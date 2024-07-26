26 июля 2024, 09:28

Появилось видео с допросом возможного подрывника Land Cruiser в Москве

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ФСБ сняла на видео допрос россиянина, которого обвиняют в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы. Ролик опубликовала пресс-служба ведомства.

Подозреваемый рассказал, что с ним в феврале 2023 года связался куратор из Службы безопасности Украины. Ради встречи с ним житель Волгоградской области прилетел в Стамбул. Россиянину предложили взорвать машину российского офицера в обмен на украинский паспорт и вознаграждение от 10 до 20 тысяч долларов.

Внедорожник взорвался во дворе жилого дома на Синявинской улице 24 июля. Эксперты установили, что злоумышленник подложил под водительское сиденье взрывчатку мощностью около 500 граммов в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва пострадали два человека.

Турецкая полиция задержала возможного подрывника в Бодруме. В Турцию 30-летний россиянин прилетел как турист, на момент пересечения границы его имя еще не включили в списки разыскиваемых.

Турция ФСБ Видео Москва
26 июля 2024, 04:10
Приговоренный к казни в Белоруссии Кригер заявил, что ФРГ бросила его
Freepik
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Приговоренный в Белоруссии к казни немец Рико Кригер заявил, что его родина не хочет контактировать с Минском по поводу его дела, родственники мужчины пытаются уговорить правительство ФРГ. Об этом он рассказал в беседе с телеканалом «Беларусь 1».

«Каждый день у меня ощущение тотальной брошенности и того, что меня обвели вокруг пальца. Правительство [Германии] должно бороться за меня, но это делает только моя семья», - сказал он.

Он отметил, что его мать, бабушка и отец просят немецкие власти предпринять хотя бы какие-то меры, однако результатов нет. Кригер виделся с дипломатами из ФРГ после задержания, и те заявили, что в данном случае правительство его родины не может помочь. Мужчина попросил передать ему одежду, но в ответ только узнал, что это возможно в случае оплаты со стороны родственников задержанного.

Рико Кригер работал на СБУ. По указанию украинских кураторов он фотографировал пусковые установки «Искандер».

Германия Задержания Белоруссия СБУ Семья
26 июля 2024, 01:18
Стало известно, за что белорусы приговорили к смертной казни гражданина Германии
РИА «Новости»
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Приговоренный в Белоруссии к смертной казни гражданин ФРГ Рико Кригер работал в городе Осиповичи в Могилевской области. Он выполнял указание СБУ, фотографируя пусковые установки «Искандер». Об этом сообщило белорусское издание «СБ.Беларусь сегодня».

Немец рассказал, что представители СБУ связались с ним и приказали ему ехать в Белоруссию, где он получит дальнейшие инструкции. В результате ему прислали координаты, с которых он должен был сделать снимки.

«Там находился холм, и с этого холма я должен был сделать фотографии поверх забора… затем я должен был купить военную форму, чтобы не выделяться, я так и сделал», - рассказал Кригер на допросе.

По словам осужденного, он сделал три фотографии, которые позже переслал своему украинскому куратору.

«Фотографировал он территорию части, хранилище, командно-штабные машины и пусковые установки „Искандер“, осознавая, что это шпионаж по заданию иностранной спецслужбы», - отметили авторы статьи.

В октябре прошлого Кригер также по заданию СБУ оставил рюкзак на железнодорожной станции Озерище недалеко от Минска, позже там прогремел взрыв. Платформа, где произошло ЧП, используется в том числе и для погрузки военной техники.

Ранее наемник покаялся в содеянном, назвав свой поступок самой главной и последней ошибкой в жизни.

Германия Шпионаж Белоруссия СБУ Взрывы Смертная казнь Оружие Минск
25 июля 2024, 15:48
Подозреваемого в убийстве Фарион задержали в Днепропетровске
Global Look Press
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В Днепропетровске задержали 18-летнего подозреваемого в убийстве экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в Telegram-канале.

О задержании главе государства доложил министр внутренних дел Игорь Клименко.

«Операция по задержанию была очень непростой, в течение этих дней над раскрытием убийства работали сотни специалистов Национальной полиции Украины, СБУ и других служб», - написал Зеленский.

Он поблагодарил каждого, кто ежедневно добавлял больше фактов к картине преступления и приближал установление правды. Зеленский поручил министру внутренних дел представить обществу все детали произошедшего.

Клименко заявил о достаточном количестве доказательств, что именно задержанный стрелял в Фарион, сообщил RT. Ответственность за убийство экс-депутата Рады ранее взяла на себя неонацистская организация National-Socialism/White Power*.

* Запрещенная в России террористическая организация.

Владимир Зеленский Убийства Убийство Ирины Фарион во Львове
25 июля 2024, 12:55
Уголовное дело против Блиновской передали в суд
РИА «Новости»
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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против блогера Елены Блиновской о неуплате налогов, отмывании денег и неправомерном обороте платежных средств. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, Блиновская и ее супруг не заплатили 906 миллионов рублей налогов, после чего незаконно легализовали 716 миллионов.

Следователи опросили более 200 свидетелей и провели свыше 20 обысков. Уголовное дело передали в суд.

Ее мужа Алексея тем временем объявили в федеральный розыск.

По сообщениям Telegram-каналов , он служит добровольцем в зоне специальной военной операции.

Накануне юрист Иван Морозов рассказал, с какой целью Блиновская подала в суд заявление о банкротстве.

В июне супруги выставили на продажу две квартиры в Москве, чтобы рассчитаться с долгами перед ФНС.

Уголовное дело Суд Задержание блогера Елены Блиновской Елена Блиновская

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