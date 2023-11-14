14 ноября 2023, 17:59

Заместитель министра транспорта Чалик перейдет на другую должность

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Заместитель министра транспорта Игорь Чалик будет занимать свою должность до окончания контракта. После этого он перейдет на другую позицию в системе транспортного комплекса, об этом ТАСС сообщила пресс-служба ведомства.

В Минтрансе отметили профессионализм Чалика и добавили, что он планирует в будущем занять руководящую должность в отрасли.

«Учитывая его высокую компетентность и многолетний опыт, Игорю Петровичу будет предложена одна из руководящих должностей в системе организаций Минтранса России», - отметили в министерстве.

Ранее СМИ заявили, что на пост замглавы Минтранса РФ есть новый кандидат. По информации издания, Чалик покинет свою должность до конца 2023 года. Кто именно может занять руководящий пост, агентство не сообщило.

Чалик стал замглавы Минтранса в январе 2021 года, перед этим назначением он был летным директором «Аэрофлота». Бывший руководитель авиапредприятия получил множество наград и звание «Заслуженный пилот Российской Федерации».

Отставки Минтранс РФ
14 ноября 2023, 13:14
Роботы-носильщики могут появиться на вокзалах Москвы
РИА «Новости»
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В планах компании «РЖД» появилось внедрение роботов-носильщиков на вокзалах. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу холдинга.

По данным РЖД, «железные помощники» будут способны переносить багаж массой до 30 килограммов. Их услуги будут доступнее по цене, чем услуги традиционных носильщиков.

Управлять роботом-носильщиком и оплачивать его услуги можно будет с помощью смартфона.

«РЖД» также установит определенные технические требования к роботам. Они будут устойчивы к воздействию внешней среды и полностью автономны в части зарядки и возврата на базовую позицию.

Тестирование новых роботов-носильщиков пройдет на вокзалах Москвы и Санкт-Петербурга. По плану закупят 50 таких устройств.

РЖД также показали полноразмерные макеты новых вагонов СВ на выставке «Транспорт России» в Москве.

РЖД Москва 2023
14 ноября 2023, 12:38
Новые вагоны РЖД показали на выставке в Москве
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На XVII международном форуме и выставке «Транспорт России» в Москве РЖД представили макет модернизированного вагона СВ. Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

Основное изменение коснется длины полок - ее увеличат до двух метров, на 16 сантиметров.

В вагоне станет больше места для ручной клади. В каждом купе предусмотрят индивидуальные энергосберегающие лампы, мониторы, розетки. В коридорах установят пурифайеры для воды, электронные табло и контейнеры для раздельного сбора.

АО ФПК (дочерняя компания РЖД) получит 21 подобный вагон уже до конца 2023 года. Предварительно известно, что они будут курсировать как часть фирменных составов между Санкт-Петербургом и Москвой и регионами, а также на Дальнем Востоке.

Федеральная пассажирская компания недавно запустила два новых туристических маршрута - «К северному сиянию» и «По Золотому кольцу».

РЖД Москва 2023
14 ноября 2023, 11:37
Направления движения пассажиров нанесли на указатели в московском метро
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На указатели в московском метро нанесли дополнительную информацию для обозначения направлений движения пассажиров в переходах. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба дептранса Москвы.

Тестовый указатель появился на станции «Октябрьская» Кольцевой линии. Он предупредит пассажиров о встречном потоке людей с помощью интуитивно понятной символики - красных и зеленых стрелок. Раньше на табличках просто писали «Держитесь левой стороны».

«Согласно нашему исследованию, более 86% пассажиров считают нововведение полезным», - отметил глава дептранса Максим Ликсутов.

Еще на восьми станциях московского метро установили указатели со сквозной нумерацией входов и выходов. Общее количество таких остановок достигло 12.

А юбилейный 100-тысячный домовой указатель установили в Москве 9 ноября на улице Маршала Рыбалко на доме № 2, корпус 2.

Метро Москва 2023 Дептранс Москвы
14 ноября 2023, 11:34
Россию захотели отключить от международной авиационной доменной зоны
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Швейцарский провайдер услуг для гражданской авиации SITA решил запретить российским компаниям использование международной авиационной доменной зоны верхнего уровня .aero. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источники в аэропортовом холдинге, крупной авиакомпании и организации, занимающейся техобслуживанием самолетов.

Как выяснило издание, 10 ноября некоторые отечественные компании из авиационной отрасли получили уведомления о прекращении регистрации и продления доменов.aero в этой зоне. Предупреждения направила одна из авторизованных в России организаций Ru-Center, регистрирующая международные доменные имена.

«С 10 ноября 2023 года SITA SC прекращает прием заказов на регистрацию и продление регистрации доменов в доменной зоне.aero для клиентов из ряда стран, в том числе РФ», - указали в письме.

Пресс-служба Ru-Center подтвердила журналистам информацию об уведомлении от швейцарского оператора и последующую рассылку. В SITA давать комментарии отказались.

Сразу после получения предупреждения в Ru-Center экстренно за свой счет продлили на год домены всех клиентов, чтобы их сайты продолжали работать. В пресс-службе компании добавили, что пока ограничения не вступили в силу, поэтому зарегистрировать и продлить домен.aero по-прежнему возможно.

Ранее глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил, когда российские авиакомпании получат полностью импортозамещенные самолеты SJ-100. Более 20 таких авиалайнеров поставят перевозчикам в 2024 году.

Авиация Самолеты

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