Автору мультфильма Mr.Freeman запросили 8,5 года тюрьмы по делу о фейках
Гособвинение во время прений в Хорошевском суде Москвы запросило заочно назначить мультипликатору Павлу Мунтяну* 8,5 года колонии по делу о фейках про ВС России. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» из зала суда.
«Прошу признать Мунтяна* виновным», - сказал гособвинитель.
Согласно материалам дела, автор мультфильма Mr.Freeman опубликовал пост в Telegram-канале, в котором содержались фейковые сведения о событиях в Буче.
Весной 2023 года Минюст внес мультипликатора в реестр иноагентов. Мужчина выступал против СВО, распространял материалы иностранных агентов и собирал средства для поддержки Украины.
Мунтяна* заочно арестовали 27 февраля 2024 года. Срок начнет исчисляться с момента экстрадиции или задержания в России.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.