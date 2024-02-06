Высадившего девочку на объездной дороге в Южно-Сахалинске водителя автобуса наказали

«Распорядился уволить водителя пассажирского автобуса, который высадил маленькую девочку прямо посреди дороги и оставил одну на морозе. Поступок, не имеющий никаких оправданий», - заявил он.

Градоначальник сообщил, что возбудили уголовное дело, этот случай взяла на контроль прокуратура. «Транспортная компания», по его информации, организовала служебное расследование. Сергей Надсадин заявил, что такие поступки не допустимы, и предупредил перевозчиков о наказании.

Девятилетняя школьница возвращалась с занятий в район Хомутово. Она осталась в салоне одна, водитель поехал в парк. Он высадил ребенка на заснеженной объездной дороге в паре километров от автобусных остановок. Мать девочки рассказала «360», что ей пришлось прятаться в сугробе от бродячих собак.