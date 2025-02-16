Застрявший в Польше самолет с россиянами вылетел в Калининград

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В аэропортах Владикавказа, Астрахани и Грозного отменили ограничения на выпуск и прием воздушных судов. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

В 07:00 в субботу временные ограничения ввели в аэропортах Ульяновска, Саратова, Калуги, Грозного, Волгограда, Владикавказа и Астрахани.

Спустя некоторые время ограничения сняли в аэропорту Волгограда и Саратова, в 08:00 запрет отменили в аэропорту Калуги, а в 08:30 - в аэропорту Ульяновска.

«В аэропортах Астрахань (Нариманово) и Грозный (Северный), Владикавказ (Беслан) в 08:45 сняли ограничения на выпуск и прием воздушных судов», - написал Кореняко.

Во время действия ограничений два самолета приземлились на запасных аэродромах: один выполнял рейс во Владикавказ, один - в Астрахань.