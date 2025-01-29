Журналист показал реакцию чиновников на идею Путина пересадить их на российские авто

Глава государства накануне побывал на АвтоВАЗе, где ему показали новую машину «Лада-Искра». Путин пошутил, что «ранняя кончина» автогиганта отменяется, а также выступил с предложением пересадить чиновников на отечественные транспортные средства.

Заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, который передвигается на немецкой БМВ, передал слово главе Минпромторга Антону Алиханову.

«Мы согласны. Мы уже. Мы непритязательны», - не растерялся министр.

Путин во вторник заявил, что процесс перевода чиновников с иномарок на отечественные машины необходимо довести до конца, однако пока это не удалось сделать окончательно.