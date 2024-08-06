06 августа 2024, 15:14

«Вы же у себя на кофточке не носите!» Идею лишать прав за номера без флага раскритиковали

Unsplash
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Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник призвал временно лишать водительских прав, если на номерах автомобиля нет российского флага. По его мнению, это признак неуважения к обществу. Насколько это законно и что ждет автомобилистов, 360.ru рассказал автоюрист Дмитрий Славнов.

Юрист раскритиковал подобное предложение, заявив, что никакого правонарушения в отсутствии триколора на номере нет. Он напомнил, что прав лишают за создание опасности для других участников движения, а триколор, не нанесенный на номерной знак, сам по себе никакой угрозы не провоцирует.

«Вы же у себя на кофточке не носите знак триколора!» - добавил он.

Славнов задался вопросом, под каким предлогом будут лишать прав.

«И насколько? На два дня?» - поинтересовался юрист.

Он напомнил, что максимальное наказание за нечитаемые номера - до трех месяцев. Кроме того, Славнов поднял вопрос о том, что делать, если флаг запачкало на дороге, например, зимой.

«Тоже лишать?» - задался вопросом он.

При этом собеседник 360.ru отметил, что не понимает людей, которые переплачивают, чтобы у них не было флага на номерах.

«Как по мне, так с флагом красиво», - добавил Славнов.

Юрист напомнил, что частные компании не имеют права производить номера без государственной аккредитации и лицензии.

ПДД Россия Машины
06 августа 2024, 06:17
Cybertruck с водителем сгорел в Техасе
Unsplash
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Произошла первая в США авария с участием Cybertruck со смертельным исходом. Машина врезалась в трубу и сгорела вместе с водителем, сообщил телеканал Fox 4 Beaumont.

Авария случилась в округ Чеймберс на востоке Техаса. Рано утром 5 августа машина съехала с Фишер-роуд возле Сидар-Порт-Парквэй и врезалась в водопропускную трубу. Машина получила сильные повреждения и сгорела. Водитель погиб.

На месте ДТП работают полиция и спасатели. Департамент общественной безопасности Техаса начал расследование.

Компания Илона Маска Tesla презентовала электрический пикап в стиле киберпанк Cybertruck в 2019 году. Кузов машины сделали из прочной стали, он способен защитить водителя от пули калибра девять миллиметров. Под капот поставили один, два или три мотора в зависимости от комплектации.

США ДТП Tesla Машины
05 августа 2024, 10:09
Железную дорогу Адлер — Черкесск — Кисловодск решили построить в Сочи
Pxhere
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В генеральном плане Сочи учли строительство новой железнодорожной магистрали Адлер — Черкесск — Кисловодск. Об этом сообщил РИА «Новости» специалист Научно-исследовательского института перспективного градостроительства по транспортному планированию в проекте генплана Сочи Елена Павленко.

В генеральном плане Сочи учли строительство новой железнодорожной магистрали Адлер - Черкесск - Кисловодск. Об этом сообщил РИА «Новости» специалист Научно-исследовательского института перспективного градостроительства по транспортному планированию в проекте генплана Сочи Елена Павленко.

Дату реализации еще определили. Генеральный план - документ, который регламентирует правила градостроительства в Сочи.

«На момент разработки генплана Сочи это мероприятие (строительство железнодорожной магистрали - прим. ред.) отсутствовало в более конкретной программе строительства, поэтому год строительства не был определен», - сказала Павленко.

Пока документы с точным местоположением магистрали не подготовили. На сегодняшний день у экспертов нет четкого понимания, через какие населенные пункты будет идти дорога. Но, по словам Павленко, магистраль точно проведут в горный кластер Сочи, она затронет село Эстосадок в Красной Поляне.

Сочи Дороги
05 августа 2024, 08:37
Движение на участке трассы «Байкал» в Бурятии восстановили
РИА «Новости»
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Легковые автомобили 5 августа начали пропускать на участке федеральной дороги «Байкал» в Бурятии. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса республики.

«По одной-две машины с промежутком в две-три минуты», - уточнили в министерстве.

Накануне паводком повредило три моста на трассе Улан-Удэ - Чита. Движение остановили, потому что из-за обильных осадков и подъема уровня воды участок дороги на 589-м километре был полностью размыт.

Вышедшие из берегов реки затопили несколько муниципалитетов республики, а также прорвали Хонхолойскую дамбу. Из-за наводнения в регионе ввели режим ЧС. Жителей попадающих в зону затопления населенных пунктов срочно эвакуировали в пункты временного размещения.

Ранее река Ильинка размыла два из трех мостов , которые связывают село Новоильинск в Бурятии с внешним миром. В домах пропал свет.

Наводнения Паводки Дороги Машины Бурятия Реки
04 августа 2024, 20:07
Китайский внедорожник сломался после 9 месяцев поездок по Москве
РИА «Новости»
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Купивший новый китайский внедорожник Omoda C5 москвич пожаловался на поломку двигателя и треснувшие фары после девяти месяцев использования. Компания-продавец заявила, что это первый подобный случай в России. Подробности сообщил Telegram-канал Shot.

Владелец машины в беседе с авторами заявил, что неполадки с машиной случались и раньше. По его словам, через семь месяцев потек антифриз, а в ходе диагностики мастер нашел треснувшую головку цилиндра.

Когда владелец обратился в салон, то ему сказали, что это первый подобный случай в России. Так как машина новая, то заменить все детали пообещали за две недели. Но процесс затянулся из-за долгой поставки необходимых элементов. Сроки ремонта постоянно двигали.

Когда владелец вернулся в салон в очередной раз, то увидел трещину на фарах. Но на этот раз продавец брать на себя ответственность отказался, заявив, что причиной стал пескоструй.

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин назвал китайские автомобили нестабильными в использовании. Он пояснил, что транспортные средства от одного и того же производителям могут оказаться разными по качеству: одна продолжит ездить без проблем, а другая разваливается менее чем через год.

Россия Машины Китай

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