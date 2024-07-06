Захватили самолет. В Шереметьево вызвали полицию пассажирам задержанного рейса

Массовая задержка рейсов Вылет рейса SU1484 Москва - Красноярск авиакомпании «Аэрофлот» планировали 6 июля в 00:05, но, судя по онлайн-табло воздушной гавани, перенесли на 11:00. Ночью задержали десятки вылетов, и, по словам собеседников 360.ru, в Шереметьеве произошла неразбериха.

«Шесть бортов назначили на один выход на посадку, началась давка. Люди падали на эскалаторе. После этого нас оставили до шести часов утра, сотрудники „Аэрофлота“ отказались выходить к пассажирам, четыре раза меняли выходы на посадку», - рассказала одна из пассажирок.

Люди сидели на полу. Хотя ожидание длилось больше шести часов, по словам женщины, пассажирам с детьми не предоставили мест в комнате отдыха. Один раз дали ваучер на питание.

Когда в 06:30 владельцев билетов в Красноярск начали пускать на посадку, оказалось, что лифты в аэропорту сломались, родители грудных детей несли коляски на руках - сотрудники аэропорта отказались помогать.

Ожидание в самолете На борту приключения продолжились. Пассажиры заняли места, но вылет снова отложили - на этот раз из-за неисправности воздушного судна и отсутствия экипажа. Спустя почти полтора часа людей попросили вернуться в терминал, и когда половина уже ушла, их усадили обратно. А потом вновь попросили уйти. Многие отказались.

«Экипажа нет, мы сидим в неисправном самолете. Нам не дают пить. Приехала группа быстрого реагирования и полиция, просят покинуть самолет. Сотрудники утверждают что мы захватили самолет», - сказала пассажирка с маленьким ребенком.

Десятки пассажиров прождали рейса более 9,5 часа. Среди них - военные, семьи с четырьмя грудными детьми. После того, как приехала полиция, начали раздавать холодную воду. По словам собеседницы 360.ru, представители авиакомпании так и не пришли.

Получить оперативный комментарий от «Аэрофлота» на момент написания материала не удалось.