16 сентября 2024, 17:54

Нижегородца арестовали за участие в запрещенной террористической организации

РИА «Новости»
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Сотрудники УФСБ по Нижегородской области задержали местного жителя. Его арестовали за сотрудничество с террористическим «Легионом „Свобода России“»*, сообщила пресс-служба силового ведомства.

Злоумышленник по собственной инициативе вышел на контакт с представителем организации и выполнил несколько поставленных ему задач. Мужчину задержали во время очередного задания.

Силовики обыскали жилье нижегородца и изъяли деньги, а также другие предметы, которые доказали его связь с «Легионом „Свобода России“»*. Помимо всего прочего, мужчина распространял в Сети сведения, оправдывающие деятельность террористической организации.

Ранее ФСБ задержала жителя Новгородской области, который собирался сбежать на Украину через Брянскую область и вступить в ряды ВСУ. Россиянин общался с представителями «Легиона „Свобода России“»* и «Русского добровольческого корпуса»*.

* Признаны террористическими и запрещены в России.

ФСБ Россия
06 сентября 2024, 15:32
Автору мультфильма Mr.Freeman запросили 8,5 года тюрьмы по делу о фейках
РИА «Новости»
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Гособвинение во время прений в Хорошевском суде Москвы запросило заочно назначить мультипликатору Павлу Мунтяну* 8,5 года колонии по делу о фейках про ВС России. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» из зала суда.

«Прошу признать Мунтяна* виновным», - сказал гособвинитель.

Согласно материалам дела, автор мультфильма Mr.Freeman опубликовал пост в Telegram-канале, в котором содержались фейковые сведения о событиях в Буче.

Весной 2023 года Минюст внес мультипликатора в реестр иноагентов. Мужчина выступал против СВО, распространял материалы иностранных агентов и собирал средства для поддержки Украины.

Мунтяна* заочно арестовали 27 февраля 2024 года. Срок начнет исчисляться с момента экстрадиции или задержания в России.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

Тюрьмы Армия Иноагенты
23 августа 2024, 07:38
«Нарушил все законы». Зеленского обвинили в попытке втянуть Турцию в конфликт
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Президент Украины Владимир Зеленский пытается впутать Турцию в конфликт давлением на УПЦ, украинских дипломатов необходимо признать персонами нон грата. Такое заявление в комментарии РИА «Новости» сделал официальный представитель Турецкой православной церкви Сельчук Эренерол.

«Киев нарушил все законы, в том числе религиозные, по желанию Запада впутав Турцию в этот конфликт», - подчеркнул собеседник агентства.

Он назвал заявление Зеленского преступлением на международной арене против территориальной целостности Турции. По словам Эренерола, это уже не религиозная проблема, а попытка втянуть турецкую сторону в конфликт России и США. МИД Турции должен вручить ноту протеста украинским дипломатам, заключил священнослужитель.

Священный синод Русской православной церкви обвинил патриарха Константинопольского Варфоломея в преследовании верующих на Украине. РПЦ обратилась к международным правозащитникам с просьбой отреагировать на притеснения верующих УПЦ.

Турция Законы
22 августа 2024, 20:05
Генпрокуратура объявила украинского нациста Хунку в международный розыск
РИА «Новости»
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Украинского националиста Ярослава Хунку (Гунько) объявили в международный розыск. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

«Еще в декабре прошлого года властям Канады был направлен запрос об экстрадиции бывшего эсэсовца*, причастного к убийству не менее 500 мирных советских граждан», - отметили в Генпрокуратуре.

Однако тогда зарубежные органы отказались его выдавать, нарушив таким образом принцип неотвратимости наказания. В конечном счете Генпрокуратуре удалось добиться положительного решения о включении Хунки в базу данных Интерпола, хотя некоторые страны упорно не желают бороться с нацизмом.

«Международный розыск обвиняемого в геноциде продолжается», - уточнили в пресс-службе.

Если мужчину обнаружат на территории какого-либо государства, Россия направит запрос о его выдаче.

В 1944 году Хунка и другие нацисты, выполняя преступные приказы вышестоящих командиров, расстреливали людей и сжигали их заживо. Среди убитых - граждане СССР, поляки и евреи.

Скандал разразился после того, как 98-летнего украинского нациста горячо приветствовали в парламенте Канады в сентябре 2023 года во время выступления президента Владимира Зеленского. Эсэсовца* Хунку наградили за «помощь ВСУ».

* Подразделение ваффен СС признано Нюрнбергским трибуналом преступной организацией.

Убийства Канада Россия
22 августа 2024, 09:07
Валерий Меладзе задумался о юбилейном туре по России
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Певец Валерий Меладзе решил вновь выступать в России. Он планирует организовать юбилейный тур в июне следующего года в честь своего 60-летия, сообщил источник Telegram-канала Shot.

По данным издания, Меладзе разузнал через знакомых, что фактически ему никто не запретил заниматься концертной деятельностью в РФ, несмотря на жалобы общественников.

Минюст рассматривал вопрос о присвоении артисту статуса иноагента, но не признал его таковым. Это означает, что покупка билетов на концерт Меладзе не будет расцениваться как финансирование иноагента.

Авторы статьи уточнили, что Меладзе предупредили только о возможной волне возмущения россиян из-за его фразы в поддержку Украины, а также из-за последнего поведения.

Недавно председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов призвал Меладзе продать свою виллу в Крыму и направить вырученные деньги на нужды СВО. По его словам, так он может вернуться на российскую сцену.

Концерты Валерий Меладзе Шоу-бизнес

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