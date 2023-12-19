19 декабря 2023, 14:04

Застрявший под Анапой сухогруз Blue Shark снимут с мелководья

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Морспасслужба приступит к снятию севшего на мель под Анапой сухогруза Blue Shark. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта.

«Началу работ предшествовало подписание представителем судовладельца соглашения с Морспасслужбой о проведении спасательной операции», - уточнили в агентстве.

Операцию по снятию корабля начнут 19 декабря. Из-за сильного шторма в ночь на 27 ноября Blue Shark с грузом в 2,8 тысячи тонн ячменя сел на мель в районе поселка Витязево у побережья Анапы.

На корабле находился экипаж иностранцев, состоявший из 21 человека. Моряки не пострадали, как и Blue Shark - течей не зафиксировали.

К месту работ Морспасслужба стянула многофункциональное аварийно-спасательное судно проекта MPSV07 «Спасатель Ильин» и буксир «Николай Семенченко». Специалисты также планируют подключить к операции буксир «Меркурий».

Сухогруз построили еще в 1997 году. Корабль плавал под флагом Белиза, транспортируя полезные ископаемые.

Спасатели Корабли Шторм
19 декабря 2023, 14:29
Аэропорт Домодедово ограничил прием и вылет самолетов
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Аэропорт Домодедово для обеспечения безопасности пассажиров ввел временные ограничения на прием и вылет самолетов. Еще шесть воздушных судов ушли на запасные аэродромы. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

В период действия подобных ограничений специалисты могут перенаправлять авиалайнеры на запасные аэродромы или продлить выполнение полета в зоне ожидания, чтобы совершить посадку после снятия ограничений в месте прибытия.

«Шесть воздушных судов перенаправлены на запасные аэродромы», - подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, стало известно, что во Внуково по независящим от аэропорта причинам с 11:54 также ввели временные ограничения на прием и вылет самолетов.

Однако, по согласованию с РЦ ОрВД, с 12:20 аэропорт Внуково вновь работает на прием воздушных судов, а с 13:30 - на прием и вылет рейсов.

Ранее план «Ковер» ввели в трех московских аэропортах. Причиной для этого стал беспилотник , который сбили в Одинцовском округе.

Авиация Аэропорт Домодедово Самолеты Аэропорт Внуково Москва 2023
19 декабря 2023, 10:16
Участок Калужско-Рижской линии метро в Москве закроют в начале января
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
Движение на участке между станциями метро «Новые Черемушки» и «Октябрьская» оранжевой ветки временно ограничили с 3 по 8 января 2024 года. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В этот период запланировали ремонтные работы: сотрудники будут прокладывать новую теплосеть, которая пройдет в том числе и рядом с метро. В целях безопасности движение поездов приостановят.

Обновления приходятся на праздничные дни, чтобы не доставлять неудобства пассажирам, так как в этот период людей в транспорте меньше, чем обычно.

Кроме того, для удобства горожан между закрытыми станциями участка будут ходить бесплатные компенсационные автобусы.

Жителям и гостям столицы порекомендовали выбирать альтернативные маршруты заранее. На участке будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров, которые подскажут, как добраться до нужной станции.

Ранее в московском метро обновили вентиляционные шахты.

Метро Москва 2023
18 декабря 2023, 20:19
Российскому самолету разрешили пролететь над Норвегией
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Норвегии открыли воздушное пространство для пассажирского самолета Nordwind Airlines. На борту, который выполнял рейс Москва — Варадеро, возникла неотложная ситуация, сообщил телеканал NRK.

«Экстренный медицинский случай на борту позволяет ему получить разрешение использовать норвежское воздушное пространство», - отметила руководитель по связям с общественностью норвежской госкомпании Avinor Катрина Фрамхолт.

Она добавила, что самолет полетел обратно в Москву.

После начала спецоперации на Украине против России ввели ряд жестких ограничительных мер. Помимо запрета на поставки в страну гражданских самолетов и запчастей, в ЕС, США, Канаде и некоторых других государствах приняли решение о закрытии своего воздушного пространства для российских лайнеров.

В понедельник, 19 декабря, Евросоюз принял новый пакет рестрикций , который стал двенадцатым по счету.

В Норвегии открыли воздушное пространство для пассажирского самолета Nordwind Airlines. На борту, который выполнял рейс Москва - Варадеро, возникла неотложная ситуация, сообщил телеканал NRK.

США Норвегия Самолеты Евросоюз Украина
17 декабря 2023, 16:51
Собянин раскрыл число совершенных с первого запуска поездок на МЦД-3
Читайте нас в: Google Новости
Самыми популярными станциями на третьем московском диаметре стали «Выхино», «Зеленоград-Крюково» и «Химки». Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что пассажиры с момента запуска МЦД-3 совершили более 40 миллионов поездок. Собянин напомнил, что диаметр соединил Зеленоград и город Раменское. Сейчас на линии находятся 38 станций, но в будущем к ним прибавятся еще три.

«У жителей столицы и Московской области появились новые прямые маршруты - время на дорогу сократилось», - указал мэр столицы.

Градоначальник добавил, что в Москве появились бесплатные пересадки на метро, МЦК и другие диаметры, а стоимость проезда для некоторых пассажиров снизилась до трех с половиной раза.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что жители столицы активировали карты «Тройка» за осень более миллиона раз. Он отметил, что популярность этой функции выросла почти на треть.

Метро Сергей Собянин Москва 2023

Новости по теме