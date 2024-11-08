08 ноября 2024, 18:15

Медведчук спрогнозировал действия Зеленского после победы Трампа

РИА «Новости»
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Президент Украины Владимир Зеленский в попытках понравиться избранному президенту США попытается выставить себя в качестве миротворца. Об этом в колонке для «Смотрим.ру» написал председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Президент Украины Владимир Зеленский в попытках понравиться избранному президенту США попытается выставить себя в качестве миротворца. Об этом в колонке для « Смотрим.ру » написал председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«Зеленский применяет одежды миротворца и перед зеркалом репетирует американскую улыбку, чтобы понравиться Трампу», - отметил он.

Медведчук добавил, что в мирные намерения и откровенность главаря киевского режима никто уже не верит.

Президентские выборы в США прошли 5 ноября. Трамп набрал 295 голосов выборщиков при необходимых 270, инаугурация запланирована на 20 января.

Ранее Зеленский публично раскритиковал план Трампа по быстрому завершению украинского конфликта. По его мнению, это приведет к существенным потерям для страны. Президент уточнил, что Украина хочет справедливого урегулирования ситуации.

Владимир Зеленский Дональд Трамп
31 октября 2024, 03:38
Небензя позвал в РФ постпреда Британии при ООН после слов об «обедневшей России»
Global Look Press
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Постпред при ООН Василий Небензя в ходе заседания организации пригласил британскую коллегу Барбару Вудворд в РФ после ее слов об «обедневшей России». По словам дипломата, Запад продолжает разгонять антироссийскую пропаганду.

Небензя поблагодарил Вулворд «за ее трогательную заботу о российском бюджете».

«Она же употребила словосочетание impoverished Russia (нищая Россия - прим. ред.). Хочу пригласить постпреда Соединенного Королевства в Россию, чтобы она убедилась в своих высказываниях своими глазами. Только боюсь, то, что вы увидите, вас разочарует, потому что ваши характеристики явно противоречат», - отметил постпред при ООН.

По его словам, США пытаются заставить мир думать о том, что России помогать нельзя. При этом Штаты мобилизовали разведывательный и военный потенциал НАТО для помощи Украине, подчеркнул Василий Небензя.

Великобритания Дипломатия Россия ООН
22 октября 2024, 19:45
На Украине ликвидируют все медкомиссии
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На Украине ввели в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о ликвидации всех медико-социальных комиссий. Указ об этом подписал президент страны Владимир Зеленский.

Украинские МСЭК перестанут существовать до конца 2024 года.

Обсуждая с СНБО проблемы с коррупцией при назначении инвалидностей, Зеленский указал на множественные факты нарушений в стране, которые в том числе касались «фальшивых инвалидностей должностных лиц».

В СБУ заявили, что задержали 64 чиновника медкомиссий и отменили более четырех тысяч выводов об инвалидности, которую оформляли на основании поддельных документов. В ведомстве подчеркивали, что девять человек, задействованных в коррупционных схемах при медэкспертизах, уже осудили.

На фоне скандала в отставку ушел генпрокурор Украины Андрей Костин, которому Зеленский вменил «политическую ответственность» за происходящее с фальшивыми инвалидностями.

Великобритания Дипломатия Россия ООН
12 октября 2024, 02:17
Член группы «Океан Эльзы» врезался в толпу в центре Киева
РИА «Новости»
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Автомобиль Mercedes влетел в толпу на летней веранде ресторана в центре Киева. Виновником ДТП оказался член команды музыкальной группы «Океан Эльзы», сообщило издание «Страна.ua».

По данным канала, в аварии пострадали четыре человека, одного из них госпитализировали. После ДТП представитель «Океана Эльзы» бросался на пострадавших, когда они пытались снять его на видео.

Мужчина заявил, что хотел «потягаться с другой тачкой» и не справился с управлением. Также он сказал, что работает в команде группы «Океан Эльзы» и все быстро урегулирует.

В этот же день сотрудники ТЦК устроили массовую облаву на мужчин после концерта группы «Океан Эльзы». Военкомы вылавливали украинцев около Дворца спорта в Киеве.

ДТП Концерты Киев Мужчины Mercedes
10 октября 2024, 21:55
Пытавшаяся повесить флаг России в Одессе женщина умерла в СИЗО
Freepik
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Женщина, которую задержали за попытку повесить флаг России на постамент памятника Екатерине II в Одессе, умерла в следственном изоляторе. Об этом сообщил Telegram-канал«Военное дело» со ссылкой на украинские СМИ.

Женщина, которую задержали за попытку повесить флаг России на постамент памятника Екатерине II в Одессе, умерла в следственном изоляторе. Об этом сообщил Telegram-канал «Военное дело» со ссылкой на украинские СМИ.

Некоторые источники указали, что причиной смерти женщины стали «проблемы с сердцем». По другим данным, ее убили. Официального подтверждения этой информации не поступало.

Полиция задержала женщину в Одессе за попытку повесить российский флаг на постамент демонтированного памятника на Екатерининской площади.

Позже военкоры опубликовали видео, когда женщина уже находилась в следственном изоляторе и давала показания. Во время допроса она призвала украинских солдат переходить на сторону России. Также жительница Одессы заявила, что никогда не простит того, что случилось в одесском Доме профсоюзов.

Одесса Памятники Женщины СИЗО Полиция

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