26 июля 2024, 16:59

«Душа компании». Знакомый — о Евгении Серебрякове

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Евгений Серебряков, которого обвиняют в подрыве иномарки военного на севере Москвы, был неконфликтным человеком. Об этом рассказал 360.ru его знакомый.

«Довольно общительный парень, никому никогда не грубил, всегда поддерживал. Душа компании <…> Ответственный», - описал его мужчина.

У собеседника 360.ru и Евгения есть общие знакомые, и никто не отзывался о молодом человеке плохо. Как отметил мужчина, «не было разговоров, что Женя повел себя неправильно с какой-то стороны».

«Никто не мог сказать что-то плохое», - добавил он.

Знакомый также не слышал, что в семье Серебрякова случались скандалы или недопонимание с родителями.

«Я не могу поверить в это», - высказался он о ситуации с обвинением Серебрякова.

Еще одна подруга предполагаемого преступника заявила, что Серебряков был положительным молодым человеком. По словам девушки, она с трудом верит, что тот способен на такое. Одна из знакомых семьи предположила, что парню «затуманили мозги». В детстве Серебряков был одним из лучших учеников в школе и даже получал стипендию губернатора Волгоградской области за успехи.

Взрыв в жилом дворе на севере столицы прогремел ранним утром 24 июля. Сдетонировало устройство, прикрепленное под днищем внедорожника военного. Травмы получил владелец авто и его супруга. Уголовное дело возбудили по двум статьям: «Покушение на убийство двух лиц» и «Незаконный оборот взрывных устройств». На допросе Серебряков признался, что украинские спецслужбы обещали ему гражданство и деньги.

Скандалы Семья Военные Взрывы Иномарки Москва
26 июля 2024, 15:26
Обвиняемый в убийстве Фарион показал ее дочери язык в зале суда
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Вячеслав Зинченко, предполагаемый убийца экс-депутат Верховной рады Ирины Фарион, встретился в суде с ее дочерью Софьей Семчишин. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Женщина кричала на подозреваемого, а тот в ответ показывал ей язык и ухмылялся.

По данным Mash , Зинченко высунул язык, когда дочь экс-депутата Рады спросила, не проглотил ли он его. Семчишин обвинила 18-летнего фигуранта в бессердечности, сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Ты не имеешь права пить воду. Ты вырвал сердце всей нации. У тебя нет сердца, нет души», - заявила Софья.

Фарион застрелили 19 июля, сообщал сайт kp.ru. Зинченко предъявили обвинение 26 июля. Прокуратура потребовала заключить молодого человека под стражу.

Убийства Суд Убийство Ирины Фарион во Львове
26 июля 2024, 13:38
«Опасность очень велика». В США испугались отбирать у России активы
Unsplash
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Россия не может напрямую повлиять на передачу Украине денег с доходов от собственных замороженных активов, но существуют косвенные методы воздействия. Об этом сообщил 360.ru научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

По его словам, на счетах России за рубежом лежит довольно крупная сумма денег. Их заморозили, потом решили проценты от них передавать Украине. Главный вопрос, как считает Журавлев, заключается в том, пойдут ли на поддержку Украины основные капиталы.

«Повлиять на это мы уже не можем. Мы повлияли, когда сдуру их туда положили», - добавил он.

Однако ученый предложил косвенный способ воздействия. По его словам, американская экономика держится на том, что финансовые запасы других стран хранятся в долларах. США могут под предлогом закона о финансировании терроризма отнять вложения любой страны.

«Поскольку мы [с их точки зрения] „страна-террорист“, то у нас можно отнять. По большому счету, под эту сурдинку можно загнать кого угодно», - отметил Журавлев.

Он подчеркнул, что в США ведется дискуссия, отобрать ли у России основные капиталы. По его словам, если в Америке так поступят, то третьи страны могут перехотеть хранить там деньги.

«А если не захотят [хранить], не приведет ли это к тому, что в Америке деньги кончатся? Они уже давно ничего не производят, они живут именно на финансовом обороте. И здесь опасность для них очень велика», - подчеркнул эксперт.

При этом Журавлев не исключил, что Украине ничего из конфискованных средств не достанется, потому что ими будут оплачивать долги страны перед Западом.

Ранее Саудовская Аравия пригрозила ответом Европе , если «Большая семерка» конфискует российские активы.

США Санкции Россия Запад Деньги Экономика
26 июля 2024, 12:45
Россиянина посадили на 10 лет за подготовку теракта в Санкт-Петербурге
РИА «Новости»
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Жителя Санкт-Петербурга признали виновным в подготовке к госизмене и приговорили к 10 годам заключения. Он присматривал промышленный объект для удара БПЛА и собирался примкнуть к боевикам на Украине, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на УФСБ России по Москве и Московской области.

Приговор вынес второй Западный военный окружной суд. Вячеслава Лутора 1990 года рождения признали виновным в приготовлении к госизмене, сотрудничестве с иностранным государством и подготовке к участию в террористической организации. Ему назначили 10 лет колонии строгого режима. В 2023 году мужчину задержали при попытке вылететь за рубеж.

Он рассказал на допросе, что хотел вступить в «Легион „Свобода России““ * и сражаться на стороне Украины. Для этого россиянин связался с представителями группировки в Telegram и купил билеты по маршруту Санкт-Петербург - Москва - Стамбул. До отъезда по заданию украинских кураторов Лутор занимался доразведкой промышленного объекта в Санкт-Петербурге, чтобы устроить атаку БПЛА. В его телефоне нашли фотографии и координаты предприятия.

В Тюменской области ФСБ предотвратила теракт на железной дороге, сообщил сайт kp.ru. Силовики задержали мужчину, который хотел спровоцировать сход поезда с путей.

* Запрещенная в России террористическая организация.

Санкт-Петербург Уголовное дело Шпионаж Суд Терроризм ФСБ Приговоры
26 июля 2024, 09:28
Появилось видео с допросом возможного подрывника Land Cruiser в Москве
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ФСБ сняла на видео допрос россиянина, которого обвиняют в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы. Ролик опубликовала пресс-служба ведомства.

Подозреваемый рассказал, что с ним в феврале 2023 года связался куратор из Службы безопасности Украины. Ради встречи с ним житель Волгоградской области прилетел в Стамбул. Россиянину предложили взорвать машину российского офицера в обмен на украинский паспорт и вознаграждение от 10 до 20 тысяч долларов.

Внедорожник взорвался во дворе жилого дома на Синявинской улице 24 июля. Эксперты установили, что злоумышленник подложил под водительское сиденье взрывчатку мощностью около 500 граммов в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва пострадали два человека.

Турецкая полиция задержала возможного подрывника в Бодруме. В Турцию 30-летний россиянин прилетел как турист, на момент пересечения границы его имя еще не включили в списки разыскиваемых.

Турция ФСБ Видео Москва

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