22 июля 2024, 17:07

Депутат Рады обратился в суд с требованием провести выборы президента

Global Look Press
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Для сохранения конституционного строя на Украине необходимо провести президентские выборы. Об этом заявил внефракционный депутат Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Парламентарий обратился Верховный суд страны и потребовал назначить выборы президента. По словам Дубинского, только он из всех народных депутатов решился предпринять шаги для сохранения конституции.

Президентские полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прокомментировал ситуацию с легитимностью украинского лидера и отметил, что этот вопрос должны решить сами украинцы.

Зеленский отказался признавать окончание президентского срока из-за введенного в стране военного положения.

Владимир Зеленский Суд Депутаты Выборы
22 июля 2024, 15:57
«Нанес ущерб». В Европе снова раскритиковали Орбана из-за поездки в Москву
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В Евросоюзе возникли разногласия из-за визита премьера Венгрии Виктора Орбана в Москву. Об этом сообщила немецкая новостная служба Tagesschau.

По ее данным, представители некоторых стран выступили за отмену или перенос неформальной встречи глав МИД, которая должна состояться в конце августа в Будапеште. Однако другие государства ЕС, такие как Германия, напротив, хотят, чтобы встреча состоялась и можно было высказать свою позицию по ситуации напрямую.

«Орбан нанес ущерб попыткам ЕС выступить единым фронтом в политике в отношении Украины», - заявили в Еврокомиссии.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что представители ее ведомства не будут ездить на министерские встречи, организованные Венгрией.

Особое недовольство вызвало то, что Орбан побывал в Москве, когда его страна председательствует в Евросоюзе.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал «детским садом» попытки главы евродипломатии Жозепа Борреля бойкотировать Венгрию на встрече глав внешнеполитических ведомств ЕС.

Венгрия Россия Евросоюз Виктор Орбан
21 июля 2024, 19:20
Тело Фарион привезли в храм на отпевание во Львове
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Тело экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион, которая стала жертвой покушения во Львове, привезли в храм Петра и Павла. На отпевании открыли гроб с ее телом, сообщило в Telegram-канале издание «Страна.ua».

Судя по опубликованным изданием кадрам, на панихиду приехала дочь националистки София со своими детьми. Попрощаться с экс-нардепом пришли жители Львова. Похороны Фарион пройдут на Лычаковском кладбище.

Неизвестный совершил покушение на бывшего депутата Верховной рады Ирину Фарион во дворе ее дома на улице Масарика 19 июля. Женщине выстрелили в висок. Позже она умерла в больнице Святого Пантелеймона.

В МВД Украины заявили, что следователи рассматривают две причины убийства Фарион: личную неприязнь и общественно-политическую деятельность. Также появилась фотография предполагаемого убийцы экс-депутата Рады.

Верховная рада Убийство Ирины Фарион во Львове
16 июля 2024, 20:54
Расправы украинских боевиков над пленными проверят в ООН
РИА «Новости»
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Распространившаяся видеозапись с расстрелом безоружного российского военного участниками националистического украинского батальона «Азов»* стала предметом расследования Управления ООН по правам человека. Об этом в комментарии «Известиям» заявила официальный представитель управления Элизабет Троссел.

Она подчеркнула, что организация также проверяет данные из статьи в газете The New York Times, в которой рассказывалось о расправе над просившим помощи раненым солдатом, а также убийствах сложивших оружие российских военных.

«Управление ООН по правам человека расследует оба инцидента в соответствии со своей стандартной методологией мониторинга соблюдения прав человека», - заявила Троссел.

По данным редакции, момент убийства безоружного российского военнопленного один из боевиков «Азова» снял на установленную на шлеме камеру. Все происходило в окопе, где находился сидящий в траншее солдат без оружия. Боевик открыл по нему огонь, а в завершение произвел несколько выстрелов. После ролик появился в Telegram-канале «Азова»*.

Обозреватель газеты The New York Times Томас Гиббонс-Нефф опубликовал статью, в которой немецкий медик Каспар Гроссе рассказал о том, как стал свидетелем расправ украинских военных над российскими солдатами. Собеседник журналиста пояснил, что видел два подобных случая.

В первый раз к военным обратился раненый российский солдат, который просил о помощи. Но пока санитары искали бинты, двое солдат застрелили военного. Во втором случае в сложившего оружие российского солдата бросили гранату.

*«Азов» - запрещенная в России террористическая организация.

Убийства Военные Россия Оружие ООН Боевики

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