашли фотографии и координаты предприятия.

В Тюменской области ФСБ предотвратила теракт на железной дороге, сообщил сайт kp.ru. Силовики задержали мужчину, который хотел спровоцировать сход поезда с путей.

* Запрещенная в России террористическая организация.

Санкт-Петербург Уголовное дело Шпионаж Суд Терроризм ФСБ Приговоры
26 июля 2024, 13:38
«Опасность очень велика». В США испугались отбирать у России активы
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Россия не может напрямую повлиять на передачу Украине денег с доходов от собственных замороженных активов, но существуют косвенные методы воздействия. Об этом сообщил 360.ru научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

По его словам, на счетах России за рубежом лежит довольно крупная сумма денег. Их заморозили, потом решили проценты от них передавать Украине. Главный вопрос, как считает Журавлев, заключается в том, пойдут ли на поддержку Украины основные капиталы.

«Повлиять на это мы уже не можем. Мы повлияли, когда сдуру их туда положили», - добавил он.

Однако ученый предложил косвенный способ воздействия. По его словам, американская экономика держится на том, что финансовые запасы других стран хранятся в долларах. США могут под предлогом закона о финансировании терроризма отнять вложения любой страны.

«Поскольку мы [с их точки зрения] „страна-террорист“, то у нас можно отнять. По большому счету, под эту сурдинку можно загнать кого угодно», - отметил Журавлев.

Он подчеркнул, что в США ведется дискуссия, отобрать ли у России основные капиталы. По его словам, если в Америке так поступят, то третьи страны могут перехотеть хранить там деньги.

«А если не захотят [хранить], не приведет ли это к тому, что в Америке деньги кончатся? Они уже давно ничего не производят, они живут именно на финансовом обороте. И здесь опасность для них очень велика», - подчеркнул эксперт.

При этом Журавлев не исключил, что Украине ничего из конфискованных средств не достанется, потому что ими будут оплачивать долги страны перед Западом.

Ранее Саудовская Аравия пригрозила ответом Европе , если «Большая семерка» конфискует российские активы.

США Санкции Россия Запад Деньги Экономика
26 июля 2024, 09:28
Появилось видео с допросом возможного подрывника Land Cruiser в Москве
Читайте нас в: Google Новости
ФСБ сняла на видео допрос россиянина, которого обвиняют в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы. Ролик опубликовала пресс-служба ведомства.

Подозреваемый рассказал, что с ним в феврале 2023 года связался куратор из Службы безопасности Украины. Ради встречи с ним житель Волгоградской области прилетел в Стамбул. Россиянину предложили взорвать машину российского офицера в обмен на украинский паспорт и вознаграждение от 10 до 20 тысяч долларов.

Внедорожник взорвался во дворе жилого дома на Синявинской улице 24 июля. Эксперты установили, что злоумышленник подложил под водительское сиденье взрывчатку мощностью около 500 граммов в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва пострадали два человека.

Турецкая полиция задержала возможного подрывника в Бодруме. В Турцию 30-летний россиянин прилетел как турист, на момент пересечения границы его имя еще не включили в списки разыскиваемых.

Турция ФСБ Видео Москва
26 июля 2024, 04:10
Приговоренный к казни в Белоруссии Кригер заявил, что ФРГ бросила его
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Приговоренный в Белоруссии к казни немец Рико Кригер заявил, что его родина не хочет контактировать с Минском по поводу его дела, родственники мужчины пытаются уговорить правительство ФРГ. Об этом он рассказал в беседе с телеканалом «Беларусь 1».

«Каждый день у меня ощущение тотальной брошенности и того, что меня обвели вокруг пальца. Правительство [Германии] должно бороться за меня, но это делает только моя семья», - сказал он.

Он отметил, что его мать, бабушка и отец просят немецкие власти предпринять хотя бы какие-то меры, однако результатов нет. Кригер виделся с дипломатами из ФРГ после задержания, и те заявили, что в данном случае правительство его родины не может помочь. Мужчина попросил передать ему одежду, но в ответ только узнал, что это возможно в случае оплаты со стороны родственников задержанного.

Рико Кригер работал на СБУ. По указанию украинских кураторов он фотографировал пусковые установки «Искандер».

Германия Задержания Белоруссия СБУ Семья
26 июля 2024, 01:18
Стало известно, за что белорусы приговорили к смертной казни гражданина Германии
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Приговоренный в Белоруссии к смертной казни гражданин ФРГ Рико Кригер работал в городе Осиповичи в Могилевской области. Он выполнял указание СБУ, фотографируя пусковые установки «Искандер». Об этом сообщило белорусское издание «СБ.Беларусь сегодня».

Немец рассказал, что представители СБУ связались с ним и приказали ему ехать в Белоруссию, где он получит дальнейшие инструкции. В результате ему прислали координаты, с которых он должен был сделать снимки.

«Там находился холм, и с этого холма я должен был сделать фотографии поверх забора… затем я должен был купить военную форму, чтобы не выделяться, я так и сделал», - рассказал Кригер на допросе.

По словам осужденного, он сделал три фотографии, которые позже переслал своему украинскому куратору.

«Фотографировал он территорию части, хранилище, командно-штабные машины и пусковые установки „Искандер“, осознавая, что это шпионаж по заданию иностранной спецслужбы», - отметили авторы статьи.

В октябре прошлого Кригер также по заданию СБУ оставил рюкзак на железнодорожной станции Озерище недалеко от Минска, позже там прогремел взрыв. Платформа, где произошло ЧП, используется в том числе и для погрузки военной техники.

Ранее наемник покаялся в содеянном, назвав свой поступок самой главной и последней ошибкой в жизни.

Германия Шпионаж Белоруссия СБУ Взрывы Смертная казнь Оружие Минск

Новости по теме