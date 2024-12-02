02 декабря 2024, 05:35

Выдача электронных паспортов на автомобили в России рухнула вдвое

Unsplash
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Россияне в ноябре 2024 года оформили рекордно низкое количество электронных паспортов (ЭПТС). Это на 50% меньше октябрьских показателей, сообщило РБК.

В ноябре количество оформленных ЭПТС составило 150 тысяч. При этом в сентябре паспортов выдали около 350 тысяч, год назад в ноябре спад также не наблюдали - россияне получили 240 тысяч свидетельств на машину.

Падение выдач ЭПТС отражает ситуацию на автомобильном рынке, объяснили эксперты издания. Аналитик SBS Consulting Дмитрий Бабанский заявил, что спад продаж определяют несколько факторов, в числе которых он назвал повышение утильсбора, высокую стоимость кредитов и курс рубля.

Правительство утвердило долгосрочную шкалу утильсбора в сентябре 2024 года. Уже на первом этапе ставку подняли в среднем на 70-85%.

Россия Кредиты Машины
29 ноября 2024, 01:36
«Конструкция безопасна». Росавиация не увидела поводов отказаться от SuperJet 100
РИА «Новости»
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Повода отказываться от эксплуатации лайнера Sukhoi Superjet 100 нет. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По словам представителя ФАВТ, нет причин отказываться от эксплуатации Superjet 100. По предварительным данным, причина возгорания лайнера в Анталье кроется не в конструкции самолета. Истинные причины произошедшего поможет определить всестороннее расследование этого случая.

Пресс-секретарь уточнил, что Superjet 100 соответствует требованиям летной годности, прошел все испытания, и сертифицирован по российским и международным правилам.

«Конструкция этой машины безопасна. При этом она продолжает совершенствоваться с учетом получаемых в ходе эксплуатации новых данных», - подчеркнул Кореняко.

Ранее авиакомпании «Азимут» назвала причину возгорания в Турции самолета Superjet 100. Пожар начался из-за жесткой посадки.

Турция Пожары Самолеты Авиакомпании
21 ноября 2024, 22:05
Порядок регистрации машин изменится в России
РИА «Новости»
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В России изменится порядок регистрации транспортных средств. Владельцам машин не придется предъявлять полис ОСАГО, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции.

МВД России разработало поправки в Административный регламент по предоставлению государственной услуги по регистрации транспортных средств, чтобы привести его в соответствие с новым федеральным законодательством. Из списка обязательных документов для регистрации машины полиция предложила исключить полис ОСАГО.

Кроме того, при оформлении паспортов транспортных средств станет обязательным осмотр авто, ранее не состоявшего на государственном учете. Изменится также процедура предоставления госуслуги по регистрации и снятия транспорта с учета.

Минпромторг ранее предложил внести поправки в технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств». Специалисты перечислили требования к повторному использованию запчастей.

МВД РФ ГИБДД Машины
21 ноября 2024, 21:27
В трех аэропортах Москвы сообщили о массовых задержках рейсов
РИА «Новости»
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В московских аэропортах перенесли время вылета и прилета многих рейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло в Шереметьеве, Внукове и Домодедове.

Очевидцы сообщили, что в аэропорту Шереметьево переносили время вылетов в Якутск, Киров, Барнаул, Белград и в Новосибирск. Речь шла о самолетах авиакомпаний «Аэрофлот», «Победа» и Air Serbia.

Некоторые рейсы задержали на несколько часов. Борт из Калининграда авиакомпании «Аэрофлот» вместо прибытия в 19:05 ожидается в 21:45.

Москву и Подмосковье в четверг, 21 ноября, накрыл шквалистый ветер с дождем.

Ранее юрист по туризму Эдуард Шалоносов объяснил россиянам, что в случае задержки рейса или его отмене можно вернуть деньги , если в этом был виноват именно перевозчик. Пассажиры, опоздавшие на посадку из-за плохой работы службы воздушной гавани или незаконного задержания тоже вправе это сделать.

Аэропорт Домодедово Самолеты Аэропорт Шереметьево Авиакомпании Аэропорт Внуково Москва
20 ноября 2024, 23:44
Опытный образец Ту-214 из российских деталей впервые взлетел
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Программу летных испытаний опытного образца Ту-214 с новыми российскими комплектующими начали в АО «Туполев» (входит в «Объединенную авиастроительную корпорацию). Об этом в своем Telegram-канале написал управляющий директор компании Константин Тимофеев.

Он уточнил, что борт поднялся в воздух на авиазаводе в Казани и провел в полете один час и 10 минут. За это время специалисты провели проверку систем и бортового оборудования. Получивший полетное задание экипаж выполнил его в полном объеме.

«На базе этой машины мы продолжим летные испытания, дальнейшую модернизацию и развитие платформы Ту-214, в том числе создание двучленной кабины», - пообещал Тимофеев.

Ту-214 - среднемагистральный пассажирский самолет, рассчитанный на 210 пассажиров. Его главной особенностью является кабина для двух пилотов и бортового инженера.

Как напомнил «Интерфакс» , главный российский перевозчик - «Аэрофлот» объявил, что готов приобрести несколько бортов, если в новой места в кабине оставят только для командира и второго пилота.

Самолет выпускается ограниченной серией Казанским авиастроительным заводом. После введения санкций правительство России объявило о запуске серийного производства обновленных Ту-214. В утвержденной кабмином программе по развитию российской авиаотрасли до 2030-го года перевозчики должны получить 990 самолетов отечественного производства. В их число включили Ту-214.

Самолеты Россия Импортозамещение

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