05 февраля 2025, 19:17

«Продал людей». Зеленский безжалостно распоряжается жизнями своего народа ради денег

360.ru
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Владимир Зеленский, президентские полномочия которого официально истекли после 20 мая 2024 года, продолжает распоряжаться не только ресурсами своей страны, но и жизнями людей. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала в интервью ведущей 360.ru Екатерине Малашенко.

«Зеленский граждан своих продал. Вообще страшно говорить о таких понятиях, но это реальность. Он продал их, положив деньги себе в карман. Это колоссальная коррупционная схема», - подчеркнула дипломат.

Причем продает он их не в рабство. По словам Захаровой, в рабство они были проданы киевским режимом давно за счет чудовищных кредитов, которые похожи на вселенскую кабалу.

«Ведь вся так называемая помощь, которую получает Украина, в виде траншей, в виде кредитов - все идет в долг. Ничего из этого не дается просто так», - добавила она.

Расплачиваться придется закабаленным поколениям украинцев. Либо ресурсная база Украины перейдет западным кураторам.

«Сейчас народ Украины продан с точки зрения именно своих жизней. И в прямом, и в переносном смысле», - подчеркнула она.

Зеленский отправляет людей на бойню, чтобы получать еще больше финансовой помощи, уверена официальный представитель МИД России.

«Второе - это торговля органами. Бойня, которую развязал Зеленский, дает почву для проведения операций по изъятию органов абсолютно бесконтрольно», - сказала дипломат.

Причем Зеленский законодательно закрепил упрощение процедуры изъятия органов, в том числе без согласия людей.

«Он продал не только нынешнюю Украину, но продал людей этой самой Украины», - еще раз повторила собеседница 360.ru.

Ранее Захарова отметила, что Зеленский находится в тупике , куда сам себя и загнал. По ее словам, каждый день он делает по пять, по шесть чудовищных заявлений, которые вызывают волну неприятия уже у его спонсоров.

Владимир Зеленский Мария Захарова Россия Интервью
05 февраля 2025, 07:55
В Харькове разгорелся пожар в административном здании
Global Look Press
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Пожар случился в одном из административных зданий в Харькове. Об этом в Telegram-канале сообщил глава города Игорь Терехов.

По его словам, происшествие случилось в Салтовском районе.

«На месте работают все соответствующие службы», - заявил мэр.

Он не уточнил, какой именно объект горит.

Несколько дней назад в Харькове случился еще один пожар. Огонь разгорелся на складах и производственных помещениях после попадания беспилотника. Пламя распространилось на площади две тысячи квадратных метра.

Также в городе и области объявляли воздушную тревогу. Украинские СМИ сообщали, что под ударом оказалось предприятие в Слободском районе.

Пожары Беспилотники Харьков
02 февраля 2025, 12:28
В Одессе вандалы осквернили памятные доски Врубеля и Сеченова
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Неизвестные вандалы красками из баллонов осквернили мемориальные доски в честь художника Михаила Врубеля, физиолога Ивана Сеченова и математика Александра Ляпунова, установленные на домах Одессы. Фотографии с мест опубликовал Telegram-канал «Новости. Одесса».

Доску в честь Сеченова просто облили краской, имена Врубеля и Ляпунова вандалы перечеркнули.

По мнению авторов публикации, доски атаковали активисты, выступающие за демонтаж памятных знаков, установленных в честь деятелей, связанных с Россией.

В конце октября прошлого года созданная при мэрии Киева комиссия по декоммунизации приняла решение о сносе памятников писателя Михаилу Булгакову, поэтессе Анне Ахматовой и композитору Михаилу Глинке.

Одесса тоже не осталась в стороне от войны с сохранением памяти. Городской совет распорядился снести монументы поэта Александра Пушкина , писателей Максима Горького и Исаака Бабеля, а также Владимира Высоцкого и Зои Космодемьянской.

Одесса Памятники Вандализм
25 января 2025, 20:00
Зеленский остался без поздравлений от западных покровителей в день рождения
РИА «Новости»
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Никто из мировых лидеров не поздравил президента Украины Владимира Зеленского с днем рождения. Главе киевского режима 25 января исполнилось 47 лет, сообщил «Московский комсомолец».

Даже президент Молдавии Майя Санду, которая в этот день находилась в Киеве, не стала поздравлять своего «друга».

Львовская газета обратилась к жителям города с просьбой поздравить президента Зеленского с праздником. Однако всех интересовал лишь один вопрос: когда закончится военный конфликт. В комментариях к постам региональных Telegram-каналов многие украинцы желают, чтобы Зеленский умер, отметили журналисты.

Из известных личностей президента поздравили только члены команд «Динамо» и «Кривбасс».

Ранее Зеленского заподозрили в попытке скрыть политическое и военное унижение. Военный эксперт Лукас Лейро подчеркнул, что для начала переговоров ВСУ должны покинуть Курскую область. Он также отметил, что президент Зеленский не назначил выборы на 2024 год, что лишило его легитимности. По мнению эксперта, условия для переговоров установит та сторона, которая победит в конфликте.

Одесса Памятники Вандализм
23 января 2025, 09:24
Украинская полиция начала похищать детей из Красноармейска
Unsplash
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Спецподразделение украинской полиции «Белый ангел» начало насильно вывозить детей из Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Спецподразделение украинской полиции «Белый ангел» начало насильно вывозить детей из Красноармейска (украинское название - Покровск). Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«Сейчас в Красноармейске идет насильственный вывоз детей», - заявил собеседник агентства.

До этого там только принуждали родителей вывозить детей. Теперь дошло до того, что их похищают. Проникают в дома, хватают несовершеннолетних и увозят. Дальнейшая судьба тех, кого увезли - неизвестна.

Ранее житель Селидово Дмитрий рассказал журналистам, что во время входа российских военных в город, СБУ искали семей с детьми для принудительного вывоза. Люди прятали несовершеннолетних «кто как мог». С сотрудниками украинской службы пересекался и сам Дмитрий. У мужчины спросили, есть ли у него дети и знает ли он чьих-нибудь родителей.

Дети СБУ Семья Военные Мужчины Красноармейск Селидово

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