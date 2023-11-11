11 ноября 2023, 22:41

Вылеты и посадку самолетов временно приостановили в аэропорту Внуково

РИА «Новости»
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Московский аэропорт Внуково временно закрыл на прием и вылет авиарейсов. Такие данные появились в онлайн-табло аэропорта.

Вводились кратковременные ограничения на прием и вылет самолетов, сейчас работа продолжается в штатном режиме, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

«По независящим от аэропорта причинам во Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 22:07. В 22:20 все ограничения на полеты сняли», - уточниили в сообщении.

Утром 1 ноября в аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово задержали 23 рейса. Причины изменений в расписании не уточнялись.

Самолеты Аэропорт Внуково
10 ноября 2023, 18:21
Горячую линию по услугам такси и каршеринга запустят в Москве
РИА «Новости»
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Горячая линия Роспотребнадзора, на которой предоставят консультации об услугах такси и каршеринга, начнет работать в Москве 13 ноября. Об этом сообщило агентство новостей «Москва» со ссылкой на управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Специалисты будут консультировать граждан и организации о правилах предоставления услуг арендных авто, правам потребителей и безопасности использования такси и каршеринга.

Для получения консультации горожане смогут позвонить по телефонам (495) 539-36-96 и (495) 687-39-61.

Москвичи стали чаще пользоваться автомобилями каршеринга. С января по октябрь этого года число поездок на прокатных машинах в столице увеличилось на 7%.

Свыше 37 тысяч поездок на каршеринге совершили за теплый сезон - лето и начало осени - в Московской области.

Роспотребнадзор Каршеринг Москва 2023
10 ноября 2023, 17:07
Дептранс Москвы напомнил о правилах проезда по «Тройке» на МЖД
Сайт мэра и правительства Москвы
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Москвичи регулярно пользуются картой «Тройка» для проезда в метро, на МЦК, МЖД и другом общественном транспорте. Но только 95% из них правильно закрывают свои поездки на железной дороге. О правилах пользования напомнили в столичном дептрансе.

В ведомстве сообщили, что прикладывать «Тройку» нужно не только на вход, но и на выход. В случае, если пассажир забыл это сделать, карта блокируется для поездок, а также пропадает возможность бесплатной пересадки на МЦК и МЦД. Это правило касается и банковских карт.

Если возникли такие проблемы, то необходимо обратиться в железнодорожную кассу для разблокировки. Пока эта услуга бесплатная, но в ближайшее время за нее планируют брать деньги.

Также москвичам напомнили, что в приложении «Метро Москвы» они могут самостоятельно управлять «Тройкой» и отслеживать свои передвижения.

Москва 2023 Дептранс Москвы
10 ноября 2023, 16:12
Человек упал на пути на Замоскворецкой линии метро в Москве
РИА «Новости»
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На северном участке Замоскворецкой линии московского метрополитена временно увеличили интервалы движения поездов из-за человека на путях. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

По его информации человек оказался на путях. Данных о его состоянии и причинах произошедшего нет Сейчас движение поездов начали постепенно восстанавливать.

Вчера человек упал на железнодорожные пути на Курском вокзале в Москве. В результате он скончался.

Метро Москва 2023 Дептранс Москвы
10 ноября 2023, 15:29
Дорожную разметку поменяли на семи улицах Москвы
Сайт мэра и правительства Москвы
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Специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) изменили разметку на семи улицах Москвы. Это увеличило пропускную способность и позволило создать дополнительные маршруты, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«По поручению Сергея Собянина мы продолжаем улучшать движение в городе. Одна из эффективных и быстрых мер - переразметка. Она позволяет повысить пропускную способность дорог без строительных работ. В этом году организовали десять новых поворотов и разворотов, благодаря чему автомобилисты экономят время в пути», - подчеркнул он.

Работы провели на Мосфильмовской улице, Мичуринском проспекте, Озерной улице, Воробьевском шоссе, Вешняковской улице, Смоленской набережной и Профсоюзной улице.

За девять месяцев текущего года ЦОДД уже реализовало 175 проектов по переразметке, в том числе в Московской области, для улучшения условий движения транспорта в городе. Например, девять участков дорог общей площадью более 55 тысяч квадратных метров отремонтировали в Щелкове с начала года. Там обустроили новые автомобильные полосы и тротуары.

Дороги Москва 2023 Максим Ликсутов

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