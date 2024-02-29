Читайте нас в:

«Первый маршрут между Москвой и Петербургом пройдет через Тверь и нашу древнюю столицу Великий Новгород», - сказал глава государства, затронув тему проектов ВСМ в стране.

Путин уточнил, что затем специалисты приступят к строительству магистралей в Казань, на Урал, в Ростов-на-Дону и на побережье Черного моря. ВСМ протянут на территорию Белоруссии - в Минск - и по другим востребованным направлениям.

В России, добавил президент, продолжат модернизировать и центральный транспортный узел. Основой для соединения современными скоростными маршрутами столичного региона с Тверской, Владимирской, Калужской, Ярославской и другими областями станут Московские центральные диаметры.

Глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что экономике России нужно больше проектов , подобных строительству ВСМ Москва - Санкт-Петербург.