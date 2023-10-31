Все платные парковочные места в Москве отметят синим цветом

В ведомстве уточнили, что на сегодня такая разметка уже присутствует на более чем 90 улицах города. Это позволит автовладельцам с комфортом выбрать место для стоянки, даже если знак с информацией о типе парковки остался позади.

«По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем работать над созданием удобных и безопасных условий дорожного движения для всех в городе», - пояснил глава дептранса Максим Ликсутов.

Синий цвет разметки послужит единой маркировкой и поможет водителям легко и быстро определить, что данное место является платным.

Ранее стало известно о том, что свыше трех тысяч машин эвакуировали из-за нарушений правил парковки в Подмосковье за неделю.