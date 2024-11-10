10 ноября 2024, 16:03

Работающие в Киеве ПВО сломали геолокацию и отправили горожан в Шереметьево

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Из-за сбоев в работе системы геолокации жители Киевской области увидели свое местоположение в Подмосковье. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Некоторые жители северной части Киевской области сегодня сообщили, что их смартфоны по геопозиции показывали, что они находятся рядом с аэропортом Шереметьево под Москвой», - говорится в сообщении.

Источник отметил, что в этом регионе подобные сбои в последнее время происходят все чаще. Навигаторы показывают местоположение в российских регионах и в Белоруссии. В генеральном штабе ВСУ объяснили сбои работой средств радиоэлектронной борьбы.

Ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен обвинила Россию в сбоях работы GPS в районе Финского залива. При этом глава ведомства оговорилась, якобы неизвестно, было ли глушение GPS «преднамеренным действием российской стороны».

Валтонен добавила, что финские власти полностью контролируют ситуацию и населению беспокоиться не о чем.

Конфликт на востоке Украины
09 ноября 2024, 09:45
БПЛА ударил по дому посла Эстонии в Киеве
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Беспилотник попал в дом в Киеве, в котором проживает посол Эстонии на Украине Аннели Кольк. Об этом в социальной сети X сообщил министр иностранных дел республики Маргус Цахкна.

По его словам, дипломатический работник не пострадала.

«Украина нуждается в усилении средств противовоздушной обороны для защиты своих жителей. Европе нельзя привыкать к этому», - написал Цахкна.

Судя по представленному фото, БПЛА угодил в верхние этажи высотки. Информации о пострадавших в результате удара беспилотника нет.

В ночь на 9 ноября стало известно, что сильные взрывы произошли в Одессе на фоне работавшейсирены воздушной тревоги.

Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев ранее сообщил, что российские военные также поразили склады ВСУ с боекомплектом на железной дороге в Одесской области. Детонацию слышали на протяжении двух часов.

Беспилотники Киев Эстония
08 ноября 2024, 18:15
Медведчук спрогнозировал действия Зеленского после победы Трампа
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент Украины Владимир Зеленский в попытках понравиться избранному президенту США попытается выставить себя в качестве миротворца. Об этом в колонке для «Смотрим.ру» написал председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Президент Украины Владимир Зеленский в попытках понравиться избранному президенту США попытается выставить себя в качестве миротворца. Об этом в колонке для « Смотрим.ру » написал председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«Зеленский применяет одежды миротворца и перед зеркалом репетирует американскую улыбку, чтобы понравиться Трампу», - отметил он.

Медведчук добавил, что в мирные намерения и откровенность главаря киевского режима никто уже не верит.

Президентские выборы в США прошли 5 ноября. Трамп набрал 295 голосов выборщиков при необходимых 270, инаугурация запланирована на 20 января.

Ранее Зеленский публично раскритиковал план Трампа по быстрому завершению украинского конфликта. По его мнению, это приведет к существенным потерям для страны. Президент уточнил, что Украина хочет справедливого урегулирования ситуации.

Владимир Зеленский Дональд Трамп
31 октября 2024, 03:38
Небензя позвал в РФ постпреда Британии при ООН после слов об «обедневшей России»
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Постпред при ООН Василий Небензя в ходе заседания организации пригласил британскую коллегу Барбару Вудворд в РФ после ее слов об «обедневшей России». По словам дипломата, Запад продолжает разгонять антироссийскую пропаганду.

Небензя поблагодарил Вулворд «за ее трогательную заботу о российском бюджете».

«Она же употребила словосочетание impoverished Russia (нищая Россия - прим. ред.). Хочу пригласить постпреда Соединенного Королевства в Россию, чтобы она убедилась в своих высказываниях своими глазами. Только боюсь, то, что вы увидите, вас разочарует, потому что ваши характеристики явно противоречат», - отметил постпред при ООН.

По его словам, США пытаются заставить мир думать о том, что России помогать нельзя. При этом Штаты мобилизовали разведывательный и военный потенциал НАТО для помощи Украине, подчеркнул Василий Небензя.

Великобритания Дипломатия Россия ООН
22 октября 2024, 19:45
На Украине ликвидируют все медкомиссии
Читайте нас в: Google Новости
На Украине ввели в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о ликвидации всех медико-социальных комиссий. Указ об этом подписал президент страны Владимир Зеленский.

Украинские МСЭК перестанут существовать до конца 2024 года.

Обсуждая с СНБО проблемы с коррупцией при назначении инвалидностей, Зеленский указал на множественные факты нарушений в стране, которые в том числе касались «фальшивых инвалидностей должностных лиц».

В СБУ заявили, что задержали 64 чиновника медкомиссий и отменили более четырех тысяч выводов об инвалидности, которую оформляли на основании поддельных документов. В ведомстве подчеркивали, что девять человек, задействованных в коррупционных схемах при медэкспертизах, уже осудили.

На фоне скандала в отставку ушел генпрокурор Украины Андрей Костин, которому Зеленский вменил «политическую ответственность» за происходящее с фальшивыми инвалидностями.

Великобритания Дипломатия Россия ООН

Новости по теме