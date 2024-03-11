11 марта 2024, 12:58

Выкуп иностранных самолетов потребует дополнительных средств

РИА «Новости»
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На выкуп иностранных самолетов в российскую собственность дополнительно запросили 295 миллиардов рублей. Минтранс планирует получить средства из Фонда национального благосостояния, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на близкие к правительству источники.

По данным газеты, инициативу на 2024 год обсудили на совещании у президента России еще 7 февраля. На нем же, по информации собеседников издания, говорили о переносе сроков поставок новых отечественных самолетов. Обращение пока рассматривают.

Еще один источник «Коммерсанта», связанный с авиаотраслью, отметил, что размер запрошенной суммы рассчитали, исходя из потребностей «Аэрофлота». А оценку стоимости сделок по самолетам частных перевозчиков не обсуждали.

В Минтрансе, Минфине, Росавиации и Минэкономразвития ситуацию комментировать не стали, как и в опрошенных газетой авиакомпаниях.

В конце 2023 года «Коммерсант» уверял, что бюджет ФНБ на выкуп самолетов практически иссяк.

Самолеты Россия Авиакомпании
11 марта 2024, 05:46
Ряд дорожных камер могут отключить в России
Freepik
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Российские регионы не готовы к нововведениям по установке комплексов фотовидеофиксации дорожных камер. Об этом рассказала заместитель директора ГКУ «Тулаавтодор» Анна Седова, ее слова привело издание «Коммерсант».

«Часть передвижных камер <…> не соответствуют требованиям ГОСТа: они не формируют коллаж из фотографий машины. До 1 сентября это не является нарушением, поскольку сейчас стандарт является рекомендательным, но затем камеры придется убрать или отключить», - отметила она.

Речь идет о проекте постановления властей, который вступит в силу 1 сентября вместе с принятым федеральным законом № 197, который подразумевает общие правила для систем фиксации нарушений. В постановлении должны закрепить ключевые технические моменты - например, расстояние от предупреждающих знаков до самой камеры.

Ранее стало известно, что центральная пригородная пассажирская компания установит в Подмосковье специальные приборы , которые помогут отслеживать посадку и высадку пассажиров для электропоездов на платформах с ограниченной видимостью. Это укрепит безопасность при отправлении поездов.

Системы видеонаблюдения установят на двенадцати станциях и остановочных пунктах маршрутов МЦД-1, МЦД-2 и МЦД-3.

Законы Правила Россия Машины
10 марта 2024, 19:17
Ограничения в аэропорту Пулково сняли
РИА «Новости»
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Ограничения на работу в петербургском аэропорту Пулково сняли. В пресс-службе воздушной гавани сообщили, что рейсы возобновили.

«Временные ограничения сняты. Аэропорт Пулково возобновил прием и отправку рейсов», - передали в пресс-службе.

Статус рейса можно посмотреть на онлайн-табло на сайте аэропорта.

О снятии ограничений также сообщили в Росавиации, передавало РИА «Новости». Ограничения сняли в 18:22, уточнили в ведомстве. Пять рейсов за это время отправили на запасные аэродромы, рассказали агентству в пресс-службе Пулкова. Четыре их них направили в Шереметьево, один - в Череповец.

Работу петербургского аэропорта Пулково ограничили «для обеспечения безопасности полетов». Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта делали все, чтобы пассажирам ничего не угрожало.

Санкт-Петербург Самолеты Работа Аэропорт Шереметьево
10 марта 2024, 17:47
Работу петербургского аэропорта Пулково ограничили
РИА «Новости»
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Работу петербургского аэропорта Пулково ограничили «для обеспечения безопасности полетов», информировали в Росавиации. Об этом написали в Telegram-канале пресс-секретаря ведомства Артема Кореняко.

Уточняется, что ограничение действует с 17:00 10 марта.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов <…> на работу аэропорта Пулково введены ограничения», - указано в заявлении.

Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все меры для того, чтобы полеты были безопасными для пассажиров, - это основной приоритет, добавил представитель Росавиации.

Ранее, 2 марта, аэропорт Пулково временно не принимал и не выпускал рейсы из-за угрозы атаки с беспилотника.

Авиация Санкт-Петербург Самолеты
10 марта 2024, 17:23
Почти 650 машин скопилось на подъездах к Крымскому мосту
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В очереди на подъездах к Крымскому мосту к 17:00 стояли в общей сложности 643 автомобиля. Таковы данные Telegram-канала информационного центра по автомобильным дорогам.

Со стороны Тамани в очереди находились 289 транспортных средств, время ожидания составляло около часа. Со стороны Керчи скопилось 354 машины, ожидание превышало час.

В 15:00 автомобилей на подъездах было 432, к 16:00 их количество увеличилось до 607.

Ранее глава Госсовета республики Крым Владимир Константинов заявил, что власти потребуют от Украины возмещения ущерба , связанного с ремонтом и закрытием Крымского моста из-за терактов ВСУ. Затраты собираются включить в иск Крыма о транспортной блокаде. Это не исключает уголовной ответственности для виновников теракта.

Предварительно, ущерб Крыму от транспортной и финансовой блокады со стороны Украины составил около одного миллиарда 149 миллионов рублей.

Крымский мост Крым Пробки Машины

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