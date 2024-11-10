Работающие в Киеве ПВО сломали геолокацию и отправили горожан в Шереметьево

«Некоторые жители северной части Киевской области сегодня сообщили, что их смартфоны по геопозиции показывали, что они находятся рядом с аэропортом Шереметьево под Москвой», - говорится в сообщении.

Источник отметил, что в этом регионе подобные сбои в последнее время происходят все чаще. Навигаторы показывают местоположение в российских регионах и в Белоруссии. В генеральном штабе ВСУ объяснили сбои работой средств радиоэлектронной борьбы.

Ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен обвинила Россию в сбоях работы GPS в районе Финского залива. При этом глава ведомства оговорилась, якобы неизвестно, было ли глушение GPS «преднамеренным действием российской стороны».

Валтонен добавила, что финские власти полностью контролируют ситуацию и населению беспокоиться не о чем.