Выбор автомобилей сократится в России

Читайте нас в:

Минпромторг, как отметили в статье, изменил правила ввоза автомобилей в Россию по параллельному импорту. С 1 октября марки официально представленных в стране авто можно будет приобрести лишь в официальных дилерских центрах.

Объем поставок сократится, следует из данных директора департамента по выкупу ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Владимира Желобова. Затем некоторая часть брендов станет недоступна для ввоза большому автомобильному бизнесу. Из-за этого ассортимент машин станет меньше.

«Серый» импорт официально представленных в России автомобилей в ближайшее время станет невыгоден, считает генеральный директор ГК «Башавтоком» Сергей Буранов. Ряд марок могут перестать поставляться в Россию уже с октября. Скорее всего, это будут автомобили с высокими издержками и низким спросом.

Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.