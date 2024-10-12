12 октября 2024, 02:17

Член группы «Океан Эльзы» врезался в толпу в центре Киева

РИА «Новости»
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Автомобиль Mercedes влетел в толпу на летней веранде ресторана в центре Киева. Виновником ДТП оказался член команды музыкальной группы «Океан Эльзы», сообщило издание «Страна.ua».

По данным канала, в аварии пострадали четыре человека, одного из них госпитализировали. После ДТП представитель «Океана Эльзы» бросался на пострадавших, когда они пытались снять его на видео.

Мужчина заявил, что хотел «потягаться с другой тачкой» и не справился с управлением. Также он сказал, что работает в команде группы «Океан Эльзы» и все быстро урегулирует.

В этот же день сотрудники ТЦК устроили массовую облаву на мужчин после концерта группы «Океан Эльзы». Военкомы вылавливали украинцев около Дворца спорта в Киеве.

ДТП Концерты Киев Мужчины Mercedes
10 октября 2024, 21:55
Пытавшаяся повесить флаг России в Одессе женщина умерла в СИЗО
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Женщина, которую задержали за попытку повесить флаг России на постамент памятника Екатерине II в Одессе, умерла в следственном изоляторе. Об этом сообщил Telegram-канал«Военное дело» со ссылкой на украинские СМИ.

Женщина, которую задержали за попытку повесить флаг России на постамент памятника Екатерине II в Одессе, умерла в следственном изоляторе. Об этом сообщил Telegram-канал «Военное дело» со ссылкой на украинские СМИ.

Некоторые источники указали, что причиной смерти женщины стали «проблемы с сердцем». По другим данным, ее убили. Официального подтверждения этой информации не поступало.

Полиция задержала женщину в Одессе за попытку повесить российский флаг на постамент демонтированного памятника на Екатерининской площади.

Позже военкоры опубликовали видео, когда женщина уже находилась в следственном изоляторе и давала показания. Во время допроса она призвала украинских солдат переходить на сторону России. Также жительница Одессы заявила, что никогда не простит того, что случилось в одесском Доме профсоюзов.

Одесса Памятники Женщины СИЗО Полиция
25 сентября 2024, 20:43
«Полк имени Кастуся Калиновского» запретили в Белоруссии
РИА «Новости»
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Сражающийся на стороне Украины «Полк имени Кастуся Калиновского» запретили в Белоруссии. Верховный суд признал его террористической организацией, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры республики.

В высшую судебную инстанцию обратился генпрокурор. Он потребовал признать сам «Полк имени Кастуся Калиновского» и его структурные подразделения террористической организацией. Начальник управления генпрокуратуры Александр Карпович сообщил, что члены группировки вербовали, обучали и вооружали террористов.

«В результате на территории страны совершены акты терроризма и иные преступления экстремистской направленности. Ряд таких преступлений был предотвращен правоохранительными органами», - сказал он.

«Полк имени Кастуся Калиновского» орудовал не только в Белоруссии, но и в России. В марте ФСБ предотвратила подрыв административного здания в Карелии и обезвредила террориста - члена этой группировки.

Белоруссия Терроризм Военные
22 сентября 2024, 23:04
Сотрудники военкомата похитили двух священников в Закарпатье
РИА «Новости»
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Работники военкомата в Закарпатье похитили двух священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом заявил депутат Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

Происшествие случилось после литургии. Сотрудники военкомата скрутили и затолкали в машину отца Степана из Одесской епархии и отца Василия из Хустской епархии.

Дмитрук отметил, что они применили силу к священникам и отобрали у них телефоны.

Ранее жительницы Одессы перекрыли дорогу у ворот местного военкомата, где мужчин против воли удерживали в одном из автобусов. По данным журналистов, их хотели отправить на передовую без прохождения военно-врачебной комиссии.

Священники Депутаты УПЦ
20 сентября 2024, 02:14
Памятник Пушкину в Одессе решили снести
РИА «Новости»
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Памятник русскому поэту Александру Пушкину демонтируют в Одессе. Распоряжение подписала военная администрация Одесской области, об этом сообщил ее глава Олег Кипер в интервью, опубликованном в YouTube-канале «Сила городов».

«Подписано распоряжение о его (памятник Пушкину - прим. ред.) сносе, мы его будем сносить», - заявил Кипер.

Ранее администрация Одессы уже сообщала, что одобрила снос памятника Пушкину на Приморском бульваре. Средства на его изготовление собирали горожане. Открытие состоялось в 1889 году.

Львовская область стала первым регионом на Украине, окончательно снесшим все советские памятники и переименовавшим все улицы, так или иначе связанные с Советским Союзом или Россией

Одесса Военные Памятники Александр Пушкин

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