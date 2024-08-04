04 августа 2024, 17:40

«Опозорил семью». Брат Серебрякова отказался с ним общаться

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Брат Евгения Серебрякова, обвиняемого в подрыве автомобиля на севере Москве, Алексей не желает общаться с родственником. В интервью РИА «Новости» он заявил, что не знает, как произошедшее переживут мать, отец и бабушка.

«Он опозорил всю свою семью», - подчеркнул Алексей добавив, что не хочет видеться с Евгением в СИЗО.

Также мужчина пожелал здоровья всем, кто пострадал физически и морально из-за того, что устроил его брат.

«Дай Бог им выздоровления», - добавил собеседник агентства.

Серебрякова обвинили в подрыве внедорожника военного во дворе жилого дома столицы. Владелец машины и его жена получили серьезные травмы.

Уголовные дела расследуют по двум статьям: «Покушение на убийство двух лиц» и «Незаконный оборот взрывных устройств».

Позже стало известно, что мужчина интересовался своими украинскими корнями , публиковал в Сети фото с оружием. На допросе он признался, что сотрудничал с украинскими спецслужбами, которые обещали ему гражданство и деньги. Расходы на подготовку взрыва также оплатил куратор из СБУ.

Уголовное дело Убийства Семья Военные Машины История Деньги Москва
04 августа 2024, 18:20
Истребитель F-16 впервые заметили над Одессой
Читайте нас в: Google Новости
Жители Одессы заметили в небе над городом американский истребитель F-16. «Боевой сокол» пролетел прямо над домами вдоль побережья, сообщило издание «Страна.ua».

В интернете уже появилось видео с F-16 в Одессе. Истребитель летел на небольшой высоте над набережной. Власти города не комментировали произошедшее.

Увиденный в Одессе самолет мог принимать участие в ракетной атаке на Луганск , сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель». По его информации, на крыльях F-16 заметили знаки, похожие на символику Воздушных сил ВСУ.

За несколько дней до этого американский истребитель видели в небе над Львовом. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня подтвердил получение первой партии F-16, но не назвал их точное количество и место базирования.

Военный эксперт Томас Ньюдик допустил, что их разместили на территории Европы.

Истребители Одесса Самолеты F-16
04 августа 2024, 13:48
Брат обвиняемого в подрыве машины в Москве рассказал о его поездке в Польшу
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Евгений Серебряков, обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве, ездил в Польшу при содействии католической церкви, когда отношения с Западом были уже натянутые. Об этом РИА «Новости» рассказал его брат Алексей.

По его словам, пару лет назад Серебряков был министрантом греко-католического прихода в римско-католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии на Малой Грузинской улице в Москве. Жил в доме недалеко от церкви, а весь круг его общения был в этом приходе.

«Насколько помню со слов Евгения, благодаря этому приходу он попал в Польшу», - сказал Алексей.

При этом генеральный викарий Кирилл Горбунов рассказывал, что несколько раз видел Серебрякова в соборе, но в качестве прихожанина. Священник отметил, что вряд ли тот был частым посетителем.

Алексей признался, что сейчас у него нет никакого желания общаться с братом. По мнению собеседника агентства, Серебряков должен был понимать, что ломает жизнь не только подорванному в авто военному и его семье, но и собственным родственникам.

«Он опозорил всю свою семью», - заявил он.

Взрыв во дворе жилого дома на севере Москвы прогремел ранним утром 24 июля. Сдетонировало устройство, прикрепленное под днищем иномарки военного. Владелец машины и его жена получили травмы. По подозрению в подрыве задержали Евгения Серебрякова.

На допросе мужчина признался, что украинские спецслужбы обещали ему гражданство и деньги за совершение преступления. Сам Евгений интересовался украинскими корнями. Серебрякову предъявили обвинение, он частично признал вину.

Приятели называли Серебряков дружелюбным и положительным молодым человеком. Многие не могут поверить , что тот пошел на убийство. Одна из знакомых семьи предположила, что парню «затуманили мозги».

Запад Польша Католическая церковь Москва
04 августа 2024, 11:39
Железную дорогу повредило в Полтавской области
Читайте нас в: Google Новости
Железная дорога получила повреждения после серии взрывов в Полтавской области. Об этом сообщила компания «Укржелдорога».

«Повреждены колеи, контактная сеть, опоры», - уточнили в пресс-службе.

На месте происшествия специалисты ведут восстановительные работы, пострадавших нет. Несколько поездов Харьковского направления изменили маршруты. На станции составы прибывают с существенными задержками.

Вечером 3 августа взрывы прогремели в Полтавской области на фоне воздушной тревоги. Украинские СМИ писали, что российские войска нанесли ракетный удар по аэродрому Миргород.

Ранее несколько мощных взрывов раздались в Киевской области. Российские войска ликвидировали военные склады в Белоцерковском районе.

Взрывы Дороги Работа Поезда
03 августа 2024, 19:50
В Харькове демонтировали мемориальную доску с упоминанием ВОВ
Читайте нас в: Google Новости
Мемориальную доску в честь борцов с фашизмом демонтировали в Харькове. Об этом сообщило в Telegram-канале местное издание «Страна.ua».

Доску установили в честь 60-летия победы над нацистской Германией в 2005 году. Текст на ней нанесли на украинском языке.

В дальнейшем украинские чиновники решили убрать доску из-за термина «Великая отечественная война» и упоминания, что она началась в 1941 году.

Ранее стало известно, что во Львовской области демонтировали все советские памятники и переименовали все улицы, так или иначе связанные с Советским Союзом или Россией.

Также власти Одессы приняли решение снести памятник русскому поэту Александру Пушкину , установленный на Приморском бульваре. Кроме того, городские власти распорядились переименовать ряд улиц.

Одесса Памятники ВОВ Харьков

Новости по теме