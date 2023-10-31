31 октября 2023, 13:42

Все платные парковочные места в Москве отметят синим цветом

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В Москве начали отмечать синим цветом все платные парковочные места. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного дептранса.

В ведомстве уточнили, что на сегодня такая разметка уже присутствует на более чем 90 улицах города. Это позволит автовладельцам с комфортом выбрать место для стоянки, даже если знак с информацией о типе парковки остался позади.

«По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем работать над созданием удобных и безопасных условий дорожного движения для всех в городе», - пояснил глава дептранса Максим Ликсутов.

Синий цвет разметки послужит единой маркировкой и поможет водителям легко и быстро определить, что данное место является платным.

Ранее стало известно о том, что свыше трех тысяч машин эвакуировали из-за нарушений правил парковки в Подмосковье за неделю.

Машины Москва 2023 Дептранс Москвы
31 октября 2023, 14:53
Москвичи смогут приобрести абонементы на парковку в Митине
Сайт мэра и правительства Москвы
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С 1 ноября на перехватывающей парковке № 9139 в районе Митино по просьбам жителей 50 машино-мест станут абонементными. Об этом сообщил глава столичного дептранса Максим Ликсутов.

В ведомстве уточнили, что одно из основных преимуществ абонемента заключается в том, что его обладатель получит гарантированное место на удобной городской парковке, а также приоритетное право на его продление.

«Сейчас в столице уже организовано более 2,6 тысячи абонементных мест на 45 парковках со шлагбаумом. С 1 ноября в их число войдет и парковка у станции метро „Пятницкое шоссе“», - добавил Ликсутов.

Приобрести абонемент можно до 10 числа каждого месяца на официальном сайте «Московского паркинга». Право на приоритетное продление действует до 25-26 числа. Для доступа на абонементную парковку со шлагбаумом используется парковочный ключ, оформленный на карту «Тройка».

Ранее парковку для 30 автомобилей на месте самостроя открыли на северо-западе Москвы.

ЖКХ Машины Москва 2023
31 октября 2023, 11:29
Сервисы аренды самокатов возобновили работу в Москве
Freepik
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Температура воздуха в Москве установилась на положительных значениях, и по этой причине сервисы аренды самокатов приняли решение возобновить работу. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичного дептранса.

«В Москву вернулась стабильная плюсовая температура, поэтому с сегодняшнего дня сервисы аренды самокатов возобновили работу», - отметили в ведомстве.

В дептрансе подчеркнули, что москвичи активно пользуются электросамокатами и уже совершили 62 миллиона поездок за сезон. Это число превысило показатель прошлого года практически в 2,5 раза.

Сервисы аренды продолжат работу до середины ноября, а если позволит погода, то возможность пользоваться ими продлят.

Ранее эксперт по транспорту Илья Сильницкий рассказал, что электросамокат может загореться при неправильном хранении.

Москва 2023 Дептранс Москвы Электросамокаты
31 октября 2023, 10:33
Работу аэропорта в Дагестане полностью восстановили после беспорядков
Викимедиа
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Аэропорт в Махачкале заработал в обычном режиме после беспорядков, случившихся 29 октября. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

«Работа нашего аэропорта полностью восстановлена!» - подчеркнул глава республики.

По словам Меликова, только 31 октября услугами воздушной гавани в Махачкале воспользуются около трех тысяч пассажиров. Всего за день в аэропорт должны прибыть 24 рейса и вылететь 28 самолетов, указал глава Дагестана.

Он назвал акцию в воздушной гавани глупой и бесполезной и отметил, что запугать людей беспорядками не удалось. Меликов сообщил, что билеты быстро раскупаются.

Глава Дагестана также поблагодарил сенатора Сулеймана Керимова, депутата Госдумы Хизри Абакарова и руководство аэропорта, с помощью которых удалось решить все вопросы.

«Самое главное - никому не удалось опорочить Дагестан», - обратил внимание Меликов.

Единственное, что получилось во время беспорядков - повредить чужое имущество, указал глава Дагестана. Однако с этими последствиями удалось оперативно справиться, подытожил Меликов.

Причиной беспорядков в аэропорту Махачкалы стало прибытие рейса из Израиля. По словам президента России Владимира Путина, акцию инспирировали через соцсети, в том числе с территории Украины.

Во время беспорядков несколько человек получили ранения. После акции в аэропорту правоохранители задержали более 80 человек.

Дагестан Самолеты
30 октября 2023, 18:42
Лучшего водителя автобуса в России определили в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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В электробусном парке в районе Митино в Москве прошел финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель автобуса». Первое место в категории «Автобус большого класса» занял Владимир Григорьев из ГУП «Мосгортранс». Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичного дептранса.

«Большую часть своей жизни, 22 года, я работаю водителем автобуса. Мне с детства нравились большие машины - автобусы, поэтому после армии мой выбор был очевиден - я пошел обучаться в Учебно-курсовом комбинате Мосгортранса», - рассказал победитель конкурса.

По его словам, он много раз участвовал в конкурсах мастерства и из года в год улучшал свои навыки. Чаще всего его можно встретить на маршруте т54.

«Наши водители автобусов и электробусов регулярно занимают призовые места на московских и всероссийских конкурсах», - добавил глава ведомства Максим Ликсутов.

Он добавил, что сегодня в Мосгортрансе работают около 14 тысяч водителей, из которых 2,5 тысячи водят электробусы.

Ранее лучшим водителям автобусов в Истре вручили благодарственные письма к профессиональному празднику.

Автобусы Москва 2023 Дептранс Москвы

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