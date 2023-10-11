Зону тестирования виртуальной «Тройки» расширили в Москве

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По его словам, в настоящее время в тестировании участвуют сотрудники метро. Они уже совершили более тысячи успешных проходов через турникеты.

Виртуальную «Тройку» можно будет получить через личный кабинет приложения «Метро Москвы», доступного в Google Play и App Store. Билеты будут выглядеть как QR-код, который нужно будет сканировать на турникете или валидаторе.

После запуска виртуальной «Тройки» пассажиры смогут отказаться от использования пластиковых карт и удобно оплачивать проезд телефоном.

«Мы продолжаем внедрять отечественные технологии и безопасные цифровые сервисы в городской транспорт по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», - подчеркнул Максим Ликсутов Ранее стало известно о том, что карты «Тройка» с капибарами появились в продаже в московском метро.