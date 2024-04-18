Застрявшие в Дубае туристы улетели в Россию
Российские туристы начали возвращаться из Дубая. Авиакомпании выполнили почти все задержанные перелеты, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
«Российские авиакомпании практически завершили выполнение всех задержанных в предыдущие сутки рейсов из Дубая», - заявил он.
Утром 18 апреля в аэропорту Новосибирска приземлился вылетевший из Дубая лайнер авиакомпании S7 Airlines, а в Москве - самолеты «Аэрофлота» и «Уральских авиалиний» из аэропорта Аль-Мактум. Они перевезли 376 пассажиров. Изначально рейсы планировали 17 апреля, но отложили из-за сильного ливня.
Непогода обрушилась на ОАЭ 16 апреля. Поднялся сильный ветер , прошел проливной дождь. АТОР сообщил, что из страны не могли вылететь около 2,5 тысячи российских туристов. На третий день международный аэропорт Дубая, по информации RT , возобновил отправку рейсов из первого терминала.