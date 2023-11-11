Вылеты и посадку самолетов временно приостановили в аэропорту Внуково

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Вводились кратковременные ограничения на прием и вылет самолетов, сейчас работа продолжается в штатном режиме, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

«По независящим от аэропорта причинам во Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 22:07. В 22:20 все ограничения на полеты сняли», - уточниили в сообщении.

Утром 1 ноября в аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово задержали 23 рейса. Причины изменений в расписании не уточнялись.