19 марта 2024, 03:42

Юрист рассказал, как самокатчики смогут избегать наказания за нарушения ПДД

РИА «Новости»
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Ужесточение штрафов за нарушения правил дорожного движения электросамокатчиками не сработает без видеоконтроля. Об этом агентству «Прайм» рассказала руководитель практики разрешения дорожных споров юридической компании «Шаги» Анна Канноева.

Новые штрафы несколько дисциплинируют водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ), но без видеоконтроля это вряд ли улучшит ситуацию на дорогах, считает юрист.

«Сложность в затруднительности выявления и пресечения подобных нарушений из-за отсутствия порядка регистрации СИМ по аналогии с транспортными средствами и мотоциклами», - указала Канноева.

Ранее автоюрист Дмитрий Славнов предложил ввести недорогое ОСАГО для электросамокатов. Это значительно упростило бы оформление ДТП с участием СИМ.

Штрафы ДТП Правила Дороги Водители Электросамокаты
18 марта 2024, 19:35
Путин назвал альтернативу Крымскому мосту
Pxhere
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Железную дорогу от Ростова-на-Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска восстановили. Об этом заявил президент России Владимир Путин на митинге-концерте в честь десятилетия воссоединения Крыма с Россией, сообщило РИА «Новости».

Скоро железнодорожные пути будут проходить через Донбасс и Новороссию до Севастополя. Дорогу проложат в Крым через новые регионы, и она станет альтернативой Крымскому мосту.

«Мы продолжим эту работу, и скоро железнодорожные составы пойдут прямо в Севастополь. И это будет еще одна альтернативная дорога вместо Крымского моста», - заявил глава государства.

Крымский мост Крым Дороги Донбасс Россия Владимир Путин
18 марта 2024, 03:58
Россиянам рассказали, когда лучше менять зимние шины
РИА «Новости»
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Российским водителям посоветовали сменить зимние шины на летние, когда среднесуточная температура воздуха составит +6 градусов, но при условии, что они живут в городе. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал автоэксперт Егор Васильев.

«Но если вы живете за городом, переход на летние шины откладывается до тех пор, пока снег и лед не уступят место асфальту или тому, что от него осталось», - предупредил он.

Автоэксперт напомнил, что в России уже ввели штраф за использование изношенной зимней резины или ее использование не по сезону. Водителям могут или предупреждение вынести, или оформить штраф в размере 500 рублей.

Также Васильев рекомендовал покупать новые шины в конце сезона, когда максимальные скидки.

Ранее руководитель сети станций технического обслуживания автомобилей Fit Service Николай Погуляев посоветовал автомобилистам ориентироваться на погодные условия в конкретном регионе, принимая решение о смене шин.

Российским водителям посоветовали сменить зимние шины на летние, когда среднесуточная температура воздуха составит 6 градусов, но при условии, что они живут в городе. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал автоэксперт Егор Васильев.

Россия Машины Водители
16 марта 2024, 03:46
Водителей предупредили о массовых проверках на дорогах в выходные
РИА «Новости»
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Сотрудники Госавтоинспекции проведут массовые проверки на дорогах в ближайшие выходные, 16–17 марта. Особое внимание уделят поиску нетрезвых водителей, сообщили на сайте управления Госавтоинспекции.

Рейды на нетрезвых автомобилистов состоятся в Рязанской, Калужской, Кировской, Пензенской областях и в других регионах страны.

Полковник полиции Антон Белан напомнил гражданам о недопустимости садиться за руль автомобиля в состоянии опьянения. Он призвал сразу же сообщать сотрудникам полиции о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно и управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

В рамках проверок автоинспекторы будут останавливать все машины на определенном участке дороги, чтобы оценить состояние каждого автовладельца. За управление машиной в нетрезвом виде водителю грозит лишение прав на срок до двух лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее рейды по выявлению нарушений правил дорожного движения провели на переездах МЖД.

Сотрудники Госавтоинспекции проведут массовые проверки на дорогах в ближайшие выходные, 16–17 марта. Особое внимание уделят поиску нетрезвых водителей, сообщили на сайте управления Госавтоинспекции.

ГИБДД Водители Полиция
14 марта 2024, 18:48
Названы 14 станций прохождения ВСМ Москва — Петербург
РИА «Новости»
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Российские железные дороги показали города прохождения первой высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Материалы компании изучило РИА «Новости».

По данным РЖД, ВСМ пройдет через 14 станций: Рижскую, Петровско-Разумовскую, Новая Тверь, Валдай, Горки, Великий Новгород и другие.

Общая протяженность всей ВСМ составит 679 километров. Время в пути между конечными точками - два часа 15 минут.

Президент России Владимир Путин дал старт строительству высокоскоростной железной дороги между Москвой и Петербургом. По проекту федерального бюджета на текущий год, строительные работы полностью закончат до конца 2027 года. Дорогу планируют запустить в 2028 году.

Российские железные дороги показали города прохождения первой высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург. Материалы компании изучило РИА «Новости».

РЖД Строительство Дороги

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