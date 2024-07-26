Приговоренный к казни в Белоруссии Кригер заявил, что ФРГ бросила его

«Каждый день у меня ощущение тотальной брошенности и того, что меня обвели вокруг пальца. Правительство [Германии] должно бороться за меня, но это делает только моя семья», - сказал он.

Он отметил, что его мать, бабушка и отец просят немецкие власти предпринять хотя бы какие-то меры, однако результатов нет. Кригер виделся с дипломатами из ФРГ после задержания, и те заявили, что в данном случае правительство его родины не может помочь. Мужчина попросил передать ему одежду, но в ответ только узнал, что это возможно в случае оплаты со стороны родственников задержанного.

Рико Кригер работал на СБУ. По указанию украинских кураторов он фотографировал пусковые установки «Искандер».