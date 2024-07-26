Россиянина посадили на 10 лет за подготовку теракта в Санкт-Петербурге

Россия не может напрямую повлиять на передачу Украине денег с доходов от собственных замороженных активов, но существуют косвенные методы воздействия. Об этом сообщил 360.ru научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

По его словам, на счетах России за рубежом лежит довольно крупная сумма денег. Их заморозили, потом решили проценты от них передавать Украине. Главный вопрос, как считает Журавлев, заключается в том, пойдут ли на поддержку Украины основные капиталы.

«Повлиять на это мы уже не можем. Мы повлияли, когда сдуру их туда положили», - добавил он.

Однако ученый предложил косвенный способ воздействия. По его словам, американская экономика держится на том, что финансовые запасы других стран хранятся в долларах. США могут под предлогом закона о финансировании терроризма отнять вложения любой страны.

«Поскольку мы [с их точки зрения] „страна-террорист“, то у нас можно отнять. По большому счету, под эту сурдинку можно загнать кого угодно», - отметил Журавлев.

Он подчеркнул, что в США ведется дискуссия, отобрать ли у России основные капиталы. По его словам, если в Америке так поступят, то третьи страны могут перехотеть хранить там деньги.

«А если не захотят [хранить], не приведет ли это к тому, что в Америке деньги кончатся? Они уже давно ничего не производят, они живут именно на финансовом обороте. И здесь опасность для них очень велика», - подчеркнул эксперт.

При этом Журавлев не исключил, что Украине ничего из конфискованных средств не достанется, потому что ими будут оплачивать долги страны перед Западом.

Ранее Саудовская Аравия пригрозила ответом Европе , если «Большая семерка» конфискует российские активы.