Генпрокуратура объявила украинского нациста Хунку в международный розыск

«Еще в декабре прошлого года властям Канады был направлен запрос об экстрадиции бывшего эсэсовца*, причастного к убийству не менее 500 мирных советских граждан», - отметили в Генпрокуратуре.

Однако тогда зарубежные органы отказались его выдавать, нарушив таким образом принцип неотвратимости наказания. В конечном счете Генпрокуратуре удалось добиться положительного решения о включении Хунки в базу данных Интерпола, хотя некоторые страны упорно не желают бороться с нацизмом.

«Международный розыск обвиняемого в геноциде продолжается», - уточнили в пресс-службе.

Если мужчину обнаружат на территории какого-либо государства, Россия направит запрос о его выдаче.

В 1944 году Хунка и другие нацисты, выполняя преступные приказы вышестоящих командиров, расстреливали людей и сжигали их заживо. Среди убитых - граждане СССР, поляки и евреи.

Скандал разразился после того, как 98-летнего украинского нациста горячо приветствовали в парламенте Канады в сентябре 2023 года во время выступления президента Владимира Зеленского. Эсэсовца* Хунку наградили за «помощь ВСУ».

* Подразделение ваффен СС признано Нюрнбергским трибуналом преступной организацией.