Мощные взрывы прогремели в Киеве

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Крупнейший нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Сирии перестал работать из-за отсутствия поставок иранской сырой нефти. Об этом британской газете Financial Times сообщил гендиректор предприятия Ибрагим Мусаллем.

Речь идет об НПЗ в портовом городе Банияс. Сейчас завод находится на техническом обслуживании. Последнюю партию топлива там произвели неделю назад, 13 декабря.

По словам Ибрагима Мусаллема, 90% сырой нефти, поставляемой на завод, добывали в Иране. Оставшиеся 10% нефти были местного происхождения.

Представители новых властей Сирии считают, что решить проблемы с импортом нефти из других стран может запланированное ими снятие санкций.

«Они сказали: дай бог, санкции снимут и вы сможете закупать запчасти», - поделился Мусаллем.

Нефтеперерабатывающий завод в Баниясе перерабатывал от 90 до 100 тысяч баррелей сырой нефти в сутки. Помимо него, в стране работает еще один НПЗ в Хомсе, но меньшей мощности.

Ранее ЕС выставил условие Сирии для снятия санкций. Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что запад готов к диалогу с новыми властями при условии отказа от дальнейшего размещения российских военных баз.