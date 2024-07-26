Появилось видео с допросом возможного подрывника Land Cruiser в Москве

Подозреваемый рассказал, что с ним в феврале 2023 года связался куратор из Службы безопасности Украины. Ради встречи с ним житель Волгоградской области прилетел в Стамбул. Россиянину предложили взорвать машину российского офицера в обмен на украинский паспорт и вознаграждение от 10 до 20 тысяч долларов.

Внедорожник взорвался во дворе жилого дома на Синявинской улице 24 июля. Эксперты установили, что злоумышленник подложил под водительское сиденье взрывчатку мощностью около 500 граммов в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва пострадали два человека.

Турецкая полиция задержала возможного подрывника в Бодруме. В Турцию 30-летний россиянин прилетел как турист, на момент пересечения границы его имя еще не включили в списки разыскиваемых.