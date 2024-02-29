29 февраля 2024, 15:17

ВСМ Москва — Петербург пройдет через Тверь и Новгород

РИА «Новости»
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Тверь и Великий Новгород станут точками маршрута высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Об этом в ходе послания Федеральному собранию заявил президент России Владимир Путин.

«Первый маршрут между Москвой и Петербургом пройдет через Тверь и нашу древнюю столицу Великий Новгород», - сказал глава государства, затронув тему проектов ВСМ в стране.

Путин уточнил, что затем специалисты приступят к строительству магистралей в Казань, на Урал, в Ростов-на-Дону и на побережье Черного моря. ВСМ протянут на территорию Белоруссии - в Минск - и по другим востребованным направлениям.

В России, добавил президент, продолжат модернизировать и центральный транспортный узел. Основой для соединения современными скоростными маршрутами столичного региона с Тверской, Владимирской, Калужской, Ярославской и другими областями станут Московские центральные диаметры.

Глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что экономике России нужно больше проектов , подобных строительству ВСМ Москва - Санкт-Петербург.

Санкт-Петербург Строительство Россия Владимир Путин Москва Послание Путина Федеральному собранию 2024
29 февраля 2024, 16:35
Гагарина выступила в московском метро в честь дня рождения БКЛ
Global Look Press
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Певица Полина Гагарина выступила на станции метро «Мичуринский проспект» в Москве. Концерт был приурочен ко дню рождения БКЛ, который отметят 1 марта. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного дептранса.

Почти год назад 1 марта стало знаковой датой в истории московского метрополитена: открыли самую длинная кольцевая линия метро в мире. Это событие не только подчеркнуло технологические достижения России в области транспорта, но и привлекло внимание мирового сообщества к инновациям.

Ранее Гагарина отказалась спеть гимн перед матчем сборной России по футболу с Сербией. Ей не удалось перенести корпоратив.

«Я хочу поздравить всех пассажиров самой молодой линии метро. Завтра исполнится целый год Большой кольцевой линии. Я вас с этим поздравляю», - сказала певица перед выступлением.

В течении практически получаса Гагарина исполняла известные хиты из своего репертуара. Трансляцию ее концерта можно посмотреть в официальном сообществе ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

Концерты Метро Метро Москвы Москва
29 февраля 2024, 03:25
Водители смогут оформить полис ОСАГО на один день
РИА «Новости»
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Владельцы автомобилей смогут оформить ОСАГО на один день с 2 марта 2024 года. Об этом говорится в поправках в федеральный закон «Об ОСАГО», сообщили «Известия».

Благодаря новым поправкам появится понятие краткосрочного договора обязательного страхования.

«Владелец транспортного средства имеет право заключить договор страхования на срок от одного дня до трех месяцев. Краткосрочный договор вступит в законную силу через три дня после предоставления документов страховщику», - отметили в документе.

На данный момент заключить ОСАГО на срок менее года можно только в исключительных случаях. Например, на транспортное средство, которое зарегистрировали в другой стране.

Сюда же относятся покупки автомобиля для следования к месту регистрации. В отличие от обычных договоров ОСАГО, стоимость краткосрочных страховок определят сами страховые компании.

Ранее в аналитическом центре «Банки.ру» рассказали, как можно сэкономить на полисе ОСАГО. Для этого нужно выбрать «правильный» месяц для заключения договора.

ОСАГО
28 февраля 2024, 20:54
Москвичей предупредили о перекрытии дорог в центре 29 февраля
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Часть дорог центральных улиц Москвы закроют для проезда транспорта с 05:00 четверга, 29 февраля. В этот день президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию. Подробности о перекрытых трассах сообщил столичный Центр организации дорожного движения.

Кроме того, с 00:01 четверга, 29 февраля, улицы Ильинка, Варварка и Москворецкая закроют для парковки автомобилей.

Открытие дорог и снятие запрета на парковки произойдут после окончания мероприятия. О каком именно событии идет речь, Центр организации дорожного движения не уточнил.

Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию в здании Гостиного Двора в четверг, 29 февраля. В ходе своего выступления глава государства затронет все важные вопросы для дальнейшего развития страны. В зале соберутся члены правительства, парламента, главы регионов и журналисты аккредитованных изданий.

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян напомнила, что Путин никогда не анонсировал содержание своего послания, поэтому какие темы президент затронет, сейчас сказать сложно. Журналист призналась, что она хотела бы услышать от главы государства ориентировочные сроки освобождения Одессы, шаги по модернизации армии и меры помощи по возвращению в Россию оставшихся за границей соотечественников.

Начиная с 05:00 для водителей станут недоступны следующие маршруты: на улице Варварка от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста; на улице Ильинка от Новой площади до Красной площади; на улице Москворецкая от Большого Каменного моста до Кремлевской набережной; на площади Васильевский Спуск; на Большом Москворецком мосту от улицы Варварка до Лубочного переулка; в проезде от улицы Ильинка до улицы Варварка.

Дороги Россия Владимир Путин
28 февраля 2024, 10:04
Движение в центре Москвы ограничили в связи с прощальной церемонией
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Гражданскую панихиду по председателю Верховного суда России Вячеславу Лебедеву организовали 28 февраля. На время церемонии в центре Москвы частично ограничили движение, сообщил Дептранс.

«Сегодня до 12:00 будет закрыт проезд транспорта на участке улицы Большая Дмитровка от Охотного ряда до Георгиевского переулка», - объявила пресс-служба.

Ограничения объяснили проведением церемонии прощания с Вячеславом Лебедевым. Водителям посоветовали выбирать другие маршруты.

О смерти 80-летнего председателя Верховного суда России стало известно 24 февраля, спустя несколько дней после его госпитализации. Церемонию прощания устроили в Колонном зале Дома союзов.

Вячеслав Лебедев участвовал в запуске суперсервиса «Правосудие онлайн» и внедрении других цифровых технологий. Президент России Владимир Путин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко и другие деятели выразили соболезнования его родным.

Суд Дороги Москва

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