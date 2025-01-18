18 января 2025, 10:04

Административное здание частично разрушилось в Киеве

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Утром 18 января в Киеве зафиксировали частичное разрушение административного здания. Об этом в Telegram-канале сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Украинский телеканал ТСН ранее в субботу сообщал о серии взрывов в столице. Мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале уточнил, что они связаны с работой систем противовоздушной обороны. Позднее он заявил о повреждении трубопровода в Шевченковском районе города.

«Есть частичное разрушение административного здания. Повреждения получил магистральный водопровод», - подтвердили в ГСЧС.

О каком именно здании идет речь, в ведомстве не уточнили.

Мэр Днепродзержинска Андрей Белоусов заявил о повреждении промышленного объекта в городе Павлограде Днепропетровской области после взрыва. Степень разрушений пока неизвестна.

Взрывы Киев
18 января 2025, 08:19
Водоснабжение пропало в ряде районов Киева после взрывов
РИА «Новости»
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Утром в субботу в ряде районов Киева пропало водоснабжение после серии взрывов. Об этом сообщило издание «Общественное Киев».

«После серии взрывов в некоторых районах Киева исчезла вода», - отметили журналисты.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram-канале связал взрывы с работой систем противовоздушной обороны.

«В столице снова громко. Работает ПВО. Угроза баллистики. Находитесь в укрытиях!», - написал он.

Кличко добавил, что в Шевченковском районе повреждения получил трубопровод водоснабжения. Ремонтные бригады уже направились на место.

«Пострадали и стеклянные элементы входа на станцию ​​метро „Лукьяновская“. Ее закрывают на вход и выход. Поезда следуют без остановки на станции», - заключил мэр Киева.

Днем ранее стало известно, что российские беспилотники ударили по румынским наемникам в Одесской области.

Взрывы Киев
17 января 2025, 22:50
В Одессе решили переименовать дерево из-за России
РИА «Новости»
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Власти Одессы решили сменить неофициальное название дерева, растущего рядом с памятником русскому поэту Александру Пушкину на Приморском бульваре. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

В публикации отметили, что «Пушкинский платан» занесли в список географических объектов, в которых содержится «символика российской имперской политики». В планах одесской администрации назвать дерево «Западный платан».

При этом авторы материала напомнили, что название дерева не является официальным, поэтому переименовать его невозможно.

В декабре 2024 года Одесский городской совет утвердил снос памятника Пушкину на Приморском бульваре.

Бюст внесли в реестр ЮНЕСКО как культурное наследие. Кроме того, 135 лет назад его установку оплачивали сами одесситы.

Ирландский журналист Чей Боуз считает, что украинцы из страха иметь общее с Россией культурное наследие избавляются от всего, что с ним связано, в том числе и от памятников.

Одесса Памятники Александр Пушкин
06 января 2025, 08:25
Зеленского сравнили с Байденом из-за примитивных ответов на интервью
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Журналист из США Кайл Беккер сравнил президента Украины Владимира Зеленского с его американским коллегой Джо Байденом из-за примитивных ответов на интервью блогеру Лексу Фридману. Об этом сотрудник СМИ написал в соцсети Х.

«Зеленский, как обычно, повсюду разбрасывается своими ответами. <…> Он такой же „президент“, каким был Джо Байден для Соединенных Штатов», - заявил журналист.

По его словам, республиканец Дональд Трамп после прихода к власти устроит перезагрузку американской дипломатии, которую представят только мудрые политики. Беккер подчеркнул, что «пришло время для мира».

Во время интервью Фридману Зеленский выругался матом на вопрос о президенте России Владимире Путине и роли Чечни в стране. Украинский лидер заявил, что его российский коллега якобы не любит входящие в состав федерации народы.

Владимир Зеленский Интервью Джо Байден
31 декабря 2024, 20:09
Дискриминацию властями Украины УПЦ назвали неконституционной
РИА «Новости»
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Украина не предоставила достаточно доказательств о необходимости своего решения по роспуску религиозных организаций, включая Украинскую православную церковь. Об этом со ссылкой на доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека сообщило РИА «Новости».

В организации напомнили, что роспуск религиозных структур требует очень серьезных оснований. К примеру, если существование подобной веры угрожает жизнеспособности общества в целом. Но Украинские власти не смогли представить подобных доказательств.

Кроме того, принятый украинским парламентом закон о роспуске Украинской православной церкви содержит очень широкие и двусмысленные формулировки, под которые могут попасть целые общины за поведение отдельных членов.

Авторы доклада отметили, что речь идет об указанных в законе пунктах, что религиозную организацию ликвидируют, если уполномоченные лица причастны к преступлениям против национальной безопасности или продвигали пропаганду «русского мира».

В ООН подчеркнули, что подобные нормы в законе ставят под угрозу право на свободу выражения мнений, что противоречит не только международной конвенции прав человека, но и конституции Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце августа этого года подписал одобренный Верховной радой законопроект о запрете и роспуске канонической Украинской православной церкви.

После вступления документа на несколько храмов напали неизвестные, которые выгоняли священников и верующих из помещений. В Михайловском кафедральном соборе УПЦ в Черкассах рейдерский захват храма перерос в беспорядки со стрельбой из травматического оружия и распылением слезоточивого газа.

Религия ООН УПЦ

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