16 февраля 2025, 13:18

Застрявший в Польше самолет с россиянами вылетел в Калининград

РИА «Новости»
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Самолет с российскими туристами, летевший из Шарм-эль-Шейха в Калининград и вынужденно севший в польской Познани, отправился в пункт назначения. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Самолет Airbus A321 перевозчика AlMasria Universal Airlines в 11:55 мск вылетел из аэропорта Познань и взял курс на Калининград (аэропорт Храброво)», - написал он.

Кореняко уточнил, что причиной приземления борта в Польше стали неблагоприятные метеоусловия в Калининградской области.

Губернатор региона Алексей Беспрозванных в Telegram-канале также подтвердил, что борт вылетел в регион.

«Предприняты все необходимые действия. Ждем дома», - написал он.

Самолет с российскими туристами совершил экстренную посадку в Польше. Один из пассажиров рассказал 360.ru, что за 10 часов им дали только по булке , а в салоне было невыносимо душно.

Авиация Самолеты Польша Калининград
15 февраля 2025, 09:52
Росавиация сняла ограничения на прием и выпуск самолетов в трех аэропортах
РИА «Новости»
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В аэропортах Владикавказа, Астрахани и Грозного отменили ограничения на выпуск и прием воздушных судов. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

В 07:00 в субботу временные ограничения ввели в аэропортах Ульяновска, Саратова, Калуги, Грозного, Волгограда, Владикавказа и Астрахани.

Спустя некоторые время ограничения сняли в аэропорту Волгограда и Саратова, в 08:00 запрет отменили в аэропорту Калуги, а в 08:30 - в аэропорту Ульяновска.

«В аэропортах Астрахань (Нариманово) и Грозный (Северный), Владикавказ (Беслан) в 08:45 сняли ограничения на выпуск и прием воздушных судов», - написал Кореняко.

Во время действия ограничений два самолета приземлились на запасных аэродромах: один выполнял рейс во Владикавказ, один - в Астрахань.

Авиация Самолеты Россия
13 февраля 2025, 20:39
Из-за ограничения работы аэропорта в Сочи на запасные аэродромы ушло 9 самолетов
Pxhere
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В аэропорту Сочи сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Во время их действия на запасные аэродромы отправили девять самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В период действия ограничений на запасных аэродромах приземлились девять самолетов, выполнявших рейсы в Сочи», - уточнил он.

Кореняко добавил, что воздушная гавань заработала в штатном режиме в 20:07 по московскому времени. Ограничения продлились около полутора часов.

В Росавиации подчеркивали, что экипажи, авиадиспетчеры и службы транспортного хаба примут все меры для обеспечения безопасности полетов , поскольку это главный приоритет.

Сочи Самолеты
13 февраля 2025, 19:04
Временные ограничения ввели на работу аэропорта Сочи
РИА «Новости»
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Вечером 13 февраля аэропорт Сочи временно приостановил работу. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения полетов гражданских судов ввели в 18:31 по московскому времени. Воздушная гавань перестала принимать и отправлять рейсы.

«Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет», - напомнил Кореняко.

С чем именно связана приостановка работы аэропорта, представитель Росавиации не уточнил.

Утром 11 февраля временные ограничения вводили в воздушных гаванях Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска. Меры предприняли также для безопасности полетов.

Сочи Самолеты
13 февраля 2025, 10:51
Продавцов треугольных ремней для детей в машинах стали привлекать к административке
РИА «Новости»
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Продавцов треугольных ремней для несовершеннолетних пассажиров в машинах стали штрафовать и привлекать к административной ответственности. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Россияне стали часто заменять детские кресла на треугольные ремни. Производитель заверяет, что такая альтернатива защитит ребенка не меньше привычных кресел.

Однако в Росстандарте рассказали журналистам, что такие ремни нарушают регламенты безопасности, а многие магазины пользуются нелегальными сертификатами на продажу.

Ведомство уже добилось блокировки таких продавцов в интернет-магазинах. Информация о некоторых из них попала в базу МВД. Также против нарушителей возбудили административное дело и оштрафовали их на 20 тысяч рублей.

Использовать треугольные ремни вместо детских кресел запрещено, однако некоторые водители не знают об этом и верят недобросовестным продавцам, которые утверждают, что устройство - полная альтернатива привычной защиты.

Ранее в Минтрансе Подмосковья заявили, что в прошлом году в области случилось 148 дорожных аварий с участием детей. Некоторые погибшие и пострадавшие в момент ДТП находились не в автокреслах. В ведомстве предупредили, что удерживающие устройства нужно применять даже перед короткой поездкой.

Дети ДТП Магазины Машины Водители

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