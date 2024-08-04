Истребитель F-16 впервые заметили над Одессой

В интернете уже появилось видео с F-16 в Одессе. Истребитель летел на небольшой высоте над набережной. Власти города не комментировали произошедшее.

Увиденный в Одессе самолет мог принимать участие в ракетной атаке на Луганск , сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель». По его информации, на крыльях F-16 заметили знаки, похожие на символику Воздушных сил ВСУ.

За несколько дней до этого американский истребитель видели в небе над Львовом. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня подтвердил получение первой партии F-16, но не назвал их точное количество и место базирования.

Военный эксперт Томас Ньюдик допустил, что их разместили на территории Европы.