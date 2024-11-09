БПЛА ударил по дому посла Эстонии в Киеве
Беспилотник попал в дом в Киеве, в котором проживает посол Эстонии на Украине Аннели Кольк. Об этом в социальной сети X сообщил министр иностранных дел республики Маргус Цахкна.
По его словам, дипломатический работник не пострадала.
«Украина нуждается в усилении средств противовоздушной обороны для защиты своих жителей. Европе нельзя привыкать к этому», - написал Цахкна.
Судя по представленному фото, БПЛА угодил в верхние этажи высотки. Информации о пострадавших в результате удара беспилотника нет.
В ночь на 9 ноября стало известно, что сильные взрывы произошли в Одессе на фоне работавшейсирены воздушной тревоги.
Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев ранее сообщил, что российские военные также поразили склады ВСУ с боекомплектом на железной дороге в Одесской области. Детонацию слышали на протяжении двух часов.