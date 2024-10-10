Пытавшаяся повесить флаг России в Одессе женщина умерла в СИЗО

Женщина, которую задержали за попытку повесить флаг России на постамент памятника Екатерине II в Одессе, умерла в следственном изоляторе. Об этом сообщил Telegram-канал «Военное дело» со ссылкой на украинские СМИ.

Некоторые источники указали, что причиной смерти женщины стали «проблемы с сердцем». По другим данным, ее убили. Официального подтверждения этой информации не поступало.

Полиция задержала женщину в Одессе за попытку повесить российский флаг на постамент демонтированного памятника на Екатерининской площади.

Позже военкоры опубликовали видео, когда женщина уже находилась в следственном изоляторе и давала показания. Во время допроса она призвала украинских солдат переходить на сторону России. Также жительница Одессы заявила, что никогда не простит того, что случилось в одесском Доме профсоюзов.