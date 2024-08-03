Обвиняемый в подрыве машины на севере Москвы интересовался украинскими корнями
Подрывника внедорожника на севере Москвы Евгения Серебрякова интересовали его украинские корни. Об этом РИА «Новости» рассказал его брат Алексей.
«У нас по отцовской линии вся родня идет из села Гусевка в Волгоградской области, где жили переселенцы с тех (украинских - прим. ред.) земель еще со времен Екатерины II», - поделился он.
Алексей сообщил, что Евгения очень интересовали родословная и значение фамилии. По воспоминаниям Алексея, его брат одно время писал посты на украинском языке, а в соцсети «ВКонтакте» называл себя Евгеном.
Серебрякову предъявили обвинение в подрыве внедорожника. Мужчина частично сознался в совершении преступления.
Взрыв в жилом дворе на севере столицы прогремел ранним утром 24 июля. Сдетонировало устройство, прикрепленное под днищем авто военного. Травмы получили владелец иномарки и его супруга. Следователи возбудили уголовное дело. На допросе Серебряков признался, что украинские спецслужбы обещали ему гражданство и деньги.
Серебряков в детстве был одним из лучших учеников в школе и даже получал стипендию губернатора Волгоградской области за успехи. Юношу тогда особенно интересовала история. Знакомые Евгения назвали его положительным молодым человеком , общительным, ответственным и душой компании. Им трудно поверить в то, что мужчина пошел на преступление.