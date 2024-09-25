25 сентября 2024, 20:43

«Полк имени Кастуся Калиновского» запретили в Белоруссии

РИА «Новости»
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Сражающийся на стороне Украины «Полк имени Кастуся Калиновского» запретили в Белоруссии. Верховный суд признал его террористической организацией, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры республики.

В высшую судебную инстанцию обратился генпрокурор. Он потребовал признать сам «Полк имени Кастуся Калиновского» и его структурные подразделения террористической организацией. Начальник управления генпрокуратуры Александр Карпович сообщил, что члены группировки вербовали, обучали и вооружали террористов.

«В результате на территории страны совершены акты терроризма и иные преступления экстремистской направленности. Ряд таких преступлений был предотвращен правоохранительными органами», - сказал он.

«Полк имени Кастуся Калиновского» орудовал не только в Белоруссии, но и в России. В марте ФСБ предотвратила подрыв административного здания в Карелии и обезвредила террориста - члена этой группировки.

Белоруссия Терроризм Военные
22 сентября 2024, 23:04
Сотрудники военкомата похитили двух священников в Закарпатье
РИА «Новости»
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Работники военкомата в Закарпатье похитили двух священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом заявил депутат Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

Происшествие случилось после литургии. Сотрудники военкомата скрутили и затолкали в машину отца Степана из Одесской епархии и отца Василия из Хустской епархии.

Дмитрук отметил, что они применили силу к священникам и отобрали у них телефоны.

Ранее жительницы Одессы перекрыли дорогу у ворот местного военкомата, где мужчин против воли удерживали в одном из автобусов. По данным журналистов, их хотели отправить на передовую без прохождения военно-врачебной комиссии.

Священники Депутаты УПЦ
20 сентября 2024, 02:14
Памятник Пушкину в Одессе решили снести
РИА «Новости»
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Памятник русскому поэту Александру Пушкину демонтируют в Одессе. Распоряжение подписала военная администрация Одесской области, об этом сообщил ее глава Олег Кипер в интервью, опубликованном в YouTube-канале «Сила городов».

«Подписано распоряжение о его (памятник Пушкину - прим. ред.) сносе, мы его будем сносить», - заявил Кипер.

Ранее администрация Одессы уже сообщала, что одобрила снос памятника Пушкину на Приморском бульваре. Средства на его изготовление собирали горожане. Открытие состоялось в 1889 году.

Львовская область стала первым регионом на Украине, окончательно снесшим все советские памятники и переименовавшим все улицы, так или иначе связанные с Советским Союзом или Россией

Одесса Военные Памятники Александр Пушкин
16 сентября 2024, 17:54
Нижегородца арестовали за участие в запрещенной террористической организации
РИА «Новости»
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Сотрудники УФСБ по Нижегородской области задержали местного жителя. Его арестовали за сотрудничество с террористическим «Легионом „Свобода России“»*, сообщила пресс-служба силового ведомства.

Злоумышленник по собственной инициативе вышел на контакт с представителем организации и выполнил несколько поставленных ему задач. Мужчину задержали во время очередного задания.

Силовики обыскали жилье нижегородца и изъяли деньги, а также другие предметы, которые доказали его связь с «Легионом „Свобода России“»*. Помимо всего прочего, мужчина распространял в Сети сведения, оправдывающие деятельность террористической организации.

Ранее ФСБ задержала жителя Новгородской области, который собирался сбежать на Украину через Брянскую область и вступить в ряды ВСУ. Россиянин общался с представителями «Легиона „Свобода России“»* и «Русского добровольческого корпуса»*.

* Признаны террористическими и запрещены в России.

ФСБ Россия
06 сентября 2024, 15:32
Автору мультфильма Mr.Freeman запросили 8,5 года тюрьмы по делу о фейках
РИА «Новости»
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Гособвинение во время прений в Хорошевском суде Москвы запросило заочно назначить мультипликатору Павлу Мунтяну* 8,5 года колонии по делу о фейках про ВС России. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» из зала суда.

«Прошу признать Мунтяна* виновным», - сказал гособвинитель.

Согласно материалам дела, автор мультфильма Mr.Freeman опубликовал пост в Telegram-канале, в котором содержались фейковые сведения о событиях в Буче.

Весной 2023 года Минюст внес мультипликатора в реестр иноагентов. Мужчина выступал против СВО, распространял материалы иностранных агентов и собирал средства для поддержки Украины.

Мунтяна* заочно арестовали 27 февраля 2024 года. Срок начнет исчисляться с момента экстрадиции или задержания в России.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

Тюрьмы Армия Иноагенты

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