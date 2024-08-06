«Вы же у себя на кофточке не носите!» Идею лишать прав за номера без флага раскритиковали

Юрист раскритиковал подобное предложение, заявив, что никакого правонарушения в отсутствии триколора на номере нет. Он напомнил, что прав лишают за создание опасности для других участников движения, а триколор, не нанесенный на номерной знак, сам по себе никакой угрозы не провоцирует.

«Вы же у себя на кофточке не носите знак триколора!» - добавил он.

Славнов задался вопросом, под каким предлогом будут лишать прав.

«И насколько? На два дня?» - поинтересовался юрист.

Он напомнил, что максимальное наказание за нечитаемые номера - до трех месяцев. Кроме того, Славнов поднял вопрос о том, что делать, если флаг запачкало на дороге, например, зимой.

«Тоже лишать?» - задался вопросом он.

При этом собеседник 360.ru отметил, что не понимает людей, которые переплачивают, чтобы у них не было флага на номерах.

«Как по мне, так с флагом красиво», - добавил Славнов.

Юрист напомнил, что частные компании не имеют права производить номера без государственной аккредитации и лицензии.