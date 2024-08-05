Железную дорогу Адлер — Черкесск — Кисловодск решили построить в Сочи

Купивший новый китайский внедорожник Omoda C5 москвич пожаловался на поломку двигателя и треснувшие фары после девяти месяцев использования. Компания-продавец заявила, что это первый подобный случай в России. Подробности сообщил Telegram-канал Shot.

Владелец машины в беседе с авторами заявил, что неполадки с машиной случались и раньше. По его словам, через семь месяцев потек антифриз, а в ходе диагностики мастер нашел треснувшую головку цилиндра.

Когда владелец обратился в салон, то ему сказали, что это первый подобный случай в России. Так как машина новая, то заменить все детали пообещали за две недели. Но процесс затянулся из-за долгой поставки необходимых элементов. Сроки ремонта постоянно двигали.

Когда владелец вернулся в салон в очередной раз, то увидел трещину на фарах. Но на этот раз продавец брать на себя ответственность отказался, заявив, что причиной стал пескоструй.

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин назвал китайские автомобили нестабильными в использовании. Он пояснил, что транспортные средства от одного и того же производителям могут оказаться разными по качеству: одна продолжит ездить без проблем, а другая разваливается менее чем через год.