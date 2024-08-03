Обвиняемый в подрыве машины на севере Москвы интересовался украинскими корнями

«У нас по отцовской линии вся родня идет из села Гусевка в Волгоградской области, где жили переселенцы с тех (украинских - прим. ред.) земель еще со времен Екатерины II», - поделился он.

Алексей сообщил, что Евгения очень интересовали родословная и значение фамилии. По воспоминаниям Алексея, его брат одно время писал посты на украинском языке, а в соцсети «ВКонтакте» называл себя Евгеном.

Серебрякову предъявили обвинение в подрыве внедорожника. Мужчина частично сознался в совершении преступления.

Взрыв в жилом дворе на севере столицы прогремел ранним утром 24 июля. Сдетонировало устройство, прикрепленное под днищем авто военного. Травмы получили владелец иномарки и его супруга. Следователи возбудили уголовное дело. На допросе Серебряков признался, что украинские спецслужбы обещали ему гражданство и деньги.

Серебряков в детстве был одним из лучших учеников в школе и даже получал стипендию губернатора Волгоградской области за успехи. Юношу тогда особенно интересовала история. Знакомые Евгения назвали его положительным молодым человеком , общительным, ответственным и душой компании. Им трудно поверить в то, что мужчина пошел на преступление.