Завод «Москвич» выпустит 50 тысяч машин в 2024 году

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По его словам, в этом году завод произвел около 27 тысяч автомобилей, с марта продали более 9,5 тысячи.

На предприятии начали выпускать три модели: кроссовер «Москвич 3», его электрическая версия «Москвич 3е» и седан «Москвич 6», сборка которого началась в сентябре. В следующем году завод представит кроссовер D-класса «Москвич 8».

Мигаль отметил, что компания стремится к тому, чтобы стать производством полного цикла.

«Уже в 2025 году мы планируем представить электромобиль, в конструкции которого основные компоненты - электродвигатель, тяговая батарея и другие элементы - будут российскими», - отметил директор завода.

Основные объемы продаж сосредоточились в Москве и Санкт-Петербурге, однако на предприятии ведут работу над доступностью машин в других регионах.

Мигаль добавил, что продажи модели «Москвич 6» уже начались, а ее стоимость стартует от 2,6 миллиона рублей. Машины поступили в дилерские центры столицы.