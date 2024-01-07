Жители Екатеринбурга купили билеты в несуществующий вагон

Неприятная ситуация произошла в поезде «Орлан», который следовал в Челябинск из Екатеринбурга. Часть пассажиров купили билеты в третий вагон, но его попросту не оказалось.

«У нас были места в третьем вагоне „Орлана“, но пришло только два вагона. Сами сотрудники не знают, почему так. Говорят, что, возможно, сломался один вагон. В аналогичную ситуацию попали порядка 60 человек. Пассажирам приходилось толпиться в салоне и занимать чужие места», - рассказал собеседник агентства.

Аналогичная ситуация с поездом «Орлан» произошла во вторник, 2 января. Тогда она чуть не закончилась потасовкой между пассажирами , которые стремились занять сидячие места. Часть людей потребовали от компании вернуть деньги за несуществующие места. В пресс-службе Свердловской пригородной компании объяснили ситуацию технической ошибкой.