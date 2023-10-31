Все платные парковочные места в Москве отметят синим цветом
В Москве начали отмечать синим цветом все платные парковочные места. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного дептранса.
В ведомстве уточнили, что на сегодня такая разметка уже присутствует на более чем 90 улицах города. Это позволит автовладельцам с комфортом выбрать место для стоянки, даже если знак с информацией о типе парковки остался позади.
«По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем работать над созданием удобных и безопасных условий дорожного движения для всех в городе», - пояснил глава дептранса Максим Ликсутов.
Синий цвет разметки послужит единой маркировкой и поможет водителям легко и быстро определить, что данное место является платным.
Ранее стало известно о том, что свыше трех тысяч машин эвакуировали из-за нарушений правил парковки в Подмосковье за неделю.