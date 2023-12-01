Второй за день самолет «Аэрофлота» совершил вынужденную посадку из-за неисправности
В Санкт-Петербурге 1 декабря приземлился самолет, летевший из Калининграда в Москву. На воздушном судне произошла техническая неисправность, сообщила РИА «Новости» управляющая компания аэропорта Пулково «Воздушные ворота северной столицы».
«Во время полета наземные службы получили информацию о технической неисправности воздушного судна», - заявила пресс-служба.
Из Калининграда в Москву летели 182 пассажира. В 12:20 самолет благополучно приземлился в Пулково. Аэропорт продолжил работу в штатном режиме.
Судя по данным сервиса Flightradar24, в Пулково приземлился Airbus A321–211 рейса SU1001 Калининград - Москва. Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что пассажиров доставят в пункт назначения другим самолетом. Исполнение законодательства о безопасности полетов проверит Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
Рейс выполняла компания «Аэрофлот». Другой ее самолет в этот же день совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске. На Boing-737 сработал датчик падения давления в колесе стойки шасси. Никто не пострадал.