Административное здание частично разрушилось в Киеве

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Украинский телеканал ТСН ранее в субботу сообщал о серии взрывов в столице. Мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале уточнил, что они связаны с работой систем противовоздушной обороны. Позднее он заявил о повреждении трубопровода в Шевченковском районе города.

«Есть частичное разрушение административного здания. Повреждения получил магистральный водопровод», - подтвердили в ГСЧС.

О каком именно здании идет речь, в ведомстве не уточнили.

Мэр Днепродзержинска Андрей Белоусов заявил о повреждении промышленного объекта в городе Павлограде Днепропетровской области после взрыва. Степень разрушений пока неизвестна.