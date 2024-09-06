06 сентября 2024, 15:32

Автору мультфильма Mr.Freeman запросили 8,5 года тюрьмы по делу о фейках

РИА «Новости»
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Гособвинение во время прений в Хорошевском суде Москвы запросило заочно назначить мультипликатору Павлу Мунтяну* 8,5 года колонии по делу о фейках про ВС России. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» из зала суда.

«Прошу признать Мунтяна* виновным», - сказал гособвинитель.

Согласно материалам дела, автор мультфильма Mr.Freeman опубликовал пост в Telegram-канале, в котором содержались фейковые сведения о событиях в Буче.

Весной 2023 года Минюст внес мультипликатора в реестр иноагентов. Мужчина выступал против СВО, распространял материалы иностранных агентов и собирал средства для поддержки Украины.

Мунтяна* заочно арестовали 27 февраля 2024 года. Срок начнет исчисляться с момента экстрадиции или задержания в России.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

Тюрьмы Армия Иноагенты
23 августа 2024, 07:38
«Нарушил все законы». Зеленского обвинили в попытке втянуть Турцию в конфликт
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Президент Украины Владимир Зеленский пытается впутать Турцию в конфликт давлением на УПЦ, украинских дипломатов необходимо признать персонами нон грата. Такое заявление в комментарии РИА «Новости» сделал официальный представитель Турецкой православной церкви Сельчук Эренерол.

«Киев нарушил все законы, в том числе религиозные, по желанию Запада впутав Турцию в этот конфликт», - подчеркнул собеседник агентства.

Он назвал заявление Зеленского преступлением на международной арене против территориальной целостности Турции. По словам Эренерола, это уже не религиозная проблема, а попытка втянуть турецкую сторону в конфликт России и США. МИД Турции должен вручить ноту протеста украинским дипломатам, заключил священнослужитель.

Священный синод Русской православной церкви обвинил патриарха Константинопольского Варфоломея в преследовании верующих на Украине. РПЦ обратилась к международным правозащитникам с просьбой отреагировать на притеснения верующих УПЦ.

Турция Законы
22 августа 2024, 20:05
Генпрокуратура объявила украинского нациста Хунку в международный розыск
РИА «Новости»
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Украинского националиста Ярослава Хунку (Гунько) объявили в международный розыск. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

«Еще в декабре прошлого года властям Канады был направлен запрос об экстрадиции бывшего эсэсовца*, причастного к убийству не менее 500 мирных советских граждан», - отметили в Генпрокуратуре.

Однако тогда зарубежные органы отказались его выдавать, нарушив таким образом принцип неотвратимости наказания. В конечном счете Генпрокуратуре удалось добиться положительного решения о включении Хунки в базу данных Интерпола, хотя некоторые страны упорно не желают бороться с нацизмом.

«Международный розыск обвиняемого в геноциде продолжается», - уточнили в пресс-службе.

Если мужчину обнаружат на территории какого-либо государства, Россия направит запрос о его выдаче.

В 1944 году Хунка и другие нацисты, выполняя преступные приказы вышестоящих командиров, расстреливали людей и сжигали их заживо. Среди убитых - граждане СССР, поляки и евреи.

Скандал разразился после того, как 98-летнего украинского нациста горячо приветствовали в парламенте Канады в сентябре 2023 года во время выступления президента Владимира Зеленского. Эсэсовца* Хунку наградили за «помощь ВСУ».

* Подразделение ваффен СС признано Нюрнбергским трибуналом преступной организацией.

Убийства Канада Россия
22 августа 2024, 09:07
Валерий Меладзе задумался о юбилейном туре по России
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Певец Валерий Меладзе решил вновь выступать в России. Он планирует организовать юбилейный тур в июне следующего года в честь своего 60-летия, сообщил источник Telegram-канала Shot.

По данным издания, Меладзе разузнал через знакомых, что фактически ему никто не запретил заниматься концертной деятельностью в РФ, несмотря на жалобы общественников.

Минюст рассматривал вопрос о присвоении артисту статуса иноагента, но не признал его таковым. Это означает, что покупка билетов на концерт Меладзе не будет расцениваться как финансирование иноагента.

Авторы статьи уточнили, что Меладзе предупредили только о возможной волне возмущения россиян из-за его фразы в поддержку Украины, а также из-за последнего поведения.

Недавно председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов призвал Меладзе продать свою виллу в Крыму и направить вырученные деньги на нужды СВО. По его словам, так он может вернуться на российскую сцену.

Концерты Валерий Меладзе Шоу-бизнес
20 августа 2024, 20:19
Осудивший СВО Лагутенко споет для русских в США за семь миллионов рублей
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Осудивший спецоперацию певец Илья Лагутенко не выступает в России, но готов спеть для русскоязычной публики в Соединенных Штатах. Стоимость его концерта составляет семь миллионов рублей, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, гонорары за выступления Лагутенко и члены его группы «Мумий Тролль» просят переводить на счет американской компании. В России рокеры выступать пока не планируют из-за насыщенного расписания гастролей в Америке.

Авторы статьи уточнили, что в РФ у артиста остался бизнес. В частности, ИП, управляющее шестью товарными знаками, включая заведение на Новом Арбате «Мумий Тролль Music Bar».

Лагутенко по-прежнему является совладельцем компании ООО «Лагуна», которая специализируется на продаже музыкальных записей. За прошлый год фирма принесла артисту почти восемь миллионов рублей.

Помимо этого у Лагутенко остался загородный дом в коттеджном поселке на Новорижском шоссе за 40 миллионов рублей. Также он прописан в квартире в Покровском-Стрешневе вместе с мамой. При этом музыкант сейчас проживает в Лос-Анджелесе.

Ранее лидер рок-коллектива «Мумий Тролль» Илья Лагутенко озвучил аудиогид для тобольской экотропы «Лес и здоровье». Кандидатуру музыканта на эту роль выбрали с помощью народного голосования.

США Концерты Музыка Шоу-бизнес

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