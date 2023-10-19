Завод «Москвич» выпустит 50 тысяч машин в 2024 году
Завод «Москвич» увеличит производство автомобилей до 50 тысяч единиц в 2024 году. Об этом в интервью ТАСС рассказал коммерческий директор организации Александр Мигаль.
По его словам, в этом году завод произвел около 27 тысяч автомобилей, с марта продали более 9,5 тысячи.
На предприятии начали выпускать три модели: кроссовер «Москвич 3», его электрическая версия «Москвич 3е» и седан «Москвич 6», сборка которого началась в сентябре. В следующем году завод представит кроссовер D-класса «Москвич 8».
Мигаль отметил, что компания стремится к тому, чтобы стать производством полного цикла.
«Уже в 2025 году мы планируем представить электромобиль, в конструкции которого основные компоненты - электродвигатель, тяговая батарея и другие элементы - будут российскими», - отметил директор завода.
Основные объемы продаж сосредоточились в Москве и Санкт-Петербурге, однако на предприятии ведут работу над доступностью машин в других регионах.
Мигаль добавил, что продажи модели «Москвич 6» уже начались, а ее стоимость стартует от 2,6 миллиона рублей. Машины поступили в дилерские центры столицы.