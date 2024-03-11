Выкуп иностранных самолетов потребует дополнительных средств

По данным газеты, инициативу на 2024 год обсудили на совещании у президента России еще 7 февраля. На нем же, по информации собеседников издания, говорили о переносе сроков поставок новых отечественных самолетов. Обращение пока рассматривают.

Еще один источник «Коммерсанта», связанный с авиаотраслью, отметил, что размер запрошенной суммы рассчитали, исходя из потребностей «Аэрофлота». А оценку стоимости сделок по самолетам частных перевозчиков не обсуждали.

В Минтрансе, Минфине, Росавиации и Минэкономразвития ситуацию комментировать не стали, как и в опрошенных газетой авиакомпаниях.

В конце 2023 года «Коммерсант» уверял, что бюджет ФНБ на выкуп самолетов практически иссяк.