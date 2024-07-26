«Опасность очень велика». В США испугались отбирать у России активы

По его словам, на счетах России за рубежом лежит довольно крупная сумма денег. Их заморозили, потом решили проценты от них передавать Украине. Главный вопрос, как считает Журавлев, заключается в том, пойдут ли на поддержку Украины основные капиталы.

«Повлиять на это мы уже не можем. Мы повлияли, когда сдуру их туда положили», - добавил он.

Однако ученый предложил косвенный способ воздействия. По его словам, американская экономика держится на том, что финансовые запасы других стран хранятся в долларах. США могут под предлогом закона о финансировании терроризма отнять вложения любой страны.

«Поскольку мы [с их точки зрения] „страна-террорист“, то у нас можно отнять. По большому счету, под эту сурдинку можно загнать кого угодно», - отметил Журавлев.

Он подчеркнул, что в США ведется дискуссия, отобрать ли у России основные капиталы. По его словам, если в Америке так поступят, то третьи страны могут перехотеть хранить там деньги.

«А если не захотят [хранить], не приведет ли это к тому, что в Америке деньги кончатся? Они уже давно ничего не производят, они живут именно на финансовом обороте. И здесь опасность для них очень велика», - подчеркнул эксперт.

При этом Журавлев не исключил, что Украине ничего из конфискованных средств не достанется, потому что ими будут оплачивать долги страны перед Западом.

Ранее Саудовская Аравия пригрозила ответом Европе , если «Большая семерка» конфискует российские активы.