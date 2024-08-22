22 августа 2024, 20:05

Генпрокуратура объявила украинского нациста Хунку в международный розыск

РИА «Новости»
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Украинского националиста Ярослава Хунку (Гунько) объявили в международный розыск. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

«Еще в декабре прошлого года властям Канады был направлен запрос об экстрадиции бывшего эсэсовца*, причастного к убийству не менее 500 мирных советских граждан», - отметили в Генпрокуратуре.

Однако тогда зарубежные органы отказались его выдавать, нарушив таким образом принцип неотвратимости наказания. В конечном счете Генпрокуратуре удалось добиться положительного решения о включении Хунки в базу данных Интерпола, хотя некоторые страны упорно не желают бороться с нацизмом.

«Международный розыск обвиняемого в геноциде продолжается», - уточнили в пресс-службе.

Если мужчину обнаружат на территории какого-либо государства, Россия направит запрос о его выдаче.

В 1944 году Хунка и другие нацисты, выполняя преступные приказы вышестоящих командиров, расстреливали людей и сжигали их заживо. Среди убитых - граждане СССР, поляки и евреи.

Скандал разразился после того, как 98-летнего украинского нациста горячо приветствовали в парламенте Канады в сентябре 2023 года во время выступления президента Владимира Зеленского. Эсэсовца* Хунку наградили за «помощь ВСУ».

* Подразделение ваффен СС признано Нюрнбергским трибуналом преступной организацией.

Убийства Канада Россия
22 августа 2024, 09:07
Валерий Меладзе задумался о юбилейном туре по России
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Певец Валерий Меладзе решил вновь выступать в России. Он планирует организовать юбилейный тур в июне следующего года в честь своего 60-летия, сообщил источник Telegram-канала Shot.

По данным издания, Меладзе разузнал через знакомых, что фактически ему никто не запретил заниматься концертной деятельностью в РФ, несмотря на жалобы общественников.

Минюст рассматривал вопрос о присвоении артисту статуса иноагента, но не признал его таковым. Это означает, что покупка билетов на концерт Меладзе не будет расцениваться как финансирование иноагента.

Авторы статьи уточнили, что Меладзе предупредили только о возможной волне возмущения россиян из-за его фразы в поддержку Украины, а также из-за последнего поведения.

Недавно председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов призвал Меладзе продать свою виллу в Крыму и направить вырученные деньги на нужды СВО. По его словам, так он может вернуться на российскую сцену.

Концерты Валерий Меладзе Шоу-бизнес
20 августа 2024, 20:19
Осудивший СВО Лагутенко споет для русских в США за семь миллионов рублей
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Осудивший спецоперацию певец Илья Лагутенко не выступает в России, но готов спеть для русскоязычной публики в Соединенных Штатах. Стоимость его концерта составляет семь миллионов рублей, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, гонорары за выступления Лагутенко и члены его группы «Мумий Тролль» просят переводить на счет американской компании. В России рокеры выступать пока не планируют из-за насыщенного расписания гастролей в Америке.

Авторы статьи уточнили, что в РФ у артиста остался бизнес. В частности, ИП, управляющее шестью товарными знаками, включая заведение на Новом Арбате «Мумий Тролль Music Bar».

Лагутенко по-прежнему является совладельцем компании ООО «Лагуна», которая специализируется на продаже музыкальных записей. За прошлый год фирма принесла артисту почти восемь миллионов рублей.

Помимо этого у Лагутенко остался загородный дом в коттеджном поселке на Новорижском шоссе за 40 миллионов рублей. Также он прописан в квартире в Покровском-Стрешневе вместе с мамой. При этом музыкант сейчас проживает в Лос-Анджелесе.

Ранее лидер рок-коллектива «Мумий Тролль» Илья Лагутенко озвучил аудиогид для тобольской экотропы «Лес и здоровье». Кандидатуру музыканта на эту роль выбрали с помощью народного голосования.

США Концерты Музыка Шоу-бизнес
20 августа 2024, 17:36
Путин рассказал о попытке врагов раскачать Россию
РИА «Новости»
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Враги по-прежнему предпринимают попытки раскачать ситуацию в России. Об этом заявил президент Владимир Путин во время встречи с матерями жертв теракта в Беслане. Его слова передала пресс-служба Кремля.

«Что касается тех противников, врагов наших, которых я вспоминал, то они продолжают эту работу с попыткой раскачать нашу страну. Это очевидно», ― сказал он.

Глава государства отметил, что в борьбе с терроризмом уже удалось добиться определенных целей.

Он напомнил, что сейчас идет противостояние с украинскими боевиками в Курской области, в Донбассе и Новороссии. Путин заверил, что страна достигнет своих целей и в борьбе с неонацизмом.

Президент находится в Беслане с рабочим визитом. Он посетил мемориальное кладбище «Город ангелов» , где возложил цветы к памятникам погибшим в теракте жертвам.

Терроризм Владимир Путин Теракт в Беслане
19 августа 2024, 23:15
Взрывы начались в Киевской области на фоне воздушной тревоги
Unsplash
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В Киевской области раздались взрывы. Об этом сообщило издание Страна.ua.

Также в регионе объявили воздушную тревогу. Ее же ввели и в самой столице Украины спустя несколько минут после сообщений о взрывах под Киевом. Кроме того, сирены звучат в Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской и Николаевской областях.

Взрывы Киев

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