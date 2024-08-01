Задействованный при обмене Бута самолет сел в Калининграде

Самолет вылетел из московского аэропорта Внуково в 06:11. По информации агентства, его засекли над Калининградом. На момент полета Ан-148-100E стал самым отслеживаемым воздушным судном на сайте Flightradar24.

Именно этот самолет в декабре 2022 года использовали при обмене осужденного в США бизнесмена Виктора Бута на заключенную в России баскетболистку Бритни Грайнер, выяснило агентство. Повышенное внимание к воздушному судну возникло на фоне слухов о возможном обмене журналиста Эвана Гершковича , которого приговорили к 16 годам тюрьмы за шпионаж.

Словенский телеканал N1 сообщил о подготовке к обмену заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией. По данным издания, на родину смогут вернуться осужденный за убийство Вадим Красиков, приговоренные за шпионаж Артем и Анна Дульцевы.