Подозреваемого в убийстве Фарион задержали в Днепропетровске

О задержании главе государства доложил министр внутренних дел Игорь Клименко.

«Операция по задержанию была очень непростой, в течение этих дней над раскрытием убийства работали сотни специалистов Национальной полиции Украины, СБУ и других служб», - написал Зеленский.

Он поблагодарил каждого, кто ежедневно добавлял больше фактов к картине преступления и приближал установление правды. Зеленский поручил министру внутренних дел представить обществу все детали произошедшего.

Клименко заявил о достаточном количестве доказательств, что именно задержанный стрелял в Фарион, сообщил RT. Ответственность за убийство экс-депутата Рады ранее взяла на себя неонацистская организация National-Socialism/White Power*.

* Запрещенная в России террористическая организация.