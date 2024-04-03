03 апреля 2024, 13:14

Заходы самолетов на посадку изменили в Шереметьеве и Внукове

РИА «Новости»
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Группа «Аэрофлот» и госкорпорация по аэронавигации разработали новые схемы захода самолетов на посадку в московских аэропортах. Об этом РБК рассказал представитель авиакомпании.

Новая схема позволит перевозчику сэкономить пять минут полета и до трех миллиардов рублей в год. Над оптимизацией воздушного движения работали с июля 2023 года по январь 2024-го.

«С 19 марта введены маршруты прибытия для аэродромов Шереметьево и Внуково», - написали авторы материала.

Ранее московские аэропорты усилили меры безопасности. Пассажиров попросили заранее приезжать в Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский, чтобы не опоздать на рейсы. Нововведения установили после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Аэрофлот Самолеты Аэропорт Шереметьево Авиакомпании Новый год
03 апреля 2024, 08:35
Оползень сорвал график движения поездов в Краснодарском крае
Пресс-служба МЧС
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В Краснодарском крае произошел оползень, вызванный коммунальной аварией. Потоки грязи и бетона повредили железнодорожную инфраструктуру, и на участке Дагомыс — Сочи поезда в оба направления пустили по одному пути. Об этом сообщила Северо-Кавказская железная дорога.

В Краснодарском крае произошел оползень, вызванный коммунальной аварией. Потоки грязи и бетона повредили железнодорожную инфраструктуру, и на участке Дагомыс - Сочи поезда в оба направления пустили по одному пути. Об этом сообщила Северо-Кавказская железная дорога.

Оползень произошел 2 апреля в 22:59. Из-за коммунальной аварии 70 кубометров грунта и обломков бетонных конструкций обрушились на железную дорогу в районе 1955-го километра пути Дагомыс - Сочи. Подпорная стена и опоры контактной сети получили повреждения.

«В связи с происшествием движение поездов на участке организовано по одному пути в обе стороны. Нештатная ситуация привела к нарушению графика движения поездов», - объявила пресс-служба.

Грязевая масса сошла на пути между станциями Дагомыс и Мамайка в Лазаревском районе, сообщило МЧС Краснодарского края. Пострадал нечетный путь, поезда пустили в реверсивном режиме по четному пути со снижением скорости в районе аварии. По данным спасателей, два поезда задержали примерно на час.

В феврале сель сошел на перегоне Дагомыс - Лоо. Пассажирам организовали промежуточную пересадку на автобусы.

РЖД Сочи Поезда Краснодарский край
01 апреля 2024, 12:02
Время пришло. Москвичам посоветовали «переобуть» авто
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Московским автомобилистам рекомендовали сменить зимнюю резину на летнюю, чтобы избежать аварий и снизить износ шин. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, передали в пресс-службе департамента транспорта столицы.

«Мы рекомендуем автомобилистам своевременно заменить зимнюю резину на летнюю <…> Дорожный патруль ЦОДД уже начал менять колеса на своих автомобилях по сезону», - сказал Ликсутов.

В ведомстве уточнили, что резину нужно менять, так как только столбик термометра начинает держаться выше нуля даже ночью. Ликсутов напомнил, что в теплое время у зимних шин плохое сцепление с дорогой, а тормозной путь увеличивается. Ездить с зимней резиной круглый год нельзя.

В России уже ввели штраф за использование изношенной зимней резины или ее использование не по сезону. Водителям могут вынести предупреждение или оштрафовать на 500 рублей. Также автомобилистам рекомендовал покупать новые шины в конце сезона, когда максимальные скидки.

Дороги Дептранс Москвы Максим Ликсутов Москва
31 марта 2024, 04:46
Иностранные водительские удостоверения в России будут действовать один год
РИА «Новости»
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С 1 апреля в России изменятся некоторые правила дорожного движения. Зарубежные права на управление автомобилем будут действовать один год или до получения водителем вида на жительства или российского гражданства. Ознакомиться с законопроектом можно на портале правовой информации.

«Иностранные национальные и международные водительские удостоверения <…> признаются недействительными для управления транспортными средствами на территории РФ по истечении одного года со дня вступления в силу настоящего федерального закона», - говорится в документе.

Изменения в законе не распространяются на граждан Белоруссии.

В течение года пребывания в России иностранцы смогут получить российские права, сдав теоретическую часть экзамена.

Ранее стало известно, что ГИБДД с 1 апреля начнет требовать СНИЛС для получения водительских прав. Это требование не распространяется на иностранных граждан, сотрудников консульств и дипмиссий.

А вот экзамен по вождению станет проще : сдающем разрешили допускать несколько незначительных ошибок.

Законы ГИБДД Россия Экзамены Водители
23 марта 2024, 10:40
Трассу «М-3 Украина» частично перекрыли в Брянской области
РИА «Новости»
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В Брянской области на время перекрыли участок дороги «М-3 Украина». Ограничения будут действовать для всех видов транспорта, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что ограничения затронули отрезок федеральной трассы «М-3 Украина» с 368-го по 385-й километры. Участок перекрыли в полночь, чтобы обеспечить безопасность автомобилистам и пешеходам.

Автоинспекторы уточнили, что перекрытый участок можно объехать по организованному маршруту: «М-3 Украина» - «Р-120 Орел-Брянск-Смоленск-граница с Республикой Беларусь» - «А-240 Брянск-Новозыбов-граница с Республикой Беларусь» - «Брянск-Новозыбков-Трубчевск-Суземка».

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил об обнаружении машины под Брянском , на которой, предположительно, ехали подозреваемые в теракте в Crocus City Hall. По его словам, автомобиль нашли минувшей ночью.

Дороги Машины Водители Стрельба в Crocus City Hall

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