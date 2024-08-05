Железную дорогу Адлер — Черкесск — Кисловодск решили построить в Сочи
В генеральном плане Сочи учли строительство новой железнодорожной магистрали Адлер — Черкесск — Кисловодск. Об этом сообщил РИА «Новости» специалист Научно-исследовательского института перспективного градостроительства по транспортному планированию в проекте генплана Сочи Елена Павленко.
В генеральном плане Сочи учли строительство новой железнодорожной магистрали Адлер - Черкесск - Кисловодск. Об этом сообщил РИА «Новости» специалист Научно-исследовательского института перспективного градостроительства по транспортному планированию в проекте генплана Сочи Елена Павленко.
Дату реализации еще определили. Генеральный план - документ, который регламентирует правила градостроительства в Сочи.
«На момент разработки генплана Сочи это мероприятие (строительство железнодорожной магистрали - прим. ред.) отсутствовало в более конкретной программе строительства, поэтому год строительства не был определен», - сказала Павленко.
Пока документы с точным местоположением магистрали не подготовили. На сегодняшний день у экспертов нет четкого понимания, через какие населенные пункты будет идти дорога. Но, по словам Павленко, магистраль точно проведут в горный кластер Сочи, она затронет село Эстосадок в Красной Поляне.