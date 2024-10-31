Небензя позвал в РФ постпреда Британии при ООН после слов об «обедневшей России»

Небензя поблагодарил Вулворд «за ее трогательную заботу о российском бюджете».

«Она же употребила словосочетание impoverished Russia (нищая Россия - прим. ред.). Хочу пригласить постпреда Соединенного Королевства в Россию, чтобы она убедилась в своих высказываниях своими глазами. Только боюсь, то, что вы увидите, вас разочарует, потому что ваши характеристики явно противоречат», - отметил постпред при ООН.

По его словам, США пытаются заставить мир думать о том, что России помогать нельзя. При этом Штаты мобилизовали разведывательный и военный потенциал НАТО для помощи Украине, подчеркнул Василий Небензя.