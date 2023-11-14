Заместитель министра транспорта Чалик перейдет на другую должность

В Минтрансе отметили профессионализм Чалика и добавили, что он планирует в будущем занять руководящую должность в отрасли.

«Учитывая его высокую компетентность и многолетний опыт, Игорю Петровичу будет предложена одна из руководящих должностей в системе организаций Минтранса России», - отметили в министерстве.

Ранее СМИ заявили, что на пост замглавы Минтранса РФ есть новый кандидат. По информации издания, Чалик покинет свою должность до конца 2023 года. Кто именно может занять руководящий пост, агентство не сообщило.

Чалик стал замглавы Минтранса в январе 2021 года, перед этим назначением он был летным директором «Аэрофлота». Бывший руководитель авиапредприятия получил множество наград и звание «Заслуженный пилот Российской Федерации».