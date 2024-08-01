01 августа 2024, 09:28

Задействованный при обмене Бута самолет сел в Калининграде

РИА «Новости»
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Задействованный в обмене заключенными самолет Ан-148-100E сел в Калининграде. Об этом со ссылкой на данные сервиса Flightradar24 сообщило РИА «Новости».

Самолет вылетел из московского аэропорта Внуково в 06:11. По информации агентства, его засекли над Калининградом. На момент полета Ан-148-100E стал самым отслеживаемым воздушным судном на сайте Flightradar24.

Именно этот самолет в декабре 2022 года использовали при обмене осужденного в США бизнесмена Виктора Бута на заключенную в России баскетболистку Бритни Грайнер, выяснило агентство. Повышенное внимание к воздушному судну возникло на фоне слухов о возможном обмене журналиста Эвана Гершковича , которого приговорили к 16 годам тюрьмы за шпионаж.

Словенский телеканал N1 сообщил о подготовке к обмену заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией. По данным издания, на родину смогут вернуться осужденный за убийство Вадим Красиков, приговоренные за шпионаж Артем и Анна Дульцевы.

США Заключенные Тюрьмы Самолеты Россия Калининград Виктор Бут Задержание Эвана Гершковича
01 августа 2024, 02:42
«Уйдут в тень». Такси может стать нелегальным видом транспорта в России
РИА «Новости»
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Жесткое закручивание гаек со стороны властей в отношении водителей такси приведет к уходу большинства из них в серую зону экономики. Такие результаты показал недавний опрос таксистов по всей России, предупредил председатель АНО «Союз пользователей цифровых платформ „Цифровой Мир“» Валерий Корнеев.

Специалисты опросили более 28 тысяч водителей такси. Выяснилось, что более 72% опрошенных готовы работать неофициально, если не смогут выполнить требования закона «О такси». Еще 77% респондентов назвали документ несоответствующим экономическим реалиям. Около 70% таксистов заявили, что не чувствуют себя защищенными от криминала.

«Опрос индивидуальных водителей такси, показал, что порядка 75% таксистов, которых в стране более миллиона человек, готовы снова уйти в теневую экономику. Если власти будут жестко закручивать гайки и требовать покупки дополнительного ОСАГО и ОСГОП», - заявил Корнеев.

Более 90% таксистов занимаются такой подработкой для пополнения семейного бюджета, а на выполнение многих требований закона у них просто нет средств. Вместо обеления рынка и улучшения ситуации с безопасностью в этой отрасли все только ухудшится, заключил Корнеев.

Законы Россия Такси Экономика
31 июля 2024, 15:51
Министр транспорта заявил о «деградации» федеральных трасс
РИА «Новости»
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Федеральная дорожная сеть с 2020 года деградирует, что подтверждают губернаторы и Госавтоинспекция. Об этом сообщил министр транспорта Роман Старовойт, его слова привел журнал «За рулем».

Федеральная дорожная сеть с 2020 года деградирует, что подтверждают губернаторы и Госавтоинспекция. Об этом сообщил министр транспорта Роман Старовойт, его слова привел журнал « За рулем ».

«К сожалению, по разным причинам мы сейчас видим деградацию федеральной сети в том числе», - заявил он.

По его словам, в плохом состоянии находится и региональная, и муниципальная сеть автомобильных дорог, уточнил ТАСС. Выступая в Госдуме, министр также представил два новых проекта, которые стартуют в 2025 году. По первому из них («Эффективная транспортная система») планируется улучшить инфраструктуру портов, аэропортов, внутренних водных путей и железных дорог, а также построить ВСМ Москва - Санкт-Петербург и развить Северный морской путь.

Второй («Инфраструктура для жизни») предусматривает развитие федеральной дорожной сети, улучшение региональных и местных дорог, модернизацию общественного транспорта и дорожного хозяйства в целом.

По планам Минтранса, число отремонтированных дорог к 2030 году должно вырасти с 73,8% до 85%. Поэтому ремонт будет стоять в приоритете перед новыми большими стройками, но поручение президента создать 50 новых обходов городов выполнят.

Ранее Владимир Путин назвал надежные дороги одним из ключевых условий роста экономики.

Минтранс РФ Дороги
29 июля 2024, 08:59
Из-за густого тумана в Новосибирске на запасные аэродромы ушли 12 самолетов
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Из-за густого тумана в Новосибирске командиры 12 воздушных судов маршрутом до Толмачево увели свои самолеты на запасные аэродромы. К утру аэропорт возобновил работу в штатном режиме, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Он подтвердил, что густой туман ночью 29 июля сказался на работе новосибирского аэропорта. По его информации, с двух до четырех часов утра по московскому времени 12 самолетов по решению командиров воздушных судов ушли на запасные аэродромы в Кемерово, Омск, Новокузнецк и Томск.

«Сейчас самолеты садятся в Толмачево по расписанию», - подчеркнул Кореняко.

Представитель Росавиации напомнил, что в случае задержки рейсов авиакомпании должны предоставить пассажирам напитки, питание и гостиничные номера. Ведомство, по его словам, продолжит вести проактивный мониторинг ситуации.

Надзором за исполнением законодательства занялась Западно-Сибирская транспортная прокуратура. В пресс-службе ведомства сообщили, что плохая погода повлияла на работу авиакомпаний «Россия», «Сибирь», «Аэрофлот», «Ютэйр», «Победа» и «Якутия». По данным онлайн-табло воздушной гавани, только на прилет отложили почти 40 рейсов.

Авиация Погода
29 июля 2024, 07:18
Аэропорт Толмачево из-за густого тумана перестал принимать рейсы
РИА «Новости»
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На Новосибирск опустился густой туман, и аэропорт Толмачево перестал принимать рейсы. К утру 29 июля задержали почти 40 прилетов и один вылет. Такая информация появилась на онлайн-табло воздушной гавани.

Утром на фоне небывалой жары Новосибирск окутал густой туман. Из-за плохой видимости Толмачево перестал принимать рейсы. По данным онлайн-табло на семь часов утра по московскому времени, задержали 39 прилетов из Москвы, Красноярска, Сочи, Новокузнецка, Оренбурга, Сургута, Самары, Томска, Читы, Екатеринбурга, Нижневартовска, Омска, Улан-Удэ, Иркутска, Кызыла, Норильска и других городов. Кроме того, аэропорт не смог принять международный рейс из Антальи. Четыре рейса отменили.

Задержали вылет в Эльгу. Отменили полеты в Абакан, Иркутск, Кемерово и Омск.

По данным пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, на запасные аэродромы направили более 10 рейсов из Новокузнецка, Томска, Кемерово и Омска. Неблагоприятные метеоусловия отразились на работе авиакомпаний «Сибирь», «Россия», «Победа», «Аэрофлот», «Ютэйр», «Якутия».

Изменение климата сказалось на турбулентности в небе над Северным полушарием , выяснили ученые Университета Тулузы. Они доказали, что повышение температуры усиливало струйные течения воздуха.

Авиация Погода

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