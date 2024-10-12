Член группы «Океан Эльзы» врезался в толпу в центре Киева
Автомобиль Mercedes влетел в толпу на летней веранде ресторана в центре Киева. Виновником ДТП оказался член команды музыкальной группы «Океан Эльзы», сообщило издание «Страна.ua».
По данным канала, в аварии пострадали четыре человека, одного из них госпитализировали. После ДТП представитель «Океана Эльзы» бросался на пострадавших, когда они пытались снять его на видео.
Мужчина заявил, что хотел «потягаться с другой тачкой» и не справился с управлением. Также он сказал, что работает в команде группы «Океан Эльзы» и все быстро урегулирует.
В этот же день сотрудники ТЦК устроили массовую облаву на мужчин после концерта группы «Океан Эльзы». Военкомы вылавливали украинцев около Дворца спорта в Киеве.