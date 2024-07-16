Расправы украинских боевиков над пленными проверят в ООН

Она подчеркнула, что организация также проверяет данные из статьи в газете The New York Times, в которой рассказывалось о расправе над просившим помощи раненым солдатом, а также убийствах сложивших оружие российских военных.

«Управление ООН по правам человека расследует оба инцидента в соответствии со своей стандартной методологией мониторинга соблюдения прав человека», - заявила Троссел.

По данным редакции, момент убийства безоружного российского военнопленного один из боевиков «Азова» снял на установленную на шлеме камеру. Все происходило в окопе, где находился сидящий в траншее солдат без оружия. Боевик открыл по нему огонь, а в завершение произвел несколько выстрелов. После ролик появился в Telegram-канале «Азова»*.

Обозреватель газеты The New York Times Томас Гиббонс-Нефф опубликовал статью, в которой немецкий медик Каспар Гроссе рассказал о том, как стал свидетелем расправ украинских военных над российскими солдатами. Собеседник журналиста пояснил, что видел два подобных случая.

В первый раз к военным обратился раненый российский солдат, который просил о помощи. Но пока санитары искали бинты, двое солдат застрелили военного. Во втором случае в сложившего оружие российского солдата бросили гранату.

*«Азов» - запрещенная в России террористическая организация.