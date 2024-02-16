Высокоскоростную магистраль захотели протянуть до Сочи и Екатеринбурга

Президент России Владимир Путин заявил на совещании по вопросам развития отечественного транспорта, что высокоскоростную магистраль (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург можно протянуть до Сочи и Екатеринбурга. Его слова привели на сайте Кремля.

«Строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом - это только начало. В перспективе - организация такого сообщения в направлении Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера, а также столицы Белоруссии - Минска», - заявил он.

Глава государства добавил, что необходимо детально согласовать проект ВСМ с регионами, через которые пройдет магистраль. По его словам, готовность реализовать такие проекты свидетельствует о возросшем технологическом потенциале нашей страны.

На том же совещании министр транспорта России Виталий Савельев заявил, что высокоскоростные поезда между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ будут ходить каждые 10-15 минут.

Ранее Путин заявил, что его белорусский коллега Александр Лукашенко поддержал строительство ВСМ до Минска.