02 августа 2023, 04:00

Мощные взрывы прогремели в Киеве

piqsels
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Систему противовоздушной обороны задействовали в Киеве. В городе прогремели взрывы, об этом мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил в Telegram-канале.

Он отметил, что падение обломков беспилотных летательных аппаратов зафиксировали в Соломенском районе. Информации о пострадавших не поступало.

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко подтвердил сообщение мэра о работе системы ПВО в столице и области. Он рекомендовал горожанам не покидать укрытия.

Согласно данным официального ресурса оповещения населения, воздушная тревога сработала в Киеве, Киевской, Винницкой, Житомирской, Одесской и Черниговской областях.

По данным Telegram-канала «Военная хроника», системы ПВО работают в Киеве и Киевской области.

«Ни одного сообщения о прилете или падении обломков нет, бойцы работают далеко от населенных пунктов», - отметили авторы поста.

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской области. Вечером 1 августа взрывы прогремели в Харьковской области Украины. Позже стало известно о взрывах и в самом Харькове.

Взрывы Виталий Кличко Киев ПВО
20 декабря 2024, 08:44
Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Сирии прекратил работу
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Крупнейший нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Сирии перестал работать из-за отсутствия поставок иранской сырой нефти. Об этом британской газете Financial Times сообщил гендиректор предприятия Ибрагим Мусаллем.

Речь идет об НПЗ в портовом городе Банияс. Сейчас завод находится на техническом обслуживании. Последнюю партию топлива там произвели неделю назад, 13 декабря.

По словам Ибрагима Мусаллема, 90% сырой нефти, поставляемой на завод, добывали в Иране. Оставшиеся 10% нефти были местного происхождения.

Представители новых властей Сирии считают, что решить проблемы с импортом нефти из других стран может запланированное ими снятие санкций.

«Они сказали: дай бог, санкции снимут и вы сможете закупать запчасти», - поделился Мусаллем.

Нефтеперерабатывающий завод в Баниясе перерабатывал от 90 до 100 тысяч баррелей сырой нефти в сутки. Помимо него, в стране работает еще один НПЗ в Хомсе, но меньшей мощности.

Ранее ЕС выставил условие Сирии для снятия санкций. Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что запад готов к диалогу с новыми властями при условии отказа от дальнейшего размещения российских военных баз.

Сирия Нефть Заводы
20 декабря 2024, 04:41
Бизнес-джет в Аргентине протаранил жилой дом и взорвался
РИА «Новости»
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В Аргентине произошла авиакатастрофа. Прилетевший из Уругвая самолет Bombardier Challenger 300 приземлился в аэропорту города Сан-Фернандо, врезался в жилой дом и взорвался. Оба пилота погибли, сообщила газета La Nacion.

Частный самолет прилетел из уругвайского курорта Пунта-дель-Эсте. Проблемы начались во время посадки. Приземлившись, экипаж не смог затормозить. Воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы, снесло забор, врезалось в дом и взорвалось. Начался мощный пожар, в небо поднялся черный дым.

Полиция эвакуировала жильцов близлежащих домов, никто не пострадал. Пожарные Сан-Фернандо потушили огонь и обнаружили в разрушенном Bombardier Challenger 300 обгоревшие тела двух пилотов.

Самолет принадлежит семье Брито, владеющей банком Macro. Он рассчитан на девять пассажиров, однако они остались на курорте.

В ноябре в Турции после посадки загорелся самолет Superjet 100. Пассажиры успели выйти. Следком устроил проверку.

Авиация Аргентина Авиакатастрофы Самолеты
20 декабря 2024, 02:03
В МВФ связали экономический рост в РФ с увеличением потребления и зарплат
РИА «Новости»
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Международный валютный фонд зафиксировал быстрый рост зарплат россиян и сильное частное потребление в России. Об этом заявила директор по коммуникациям фонда Джули Козак на брифинге 19 декабря, сообщило РИА «Новости».

«Рост [российской экономики] обусловлен сильным частным потреблением, поддерживаемым очень жестким рынком труда, быстрым ростом заработных плат и оживленным ростом кредитования», - сказала она.

Козак добавила, что экономический рост поддерживается «сильными корпоративными инвестициями». Она также отметила, что в этом году экономика РФ переживала перегрев. МВФ планирует обновить свой прогноз в начале 2025 года.

В начале ноября бывший исполнительный директор от РФ в МВФ Алексей Можин рассказал, что крупные западные страны хотели бы понять, как российская экономика не развалилась под «нажимом их драконовских санкций».

Инвестиции Банки Европа Россия Кредиты Запад Зарплаты Деньги Экономика
20 декабря 2024, 00:08
«Просто в самое сердце». Симоньян — об ответе Путина о помиловании Байденом сына
РИА «Новости»
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Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян призналась, что была удивлена и обрадована ответом президента Владимира Путина на вопрос о помиловании американским лидером Джо Байденом своего сына Хантера. Об этом она рассказала в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

В ходе прямой линии российский лидер отметил, что в Байдене оказалось больше человека, чем политика. Путин добавил, что не стал бы его за это осуждать.

«Что касается личных впечатлений: меня и очень удивил, и обрадовал ответ на вопрос про Байдена и его сына. <…> Вот это просто в самое сердце», - сказала Симоньян.

Она предположила, что может поэтому президент помнит все важные цифры, понимая, что это не просто «на бумажке закорючки», а жизнь нашего народа.

Симоньян добавила, что это удивительно для человека, находящегося столько времени у власти. Ведь Путин продолжает прислушиваться к проблемам сограждан, при этом еще оставаясь хорошим и добрым человеком.

Прямая линия и пресс-конференция Путина продлилась больше четырех часов , превысив прошлогоднюю.

США Россия Владимир Путин Джо Байден Маргарита Симоньян Прямая линия с Владимиром Путиным 2024

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