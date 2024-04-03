Заходы самолетов на посадку изменили в Шереметьеве и Внукове

Читайте нас в:

В Краснодарском крае произошел оползень, вызванный коммунальной аварией. Потоки грязи и бетона повредили железнодорожную инфраструктуру, и на участке Дагомыс — Сочи поезда в оба направления пустили по одному пути. Об этом сообщила Северо-Кавказская железная дорога.

В Краснодарском крае произошел оползень, вызванный коммунальной аварией. Потоки грязи и бетона повредили железнодорожную инфраструктуру, и на участке Дагомыс - Сочи поезда в оба направления пустили по одному пути. Об этом сообщила Северо-Кавказская железная дорога.

Оползень произошел 2 апреля в 22:59. Из-за коммунальной аварии 70 кубометров грунта и обломков бетонных конструкций обрушились на железную дорогу в районе 1955-го километра пути Дагомыс - Сочи. Подпорная стена и опоры контактной сети получили повреждения.

«В связи с происшествием движение поездов на участке организовано по одному пути в обе стороны. Нештатная ситуация привела к нарушению графика движения поездов», - объявила пресс-служба.

Грязевая масса сошла на пути между станциями Дагомыс и Мамайка в Лазаревском районе, сообщило МЧС Краснодарского края. Пострадал нечетный путь, поезда пустили в реверсивном режиме по четному пути со снижением скорости в районе аварии. По данным спасателей, два поезда задержали примерно на час.

В феврале сель сошел на перегоне Дагомыс - Лоо. Пассажирам организовали промежуточную пересадку на автобусы.