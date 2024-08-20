20 августа 2024, 17:36

Путин рассказал о попытке врагов раскачать Россию

РИА «Новости»
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Враги по-прежнему предпринимают попытки раскачать ситуацию в России. Об этом заявил президент Владимир Путин во время встречи с матерями жертв теракта в Беслане. Его слова передала пресс-служба Кремля.

«Что касается тех противников, врагов наших, которых я вспоминал, то они продолжают эту работу с попыткой раскачать нашу страну. Это очевидно», ― сказал он.

Глава государства отметил, что в борьбе с терроризмом уже удалось добиться определенных целей.

Он напомнил, что сейчас идет противостояние с украинскими боевиками в Курской области, в Донбассе и Новороссии. Путин заверил, что страна достигнет своих целей и в борьбе с неонацизмом.

Президент находится в Беслане с рабочим визитом. Он посетил мемориальное кладбище «Город ангелов» , где возложил цветы к памятникам погибшим в теракте жертвам.

Терроризм Владимир Путин Теракт в Беслане
19 августа 2024, 23:15
Взрывы начались в Киевской области на фоне воздушной тревоги
Unsplash
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В Киевской области раздались взрывы. Об этом сообщило издание Страна.ua.

Также в регионе объявили воздушную тревогу. Ее же ввели и в самой столице Украины спустя несколько минут после сообщений о взрывах под Киевом. Кроме того, сирены звучат в Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской и Николаевской областях.

Взрывы Киев
04 августа 2024, 18:20
Истребитель F-16 впервые заметили над Одессой
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Жители Одессы заметили в небе над городом американский истребитель F-16. «Боевой сокол» пролетел прямо над домами вдоль побережья, сообщило издание «Страна.ua».

В интернете уже появилось видео с F-16 в Одессе. Истребитель летел на небольшой высоте над набережной. Власти города не комментировали произошедшее.

Увиденный в Одессе самолет мог принимать участие в ракетной атаке на Луганск , сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель». По его информации, на крыльях F-16 заметили знаки, похожие на символику Воздушных сил ВСУ.

За несколько дней до этого американский истребитель видели в небе над Львовом. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня подтвердил получение первой партии F-16, но не назвал их точное количество и место базирования.

Военный эксперт Томас Ньюдик допустил, что их разместили на территории Европы.

Истребители Одесса Самолеты F-16
04 августа 2024, 17:40
«Опозорил семью». Брат Серебрякова отказался с ним общаться
РИА «Новости»
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Брат Евгения Серебрякова, обвиняемого в подрыве автомобиля на севере Москве, Алексей не желает общаться с родственником. В интервью РИА «Новости» он заявил, что не знает, как произошедшее переживут мать, отец и бабушка.

«Он опозорил всю свою семью», - подчеркнул Алексей добавив, что не хочет видеться с Евгением в СИЗО.

Также мужчина пожелал здоровья всем, кто пострадал физически и морально из-за того, что устроил его брат.

«Дай Бог им выздоровления», - добавил собеседник агентства.

Серебрякова обвинили в подрыве внедорожника военного во дворе жилого дома столицы. Владелец машины и его жена получили серьезные травмы.

Уголовные дела расследуют по двум статьям: «Покушение на убийство двух лиц» и «Незаконный оборот взрывных устройств».

Позже стало известно, что мужчина интересовался своими украинскими корнями , публиковал в Сети фото с оружием. На допросе он признался, что сотрудничал с украинскими спецслужбами, которые обещали ему гражданство и деньги. Расходы на подготовку взрыва также оплатил куратор из СБУ.

Уголовное дело Убийства Семья Военные Машины История Деньги Москва
04 августа 2024, 13:48
Брат обвиняемого в подрыве машины в Москве рассказал о его поездке в Польшу
РИА «Новости»
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Евгений Серебряков, обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве, ездил в Польшу при содействии католической церкви, когда отношения с Западом были уже натянутые. Об этом РИА «Новости» рассказал его брат Алексей.

По его словам, пару лет назад Серебряков был министрантом греко-католического прихода в римско-католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии на Малой Грузинской улице в Москве. Жил в доме недалеко от церкви, а весь круг его общения был в этом приходе.

«Насколько помню со слов Евгения, благодаря этому приходу он попал в Польшу», - сказал Алексей.

При этом генеральный викарий Кирилл Горбунов рассказывал, что несколько раз видел Серебрякова в соборе, но в качестве прихожанина. Священник отметил, что вряд ли тот был частым посетителем.

Алексей признался, что сейчас у него нет никакого желания общаться с братом. По мнению собеседника агентства, Серебряков должен был понимать, что ломает жизнь не только подорванному в авто военному и его семье, но и собственным родственникам.

«Он опозорил всю свою семью», - заявил он.

Взрыв во дворе жилого дома на севере Москвы прогремел ранним утром 24 июля. Сдетонировало устройство, прикрепленное под днищем иномарки военного. Владелец машины и его жена получили травмы. По подозрению в подрыве задержали Евгения Серебрякова.

На допросе мужчина признался, что украинские спецслужбы обещали ему гражданство и деньги за совершение преступления. Сам Евгений интересовался украинскими корнями. Серебрякову предъявили обвинение, он частично признал вину.

Приятели называли Серебряков дружелюбным и положительным молодым человеком. Многие не могут поверить , что тот пошел на убийство. Одна из знакомых семьи предположила, что парню «затуманили мозги».

Запад Польша Католическая церковь Москва

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