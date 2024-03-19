Юрист рассказал, как самокатчики смогут избегать наказания за нарушения ПДД

Читайте нас в:

Новые штрафы несколько дисциплинируют водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ), но без видеоконтроля это вряд ли улучшит ситуацию на дорогах, считает юрист.

«Сложность в затруднительности выявления и пресечения подобных нарушений из-за отсутствия порядка регистрации СИМ по аналогии с транспортными средствами и мотоциклами», - указала Канноева.

Ранее автоюрист Дмитрий Славнов предложил ввести недорогое ОСАГО для электросамокатов. Это значительно упростило бы оформление ДТП с участием СИМ.