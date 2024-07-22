Депутат Рады обратился в суд с требованием провести выборы президента

В Евросоюзе возникли разногласия из-за визита премьера Венгрии Виктора Орбана в Москву. Об этом сообщила немецкая новостная служба Tagesschau.

По ее данным, представители некоторых стран выступили за отмену или перенос неформальной встречи глав МИД, которая должна состояться в конце августа в Будапеште. Однако другие государства ЕС, такие как Германия, напротив, хотят, чтобы встреча состоялась и можно было высказать свою позицию по ситуации напрямую.

«Орбан нанес ущерб попыткам ЕС выступить единым фронтом в политике в отношении Украины», - заявили в Еврокомиссии.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что представители ее ведомства не будут ездить на министерские встречи, организованные Венгрией.

Особое недовольство вызвало то, что Орбан побывал в Москве, когда его страна председательствует в Евросоюзе.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал «детским садом» попытки главы евродипломатии Жозепа Борреля бойкотировать Венгрию на встрече глав внешнеполитических ведомств ЕС.