16 февраля 2024, 03:55

Высокоскоростную магистраль захотели протянуть до Сочи и Екатеринбурга

РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин заявил на совещании по вопросам развития отечественного транспорта, что высокоскоростную магистраль (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург можно протянуть до Сочи и Екатеринбурга. Его слова привели на сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин заявил на совещании по вопросам развития отечественного транспорта, что высокоскоростную магистраль (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург можно протянуть до Сочи и Екатеринбурга. Его слова привели на сайте Кремля.

«Строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом - это только начало. В перспективе - организация такого сообщения в направлении Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера, а также столицы Белоруссии - Минска», - заявил он.

Глава государства добавил, что необходимо детально согласовать проект ВСМ с регионами, через которые пройдет магистраль. По его словам, готовность реализовать такие проекты свидетельствует о возросшем технологическом потенциале нашей страны.

На том же совещании министр транспорта России Виталий Савельев заявил, что высокоскоростные поезда между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ будут ходить каждые 10-15 минут.

Ранее Путин заявил, что его белорусский коллега Александр Лукашенко поддержал строительство ВСМ до Минска.

Санкт-Петербург Белоруссия Минтранс РФ Сочи Россия Екатеринбург Минск Поезда Владимир Путин Москва
16 февраля 2024, 03:01
Поезда будут ходить между Москвой и Петербургом каждые 10-15 минут
Freepik
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Министр транспорта России Виталий Савельев заявил, что высокоскоростные поезда по магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом будут ходить каждые 10-15 минут. Об этом сообщило РИА «Новости».

Савельев рассказал об этом во время доклада о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между этими городами на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он также напомнил, что время, затраченное на дорогу между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ, составит два часа 15 минут. По словам министра, оба города будут участвовать в финансировании пилотного проекта.

«Уже создана компания, которая планирует выступить акционером концессионера. Назвали ее „ВСМ две столицы“. В качестве концедента предполагается определить Федеральное агентство железнодорожного транспорта Минтранса России», - заявил Савельев.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин согласовал схему ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Он добавил, что осталось доработать детали будущего документа.

Санкт-Петербург Россия Поезда Москва
15 февраля 2024, 13:04
Расписание поездов на пригородных направлениях временно изменят в праздники в Москве
РИА «Новости»
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В Москве расписание поездов, которые будут ездить в пригород в праздничные дни февраля и марта, временно изменят. Кроме того, введут дополнительные экспрессы, сообщили на официальном сайте мэра столицы.

В выходные дни в честь Дня защитника Отечества и 8 Марта движения поездов скорректируют для удобства пассажиров. Так горожане смогут выбрать удобное время отправления.

Расписание поездов в пределах Московского транспортного узла изменят: - 22 февраля и 7 марта поезда будут двигаться по пятничному расписанию; - 23, 24 февраля и 8, 9 марта - по расписанию субботы; - 25 февраля и 10 марта - по расписанию воскресенья; - 26 февраля и 11 марта - по расписанию понедельника.

Для пассажиров также дополнительно введут в строй фирменные экспрессы: - № 7051 Рязань-2 - Москва - 25 февраля и 10 марта; - № 7031 Москва - Тула - 23–25 февраля и 8–10 марта; - № 7030 Тула - Москва - 23–25 февраля и 8–10 марта.

На участке Черусти - Вековка будут курсировать поезда с 11 вагонами: - № 6382, 6383, 6385 - 22, 25 февраля и 2, 7, 10 марта; - № 6384 - 7 марта; - № 6390 - 25 февраля и 10 марта.

Кроме того, Минтранс Подмосковья сообщил об изменении расписания электричек Ленинградского направления до 29 февраля.

Праздники Поезда Москва
14 февраля 2024, 19:16
Бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге снова стал госсобственностью
РИА «Новости»
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Бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге, который около года назад передали АвтоВАЗу, вновь стал собственностью подведомственного Минпромторгу Государственного автомобильного и автомоторного института «НАМИ». Об этом сообщил РБК.

По предварительным данным, передачу предприятия государственному институту одобрили на фоне существующих санкционных рисков. Вице-президент по продажам и маркетингу автопроизводителя Дмитрий Костромин отметил, что «теперь это самостоятельная заводская единица».

Японский автоконцерн Nissan в 2022 году продал завод в Петербурге подведомственному Минпромторгу ФГУП «НАМИ» с возможностью обратного выкупа. Государственное предприятие передало 99% доли производства АвтоВАЗу, писали «Известия». Сейчас экс-завод Nissan называется «Автозавод Санкт-Петербург».

Ранее стало известно, что в первом полугодии на российском рынке появятся несколько моделей легковых автомобилей под брендом Xcite. Их выпустит «Автозавод Санкт-Петербург».

Санкт-Петербург Заводы АвтоВАЗ
14 февраля 2024, 15:53
Наказание для российских водителей за аварии на железной дороге предложили ужесточить
РИА «Новости»
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Столкнувшиеся с поездом автомобилисты должны нести уголовную ответственность вне зависимости от последствий аварии. Как сообщило РИА «Новости», такое предложение в правительство направил генеральный директор ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров.

В ходе выступления на заседании правления он подчеркнул, что в прошлом году жертвами аварий на переездах стали 54 человека, а общее количество ДТП на путях выросло до 245 случаев.

В пресс-службе компании подтвердили инициативу руководителя по введению обязательной уголовной ответственности для водителей машин.

Там добавили, что также выступили за ужесточение административного наказания для автомобилистов, нарушающих правила поведения при проезде железной дороги.

В частности, речь идет об увеличение сроков лишения прав: минимальный - до шести месяцев, максимальный - до года и до двух лет - за повторное нарушение.

«Водители, нарушая правила дорожного движения и выезжая на пути, блокируют транспортные коммуникации, создают угрозу жизни, здоровью и безопасности людей», - подчеркнули в компании.

Там пояснили, что речь идет не только о пассажирах поездов, но железнодорожниках, сопровождающих грузовые составы.

В пресс-службе добавили, что нарушение правил на путях несут повышенную опасность, поэтому наказание необходимо ужесточить.

В середине декабря прошлого года, проходящая через городской округ Домодедово электричка, снесла застрявший на путях переезда большегруз. До столкновения из кабины успели выбежать несколько мужчин.

Столкнувшиеся с поездом автомобилисты должны нести уголовную ответственность вне зависимости от последствий аварии. Как сообщило РИА «Новости» , такое предложение в правительство направил генеральный директор ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров.

РЖД Уголовное дело Дороги Поезда Водители

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