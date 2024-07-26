26 июля 2024, 04:10

Приговоренный к казни в Белоруссии Кригер заявил, что ФРГ бросила его

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Приговоренный в Белоруссии к казни немец Рико Кригер заявил, что его родина не хочет контактировать с Минском по поводу его дела, родственники мужчины пытаются уговорить правительство ФРГ. Об этом он рассказал в беседе с телеканалом «Беларусь 1».

«Каждый день у меня ощущение тотальной брошенности и того, что меня обвели вокруг пальца. Правительство [Германии] должно бороться за меня, но это делает только моя семья», - сказал он.

Он отметил, что его мать, бабушка и отец просят немецкие власти предпринять хотя бы какие-то меры, однако результатов нет. Кригер виделся с дипломатами из ФРГ после задержания, и те заявили, что в данном случае правительство его родины не может помочь. Мужчина попросил передать ему одежду, но в ответ только узнал, что это возможно в случае оплаты со стороны родственников задержанного.

Рико Кригер работал на СБУ. По указанию украинских кураторов он фотографировал пусковые установки «Искандер».

Германия Задержания Белоруссия СБУ Семья
26 июля 2024, 01:18
Стало известно, за что белорусы приговорили к смертной казни гражданина Германии
РИА «Новости»
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Приговоренный в Белоруссии к смертной казни гражданин ФРГ Рико Кригер работал в городе Осиповичи в Могилевской области. Он выполнял указание СБУ, фотографируя пусковые установки «Искандер». Об этом сообщило белорусское издание «СБ.Беларусь сегодня».

Немец рассказал, что представители СБУ связались с ним и приказали ему ехать в Белоруссию, где он получит дальнейшие инструкции. В результате ему прислали координаты, с которых он должен был сделать снимки.

«Там находился холм, и с этого холма я должен был сделать фотографии поверх забора… затем я должен был купить военную форму, чтобы не выделяться, я так и сделал», - рассказал Кригер на допросе.

По словам осужденного, он сделал три фотографии, которые позже переслал своему украинскому куратору.

«Фотографировал он территорию части, хранилище, командно-штабные машины и пусковые установки „Искандер“, осознавая, что это шпионаж по заданию иностранной спецслужбы», - отметили авторы статьи.

В октябре прошлого Кригер также по заданию СБУ оставил рюкзак на железнодорожной станции Озерище недалеко от Минска, позже там прогремел взрыв. Платформа, где произошло ЧП, используется в том числе и для погрузки военной техники.

Ранее наемник покаялся в содеянном, назвав свой поступок самой главной и последней ошибкой в жизни.

Германия Шпионаж Белоруссия СБУ Взрывы Смертная казнь Оружие Минск
25 июля 2024, 15:48
Подозреваемого в убийстве Фарион задержали в Днепропетровске
Global Look Press
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В Днепропетровске задержали 18-летнего подозреваемого в убийстве экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в Telegram-канале.

О задержании главе государства доложил министр внутренних дел Игорь Клименко.

«Операция по задержанию была очень непростой, в течение этих дней над раскрытием убийства работали сотни специалистов Национальной полиции Украины, СБУ и других служб», - написал Зеленский.

Он поблагодарил каждого, кто ежедневно добавлял больше фактов к картине преступления и приближал установление правды. Зеленский поручил министру внутренних дел представить обществу все детали произошедшего.

Клименко заявил о достаточном количестве доказательств, что именно задержанный стрелял в Фарион, сообщил RT. Ответственность за убийство экс-депутата Рады ранее взяла на себя неонацистская организация National-Socialism/White Power*.

* Запрещенная в России террористическая организация.

Владимир Зеленский Убийства Убийство Ирины Фарион во Львове
25 июля 2024, 12:55
Уголовное дело против Блиновской передали в суд
РИА «Новости»
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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против блогера Елены Блиновской о неуплате налогов, отмывании денег и неправомерном обороте платежных средств. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, Блиновская и ее супруг не заплатили 906 миллионов рублей налогов, после чего незаконно легализовали 716 миллионов.

Следователи опросили более 200 свидетелей и провели свыше 20 обысков. Уголовное дело передали в суд.

Ее мужа Алексея тем временем объявили в федеральный розыск.

По сообщениям Telegram-каналов , он служит добровольцем в зоне специальной военной операции.

Накануне юрист Иван Морозов рассказал, с какой целью Блиновская подала в суд заявление о банкротстве.

В июне супруги выставили на продажу две квартиры в Москве, чтобы рассчитаться с долгами перед ФНС.

Уголовное дело Суд Задержание блогера Елены Блиновской Елена Блиновская
24 июля 2024, 15:49
Суд продлил арест Блиновской
РИА «Новости»
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Суд продлил до 19 августа арест блогеру Елене Блиновской по делу о неуплате налогов и легализации имущества, приобретенного преступным путем. Об этом сообщили «Известия».

В марте Следственный комитет завершил изучение уголовного дела против «королевы марафонов» и ее мужа Алексея. Супругам вменили уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 900 миллионов рублей.

Супруга Блиновской 28 июня объявили в розыск. Он служит добровольцем в одной из воинских частей в зоне спецоперации.

Также поступала информация, что семейная пара выставила на продажу апартаменты, чтобы рассчитаться по долгам.

Днем 24 июля стало известно , за чей счет «королева марафонов» гасит долги перед Федеральной налоговой службой и для чего она подала в суд заявление о банкротстве.

Суд продлил до 19 августа арест блогеру Елене Блиновской по делу о неуплате налогов и легализации имущества, приобретенного преступным путем. Об этом сообщили « Известия ».

Суд Аресты Задержание блогера Елены Блиновской Елена Блиновская

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