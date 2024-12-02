Заказчики не смогли получить новые российские вагоны из-за РЖД

В распоряжении журналистов оказались материалы совещания у заместителя министра транспорта Алексея Шило. Из них следует, что на путях предприятий простаивают 2,53 тысячи новых грузовых вагонов. Больше всего составов скопилось на Уралвагонзаводе.

«Ситуация с каждым днем становится все более критической, поскольку каждый день изготавливаются новые единицы подвижного состава», - заявил исполнительный директор Объединения вагоностроителей (ОВС) Евгений Семенов.

Он выразил надежду на решение ситуации после диалога с ОАО РЖД и возможным привлечением к происходящему Минтранса для пересмотра или отмены ограничений на приписку вагонов.

Ранее в РЖД пообещали машинистам и их помощникам подъемные 150 тысяч рублей. Как сообщили СМИ, эта инициатива направлена на привлечение новых специалистов.